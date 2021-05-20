Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Celâleddin Harezmşah kimdir, ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

Geçtiğimiz yıl 9 Kere Leyla filminde rol almış olan Emre Kıvılcım, ATV ekranlarında Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Celâleddin Harezmşah (Harzemşah) karakterine hayat verecek. Peki Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında ve evli mi?

EMRE KIVILCIM KİMDİR?

30 yaşında olan ve 2 Eylül 1990 tarihi Malatya doğumlu olan Emre Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi olan Malatya'da yaşamış ve sonrasında yaşamını İstanbul'da devam ettirmiştir. Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine de yüksek lisans eğitimi almış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başlamasının ardından mühendis olarak çalışmayı da bırakmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak bir dönem oyunculuk eğitimi almış ve ilk kez kamera karşısına Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" adlı televizyon filmi ile birlikte geçmiştir.

Emre Kıvılcım, "Elif" isimli dizi ile beraber dizilerde yer almaya başlamış ve bu dizide Selim karakterine de hayat vermiştir. Dizi yurt dışında oldukça büyük ilgi görmüş, özellikle Asya ve Latin Amerika'da büyük reyting rekorları kırmıştır. Uluslararası şöhreti bu diziyle başlayan Emre Kıvılcım, Endonezya'da LC Waikiki'nin marka yüzü olmuştur. Bu dizi sonrasında ise 2018 senesinde FOX TV de yayınlanan "Adı Zehra" dizisinde yer almıştır. 2019 yılında Hakan Haksun'un yönettiği "Kim daha Mutlu" filminde "Kemal" isimli karakteri canlandırmıştır. 2020 senesinde Bozdağ Film tarafından yapılmış olan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminde "Akıncı Sungur" karakterine hayat vermiştir. 2021 senesinde ise Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi "Mendirman Celaleddin" dizisinde Celaleddin Harezmşah karakterini canlandıracaktır.