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Emrah ve Sinan Akçıl sosyal medyada birbirine girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 00:58 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcılar Emrah ve Sinan Akçıl sosyal medyada birbirine girdi. Sinan Akçıl’ın eski eşi ve sevgilisi olan Burcu Kıratlı ile bir dönem aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili açıklamalar yapması tartışmanın fitilini ateşledi.

Emrah ve Sinan Akçıl sosyal medyada birbirine girdi!

Şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı bir programda bir dönem eski eşi ve şu anda da sevgilisi olan Burcu Kıratlı ile aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. Emrah’ın sette bulunan herkesin kalbini kırdığını söyleyen Sinan Akçıl duyduğu şeylerden sonra görüşmeyi düşünmediğini dile getirdi. Sinan Akçıl’ın bu sözleri üzerine şarkıcı Emrah sosyal medya hesabından bir yanıt verdi.

EMRAH'TAN YANIT GELDİ

Sinan Akçıl’ın televizyonda yaptığı bu açıklamaların ardından şarkıcı Emrah da sosyal medya hesabının hikaye bölümünden Sinan Akçıl’a yanıt verdi. Sinan Akçıl’ın televizyona çıkarak herkese yalan söylediğini belirten Emrah; “Ben senden hiç beste istemedim. Zira seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp uyduruk bestelerini satmaya çalıştın, sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez.” ifadelerini kullandı.

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SİNAN AKÇIL'DAN EMRAH'A CEVAP!

Sinan Akçıl da sosyal medya hesabı üzerinden Emrah'ın sert açıklamalarına cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sinan akçıl, emrah, burcu kıratlı,

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