Emre Karayel babasını son yolculuğuna uğurladı

Oyuncu Emre Karayel, 7 gün önce ilk bebeği Can'ı kucağına alırken, 88 yaşındaki babası Öcal Karayel’i ise tedavi gördüğü hastanede kaybetti.



Baba Karayel, Adana’da Kabasakal Mezarlığında bugün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

FENERBAHÇE ATKISIYLA UĞURLADI

Oyuncu Karayel, babasının tabutuna Fenerbahçe atkısı koyarak onu uğurladı.

Karayel, yaptığı açıklamada babasının bir süredir hastanede tedavi gördüğünü, bugün de 88 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek, “Babam koyu bir Fenerbahçeliydi. Bütün çocuklarını da Fenerbahçeli yapmıştı. Bugün o yüzden Fenerbahçe atkısıyla uğurluyoruz” dedi.



