Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. ‘En çok takip edilen ikinci kişi’ unvanını kaptırdı! Hala en yüksek ücret kazanan TikToker olmaya devam ediyor

‘En çok takip edilen ikinci kişi’ unvanını kaptırdı! Hala en yüksek ücret kazanan TikToker olmaya devam ediyor

09.07.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta takipçi yarışı tam gaz devam ediyor. Çektiği dans videolarıyla TikTok’ta fenomen haline gelen Addison Rae geçtiğimiz günlerde ‘dünyanın en çok takip edilen ikinci kişisi’ unvanını Khaby Lame’ye kaptırmıştı. Rae’nin takipçi yarışındaki bir basamak gerilemesi kazancını etkilemedi.

‘En çok takip edilen ikinci kişi’ unvanını kaptırdı! Hala en yüksek ücret kazanan TikToker olmaya devam ediyor

Tam adı Addison Rae Easterling olan fenomen isim, 2019 yılında çektiği dans videosuyla bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti. Halka açık yerlerde ve kalabalıklar arasında çevresindeki kişilere aldırmadan dans ettiği videoları kısa sürede popüler oldu. TikTok hesabında 81.8 milyondan fazla takipçisi bulunan 21 yaşındaki ünlü isim aynı zamanda müzik ve sinema sektörüne de adım attı.

1

2020 yılındaki verilere göre dünyanın en yüksek ücretli TikToker’ı olarak tarihe geçti. Bildirdiğine göre yıllık kazancı 5 milyon dolardı.

Khaby Lame, TikTok’un dünya çapında en çok takip edilen ikinci kişisi unvanını ele geçirdiKhaby Lame, TikTok’un dünya çapında en çok takip edilen ikinci kişisi unvanını ele geçirdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vampir efsanesi gerçeğe dönüştü! Kişide kan içme isteği uyandıran korkunç bir hastalık: PorfiriaVampir efsanesi gerçeğe dönüştü! Kişide kan içme isteği uyandıran korkunç bir hastalık: Porfiria
PARTNER Kalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu! Kalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu!
8 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! 8 Temmuz reyting sonuçları açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Böyle değişim görülmedi! “Erkekler babaanne diyor”

Böyle değişim görülmedi! “Erkekler babaanne diyor”

Polisliği bıraktı, çıplak fotoğraflarını satarak servet kazandı

Polisliği bıraktı, çıplak fotoğraflarını satarak servet kazandı

Bu uygulama diğerlerinden çok farklı! Yayından bağış alıyorlar

Bu uygulama diğerlerinden çok farklı! Yayından bağış alıyorlar

14 yıldır geziyorlar! 15 ülke ve 77 şehri karavanla dolaştılar

14 yıldır geziyorlar! 15 ülke ve 77 şehri karavanla dolaştılar

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dayanamadı dövmesiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Dayanamadı dövmesiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

3036’dan geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

3036’dan geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.