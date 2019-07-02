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Emre Aşık çocukların velayetini aldı! Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirdi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.07.2019 11:40 | Son Güncelleme

Emre Aşık, geçtiğimiz gün bakıcısından şiddet gören kızının videosundan sonra açtığı davada 3 çocuğunun velayetini aldı. Çocukları evden alınan Yağmur Sarnıç ise sinir krizi geçirdi. Görüntüler görenlerin tüylerini diken diken etti.

Ünlü futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın çekişmeli boşanma davası devam ediyor.

Geçtiğimiz gün çocuğunun bakıcısı tarafından darp edildiğini gören Emre Aşık, 6 yıllık eşi Yağmur Sarnıç'a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı.

Davayı kaybeden Yağmur Sarnıç ise çocuklarını baba Aşık'a teslim ederken sinir krizi geçirdi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Aşık, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu.

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Cengiz Semercioğlu'nun programında yer alan habere göre; yapılan araştırmalardan sonra mahkeme çocukların velayetini Yağmur Sarnıç'tan alıp baba Emre Aşık'a verdi.

Pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alındı. Çocuklarını vermek istemeyen Sarnıç, sinir krizi geçirdi.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç kavgası sürüyor! Kızlarından kan donduran ifadeleri!Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç kavgası sürüyor! Kızlarından kan donduran ifadeleri!
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Anahtar Kelimeler:
Emre Aşık Yağmur Sarnıç

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