MAGAZİN

Emre Altuğ yeni imajıyla şaşırttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2018 21:42 | Son Güncelleme

Emre Altuğ, yeni filmi için imaj değişikliğine gitti. Şarkıcı-oyuncu, beyaza boyattığı yeni saç stiliyle objektiflere yansıdı.

Emre Altuğ yeni imajıyla şaşırttı!

Sözcü'nün haberine göre Emre Altuğ, önceki gün Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Tek başına seyahate çıkan Altuğ, Alaçatı'ya gideceğini belirtti. Ramazan Bayramı'nı Alaçatı'da geçireceğini söyleyen Altuğ, “Bayramda çocuklar yanımda olamayacak. Çağla ile İstanbul'da olacaklar. Bayram sonrası biz çocuklar ile bayramlaşacağız. Babalar Günü'nü de erken kutladık” diye konuştu.

Siyah olan saç rengini beyaza boyattığı görülen Altuğ, bunun sorulması üzerine “Yeni film için boyattım ama beğenildi. Yaşlanalım diye yaptık. Daha tarz olduk. Böyle devam edebilirim” açıklamasını yaptı.

emre

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Anahtar Kelimeler:
Emre Altuğ Çağla Şikel

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