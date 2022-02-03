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Emre Karayel babasını son yolculuğuna uğurladı

03.02.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Emre Karayel’in vefat eden babası Öcal Karayel'in (88) cenazesi Adana'da toprağa verildi. Karayel, babasının tabutuna Fenerbahçe atkısı koyarak son yolculuğuna uğurladı.

Oyuncu Emre Karayel, 7 gün önce ilk bebeği Can'ı kucağına alırken, 88 yaşındaki babası Öcal Karayel’i ise tedavi gördüğü hastanede kaybetti.
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Baba Karayel, Adana’da Kabasakal Mezarlığında bugün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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FENERBAHÇE ATKISIYLA UĞURLADI

Oyuncu Karayel, babasının tabutuna Fenerbahçe atkısı koyarak onu uğurladı.

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Karayel, yaptığı açıklamada babasının bir süredir hastanede tedavi gördüğünü, bugün de 88 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek, “Babam koyu bir Fenerbahçeliydi. Bütün çocuklarını da Fenerbahçeli yapmıştı. Bugün o yüzden Fenerbahçe atkısıyla uğurluyoruz” dedi.

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Emre Karayel
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