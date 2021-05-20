Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Celâleddin Harezmşah kimdir, ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

Geçtiğimiz yıl 9 Kere Leyla filminde rol almış olan Emre Kıvılcım, ATV ekranlarında Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Celâleddin Harezmşah (Harzemşah) karakterine hayat verecek. Peki Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında ve evli mi?
30 yaşında olan ve 2 Eylül 1990 tarihi Malatya doğumlu olan Emre Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi olan Malatya'da yaşamış ve sonrasında yaşamını İstanbul'da devam ettirmiştir. Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine de yüksek lisans eğitimi almış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başlamasının ardından mühendis olarak çalışmayı da bırakmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak bir dönem oyunculuk eğitimi almış ve ilk kez kamera karşısına Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" adlı televizyon filmi ile birlikte geçmiştir.
Emre Kıvılcım, "Elif" isimli dizi ile beraber dizilerde yer almaya başlamış ve bu dizide Selim karakterine de hayat vermiştir. Dizi yurt dışında oldukça büyük ilgi görmüş, özellikle Asya ve Latin Amerika'da büyük reyting rekorları kırmıştır. Uluslararası şöhreti bu diziyle başlayan Emre Kıvılcım, Endonezya'da LC Waikiki'nin marka yüzü olmuştur. Bu dizi sonrasında ise 2018 senesinde FOX TV de yayınlanan "Adı Zehra" dizisinde yer almıştır. 2019 yılında Hakan Haksun'un yönettiği "Kim daha Mutlu" filminde "Kemal" isimli karakteri canlandırmıştır. 2020 senesinde Bozdağ Film tarafından yapılmış olan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminde "Akıncı Sungur" karakterine hayat vermiştir. 2021 senesinde ise Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi "Mendirman Celaleddin" dizisinde Celaleddin Harezmşah karakterini canlandıracaktır.
Yakışıklı oyuncunun evli olup olmadığı veya sevgilisinin olup olmadığı merak edilmekte. Oyuncu Emre Kıvılcım bekardır. Özel hayatını gizli yaşayan oyuncunun şu anda sevgilisi olmadığı bilinmekte.
2020 9 Kere Leyla Harun Faruk (Film)
2019 Kim Daha Mutlu - Kemal (Film)
2019 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı - Sungur (Film)
2018-Adı: Zehra (Dizi) Genco Yaman
2017 Cinayet-i Aşk - Selim (Film)
2014 Zeytinyağlı Yiyemem Aman (Film)
2014–2017 Elif (Dizi) - Selim Emiroğlu
Celaleddin Harezmşah Mengüberti, Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarıdır. Alaaddin Muhammed'in ise oğludur. Annesi bir Hint cariyesi olan Ayçiçek Hatun'dur. Doğum tarihi bilinmemekte olup, asıl adı Mengüberti, Mengübirtî olarak bilinmektedir. Celaleddin ise kendisinin lakabıdır. Babasının yanında uzun seneler bulunmuş fakat Kıpçak asıllı bir anneden doğan kardeşi Uzlagşah veliaht tayin edilmiştir.
Babası Alaaddin Muhammed'in Cengiz Han tarafından mağlup edilip Aralık 1220 tarihinde Hazar Denizi'nde bir adada ölümünden önce veliaht tayin edilmesi üzerine Harezmşahlar Devleti hükümdarı olmuştur. Ancak kendinin Şah olarak anılmasına karşı çıkmış ve Sultan olarak anılmasını istemiştir. Celaleddin, bazı aile mensupları ve bazı devlet adamları ile beraber Hazar Denizi doğusunda bulunan Mangışlak Yarımadasına geçerek oradan Harezmşahlar Devleti'nin başkenti olan Ürgenç şehrine gitmişlerdir. Fakat çok geçmeden 1221'de Cengiz Han'ın oğulları Çağatay Han ve Ögeday Han komutanlığında büyük bir Moğol ordusu Ürgenç'i kuşatmaya almış ve şehri ele geçirip, yıkıp yakıp yerle bir etmiştir.
Ağustos 1231'de Dicle kıyısında Moğolların baskınına uğramışlardır. Ordusu dağılan Celaleddin Harzemşah, Meyyafarkin (Silvan) yöresindeki dağlara kaçmış ve orada uğradığı saldırıda hayatını kaybetmiştir. Ölümüyle, Harzemşahlar devleti de ortadan kalkmıştır.