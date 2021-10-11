En Büyük Şaban, bir yandan güldürürken, bir yandan da duygulandıran Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biri. Bugün bile ekranlarda gördüğümüzde izlemeden duramadığımız bu efsane filmde kör çiçekçi kızın ünlü oyuncunun kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Ablası kadar ünlü bir oyuncu olamasa da kör çiçekçi kız rolüyle çok sevilen oyuncu bakın kimmiş?

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNDE KÖR ÇİÇEKÇİ KIZIN ABLASI KİMDİR?

En Büyük Şaban filmi, Şaban'ın memleketinden İstanbul'a amcasının oğlunu aramasıyla başlar. Film Boğaziçi Köprüsü’nü satma sahnesi ile hafızalara kazınmıştır.

En Büyük Şaban filminin kör çiçekçi kızı bakın hangi ünlü oyuncunun kız kardeşi çıktı!

Filmde Kemal Sunal’a eşlik eden kör çiçekçi kız rolünde oynayan oyuncu ise Nilgün Bubikoğlu’dur. Oyuncunun ablası Türk sinemasının efsane isimlerinden, güzelliği ile dillere destan olan oyuncu Gülşen Bubikoğlu.

Her ne kadar Gülşen Bubikoğlu gibi ünlü bir oyuncu olmasa da Nilgün Bubikoğlu da En Büyük Şaban filminde oynadığı karakterle hafızalara kazınmıştır.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?

1954 İstanbul doğumlu olan oyuncu atih Kız Lisesi'nde eğitim gördü. 1971'de Fatih Kız Lisesini bitirdi.

L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı. 1973 yılında "SES" sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanıştı. Kariyerine, Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başlayan Bubikoğlu, 1974 yılında İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenmiştir.

İnanoğlu ile evliliğinden sonra Gülşen Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı, hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde ülkesini temsil etmiştir. İtalyanlarla Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerle Koprodüksiyon çalışmalarında bulunmuştur. Başrolünde oynadığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır. Zirvedekiler ve Affet Bizi Hocam gibi TV dizileri ile sevenleriyle buluşmuş ve bu diziler televizyon izleyicisinden ilgi görmüştür.



