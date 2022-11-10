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Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın skandalları bitmiyor! Polise direndi, yerlerde süründü, küfürler yağdırdı

10.11.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek için adam tutan ve daha pek çok skandalla gündeme gelen eski eş Yağmur Sarnıç yine bir skandal ile adından söz ettirdi. Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı. Emre Aşık'ın eski eşi kendini yerlere atıp polislere küfürler yağdırdı.

Emre Aşık ile boşanma aşamasında eski eşini öldürtmek için tetikçi tutan Yağmur Sarnıç hakkında pek çok dava mevcut. Daha önce de uyuşturucu ve hakaret gibi sebeplerle hakkında yakalama kararı olan Sarnıç yeni skandalla gündemde.

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın polis merkezini birbirine kattığı görüntüler ortaya çıktı. tv100'ün haberine göre; Sarnıç polis memurlarına ağza alınmayacak küfürler savurdu.

Ekran Alıntısı

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Yerlerde sürünen ve polise direnen Yağmur Sarnıç'ın görüntüsü herkesi şoke etti. Sarnıç, muhafaza altında tutulmak üzere nezarethaneye davet edildiğinde "Si... nezaharethaneyi" şeklinde ifadeler kullandı.

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Yağmur Sarnıç

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