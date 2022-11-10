Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın skandalları bitmiyor! Polise direndi, yerlerde süründü, küfürler yağdırdı

Emre Aşık ile boşanma aşamasında eski eşini öldürtmek için tetikçi tutan Yağmur Sarnıç hakkında pek çok dava mevcut. Daha önce de uyuşturucu ve hakaret gibi sebeplerle hakkında yakalama kararı olan Sarnıç yeni skandalla gündemde.

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın polis merkezini birbirine kattığı görüntüler ortaya çıktı. tv100'ün haberine göre; Sarnıç polis memurlarına ağza alınmayacak küfürler savurdu.

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Yerlerde sürünen ve polise direnen Yağmur Sarnıç'ın görüntüsü herkesi şoke etti. Sarnıç, muhafaza altında tutulmak üzere nezarethaneye davet edildiğinde "Si... nezaharethaneyi" şeklinde ifadeler kullandı.



