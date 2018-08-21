MAGAZİN

Emre Altuğ 'iflas' iddialarına isyan etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

Emre Altuğ, ortağı olduğu iddia edilen gece kulübüyle ilgili iflas haberlerine sosyal medya hesabından açıklık getirdi. Altuğ, "Adımı geçirerek iflas etti haberlerinin herhangi bir gerçekliği yoktur" dedi.

Emre Altuğ 'iflas' iddialarına isyan etti

Emre Altuğ'un da ortağı olduğu iddia edilen gece kulübü Alaçatı Gazino Sako'nun mali krize girdiği, kapanacağı söyleniyordu. Şarkıcı Deha Bilimlier ''Kulüpten paramı alamadım, dava açıyorum'' demişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Emre Altuğ iddiaları yalanladı.

Emre Altuğ, konuyla ilgili Instagram hesabından şu açıklama yaptı:

"Birkaç gündür adımın da dahil edildiği Gazino Soko meselesine bir açıklık getirmek isterim. Adımı geçirerek iflas etti haberlerinin herhangi bir gerçekliği yoktur. Gazino Sako'yla tüm ilgim sahne düzeni, mekanda çalışacak sanatçı bağlantıları ve reklamdan ibarettir. Kazançları bağlamında herhangi bir ortaklığım bulunmamaktadır. Buna rağmen şarkıcı arkadaşımın yaşadığını söylediği mağduriyetle ilgili konuyu araştırıyorum ve elimden gelen desteği de vereceğimi bildirmek isterim. Herkese huzurlu, mutlu bayramlar dilerim"

emreeee

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Emre Altuğ instagram deha bilimler

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