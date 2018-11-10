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Emre Altuğ'un Çağla isyanı: Bir kere daha mı boşanalım?

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.11.2018 10:47 | Son Güncelleme

Şarkıcı Emre Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski eşi Çağla Şıkel ve kendisi hakkında çıkan haberi yalanladı.

Emre Altuğ'un Çağla isyanı: Bir kere daha mı boşanalım?

Yedi yıllık evliliklerini yaklaşık üç yıl önce sonlandıran Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, ayrılmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelen ve dostluklarıyla da örnek olarak gösterilen ünlüler arasında yer alıyor.

Özellikle doğum günlerinde bir araya gelen ve muhabirlere bol bol poz veren çift hakkında geçtiğimiz gün şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Kuzey ve Uzay adında iki çocuk sahibi çiftin ekonomik bir kriz sonrasında aralarındaki dostluğu da bitirdiği iddia edildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Emre Altuğ, haber hakkında eski eşinin de görüşünü paylaştığı bir ileti yayınladı ve çıkan haberlerle ilgili olarak: “Hayır ne istiyorlar bir kere daha mı boşanalım?” demekle yetindi.


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Anahtar Kelimeler:
Emre Altuğ Çağla Şikel

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