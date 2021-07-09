‘En çok takip edilen ikinci kişi’ unvanını kaptırdı! Hala en yüksek ücret kazanan TikToker olmaya devam ediyor

Tam adı Addison Rae Easterling olan fenomen isim, 2019 yılında çektiği dans videosuyla bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti. Halka açık yerlerde ve kalabalıklar arasında çevresindeki kişilere aldırmadan dans ettiği videoları kısa sürede popüler oldu. TikTok hesabında 81.8 milyondan fazla takipçisi bulunan 21 yaşındaki ünlü isim aynı zamanda müzik ve sinema sektörüne de adım attı.

2020 yılındaki verilere göre dünyanın en yüksek ücretli TikToker’ı olarak tarihe geçti. Bildirdiğine göre yıllık kazancı 5 milyon dolardı.



