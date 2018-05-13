Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel, 2008’den 2015’e kadar ‘Bir Kadın Bir Erkek’te Demet Evgar ile başrolü paylaşmıştı. Emre Karayel, ‘Ekşi Sözlük’te çarpıcı açıklamalar yaptı.

“İçinizden bile olsa ‘Bu kadından çok hoşlanıyorum’ demediniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

''Demedim desem yalan olur. Onu bir kadın olarak her zaman çok beğendim. Ancak biz o tarz olaylara girseydik, işin sonunu getiremezdik!”

DEMET EVGAR'I TAVLAMAK İÇİN...

Emre Karayel, “O kadar öpüşüp koklaştınız, gönlünüz hiç mi kaymadı?” sorusunu da “Gönlüme stent taktım. Ara sıra gevşetsem de hemen sıktım tabii” diye yanıtladı.

Demet Evgar’ı tavlamak isteyen bir hayranına da şu tüyoyu verdi: “İyi yemek yapmayı bilmeniz şart. Çünkü lezzetli yemeği çok sever.”

Eski partnerini özlediğini de söyleyen Emre Karayel, “Kandırabilirsem yine aynı projede buluşacağız” dedi.



