MAGAZİN

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2018 11:56 | Son Güncelleme

‘Bir Kadın Bir Erkek’ dizisinin başarılı oyuncularından Emre Karayel, partneri Demet Evgar ile ilgili samimi bir itirafta bulundu

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel, 2008’den 2015’e kadar ‘Bir Kadın Bir Erkek’te Demet Evgar ile başrolü paylaşmıştı. Emre Karayel, ‘Ekşi Sözlük’te çarpıcı açıklamalar yaptı.

“İçinizden bile olsa ‘Bu kadından çok hoşlanıyorum’ demediniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

''Demedim desem yalan olur. Onu bir kadın olarak her zaman çok beğendim. Ancak biz o tarz olaylara girseydik, işin sonunu getiremezdik!”

1-kadin-1-er-112838GC

DEMET EVGAR'I TAVLAMAK İÇİN...

Emre Karayel, “O kadar öpüşüp koklaştınız, gönlünüz hiç mi kaymadı?” sorusunu da “Gönlüme stent taktım. Ara sıra gevşetsem de hemen sıktım tabii” diye yanıtladı.

Demet Evgar’ı tavlamak isteyen bir hayranına da şu tüyoyu verdi: “İyi yemek yapmayı bilmeniz şart. Çünkü lezzetli yemeği çok sever.”

Eski partnerini özlediğini de söyleyen Emre Karayel, “Kandırabilirsem yine aynı projede buluşacağız” dedi.


Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!
Dikkat! Otomobil sahiplerine müjdeli haberDikkat! Otomobil sahiplerine müjdeli haber
Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emre karayel demet evgar 1 kadın 1 erkek

En Çok Okunan Haberler

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

İYİ Partili Aytun Çıray 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı! Twitter'dan dikkat çeken yorum

İYİ Partili Aytun Çıray 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı! Twitter'dan dikkat çeken yorum

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aleyna Tilki, annesinden korktuğu için alışveriş yapamıyor!

Aleyna Tilki, annesinden korktuğu için alışveriş yapamıyor!

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın zor günleri...

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın zor günleri...

Ercan Saatçi, büyük bir skandala imza attı!

Ercan Saatçi, büyük bir skandala imza attı!

Büyük cesaret! Kendall Jenner'dan transparan şov!

Büyük cesaret! Kendall Jenner'dan transparan şov!

Ünlüler ve anneleri

Ünlüler ve anneleri

Şebnem Bozoklu'dan bomba itiraf

Şebnem Bozoklu'dan bomba itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.