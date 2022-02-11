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Emrah ve Sibel Erdoğan neden boşandı? "Emlak yüzünden..."

11.02.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emrah ve Sibel Erdoğan'ın boşandığı iddia ediliyor. Seyhan Soylu ünlü çiftin boşanma sebebinin emlakla ilgili olduğunu söyledi. Sisi açıklamasında "Boşanmaya neden olan kavgalarının sebebi aslında bir emlak ile ilgili. Sibel Hanım paracı bir kadın değil ama..." diyerek yaşananları açıkladı.

Emrah ve Sibel Erdoğan neden boşandı? "Emlak yüzünden..."

Şarkıcı Emrah ve Sibel Erdoğan'ın boşandığı iddia ediliyor. İddialara göre Sibel Erdoğan aylık 30 bin TL nafaka talep etti ancak geliri 400 Bin TL olan Emrah bunu kabul etmedi. Seyhan Soylu programda şarkıcı Emrah ve eşinin 2 ay önce boşandığını söyleyerek bazı iddialarda bulundu.

Seyhan Soylu çiftin ayrılık nedenini şöyle açıkladı:

'Emrah boşandı' iddiası! "Aylık geliri 400 bin TL ama 30 bin TL nafakayı..."'Emrah boşandı' iddiası! "Aylık geliri 400 bin TL ama 30 bin TL nafakayı..."

"Boşanmaya neden olan kavgalarının sebebi aslında bir emlak ile ilgili. Sibel Hanım paracı bir kadın değil. Emlak işi yapıyor. Sibel hanımın elinde mevcut olan bir yer ile ilgili. Bu yerin değeri çok yüksekmiş ama düşeşe satılıyormuş. Ve yerin öncelikle Emrah’a sunulması gerekiyormuş. Yani Emrah bu değerli yer uyguna satılırken bana niye söylenmedi diyerek tartışma çıkarmış. Sonra toparlayamamışlar."

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