SPOR

En değerli kulüpler listesi: Fenerbahçe listedeki yerini yitirdi, Galatasaray sonunculuğa geriledi

29.05.2019 13:42 | Son Güncelleme

KPMG danışmanlık şirketinin Avrupalı futbol klüplerinin piyasa değeri raporunda Fenerbahçe, ilk 32 takım arasındaki yerini kaybederken, Galatasaray 32'inci, Beşiktaş ise 23'üncü sırayı aldı.

En değerli kulüpler listesi: Fenerbahçe listedeki yerini yitirdi, Galatasaray sonunculuğa geriledi

Raporda, futbol kulüplerinin, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarındaki, kârlılık, yayın hakları, sosyal medyadaki popülerlikleri, stadyumlarının değeri ve sportif potansiyeli gibi faktörleri üzerinden "Girişim değeri" hesaplandı. 32 takımın sıralandığı listede, Galatasaray değerinde yüzde 26 kayıp yaşayarak, listeye sonuncu sıradan girdi.

22

Raporda Galatasaray'daki kaybın, kısmen kulübün üstlendiği harcamalar ve Türk Lirası'ndaki değer kaybından kaynaklandığı vurgulandı. Beşiktaş ise yıllık değerinde yaşadığı yüzde 15'lik artışla 23'üncü sırayı aldı. Galatasaray'ın değeri 246 milyon Euro olarak hesaplanırken, Beşiktaş'ın değeri 383 milyon Euro oldu.

RESİM-1

Real Madrid'in birinci olduğu ilk 32 kulüp listesine bu yıl yeni giren iki takım İskoç Celtic ve İspanyol Villareal olurken, son üç yıldaki raporda da yer alan Valencia ve Fenerbahçe, sıralamadaki yerlerini kaybetti.

Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan İspanyol devi Real Madrid'in, girişim değerini yüzde 10 artırarak listenin başındaki yerini koruduğu kaydedildi. Listeye giren 9 takımla İngiliz Premier Ligi ekipleri başı çekerken, İspanya'dan ve İtalya'dan altışar ekip, Almanya ve Fransa'dan ise 3'er takım KPMG'nin listesine girebildi.

392

Kaynak: KPMG


Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Fransa ve Arjantin turladıFransa ve Arjantin turladı
Avrupa'da beklediğini bulamadılarAvrupa'da beklediğini bulamadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Yeni banka kuruldu

Yeni banka kuruldu

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Tarık Çamdal için flaş karar

Tarık Çamdal için flaş karar

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm

Muslera'dan Fatih Terim açıklaması

Muslera'dan Fatih Terim açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

94 yıllık efsane kulüp kapanıyor!

94 yıllık efsane kulüp kapanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En değerli kulüpler listesi: Fenerbahçe listedeki yerini yitirdi, Galatasaray sonunculuğa geriledi

F.Bahçe yerini kaybetti, G.Saray geriledi

U20 Dünya Kupası'nda Fransa ve Arjantin turladı

Fransa ve Arjantin turladı

Salih Uçan, Ozan Kabak ve Atınç Nukan, Avrupa'da beklediğini bulamadı

Avrupa'da beklediğini bulamadılar

Xavi Hernandez teknik direktör oldu

Xavi teknik direktör oldu

Gazişehir Gaziantep penaltılarla finalde!

Gazişehir Gaziantep penaltılarla finalde!

Abalı Denizlispor'dan Olcay Şahan hamlesi

Olcay Şahan'a sürpriz talip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.