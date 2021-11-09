En güçlü bilgisayarların temel taşı en iyi anakart modelleri

İlk olarak "Anakart nedir?" sorusuna cevap vererek başlayalım. Anakartı bilgisayarın tüm donanımını işlemciye bağlayan, elektriği dağıtan, bununla da kalmayarak bilgisayara bağlanan bellek modülü, grafik kartlarını ve depolama aygıtını tanımlayan bir devre kartı olarak tanımlayabiliriz. "Anakart ne işe yarar?" derseniz, tüm sistemin düzenli çalışmasına yardım ettiğini söyleyebiliriz. Bilgisayar için hayati önem taşıyan kaliteli anakart modellerini sizler için araştırdık. Hadi, anakart önerisi listemize birlikte göz atalım.

1. Oyun için ideal: MSI MPG X570 Gaming Plus

Sizin için seçtiğimiz ilk ürün MSI MPG X570 Gaming Plus. ATX boyutunda olan anakart, orta üst diyebileceğimiz bir oyun kartı. Görece biraz büyük olduğu için bilgisayar kasasının ATX desteği olması gerekiyor. Yeni nesil Ryzen işlemci desteği sunan ürün, oyun için en iyi anakart modellerinden biri. Kartta AM4 soket ve AMD X570 yonga seti de bulunuyor. RAM kısmında bulunan 4 adet slot, maksimum 128 GB RAM ve 4400 MHZ'e kadar da destek veriyor. Ayrıca 6 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.2 Gen2 Type-A, 8 adet USB 3.2 Gen1 Type-A ve 1 adet USB 3.2 Gen2 Type-C bağlantısı da bulunuyor.

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2. Her kasaya uyuyor: ASUS TUF Gaming A520M-Plus

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Orta segment bir ürün olan ASUS TUF Gaming A520M-Plus, AM4 sokete sahip. A520 yonga seti uyumlu olan ürünün siyah ve şık bir tasarımı var. Küçük bir LED aydınlatması bulunan kartta 4 adet RAM slotu mevcut. Bu sayede 128 GB ve 4800 MHZ'e kadar destek sağlıyor. 1 adet M.2 SSD yuvasının yanı sıra 1 adet USB 3.2 Gen2, 2 adet USB 2.0 ve 4 adet USB 3.2 Gen1 girişi bulunuyor. Anakartın boyutu ise mATX boyutlarında olduğu için hemen hemen her kasaya rahatça uyum sağlıyor.

RBG destekli şeritleri ve fanları direkt bağlayabileceğiniz ASUS TUF Gaming A520M-Plus'ı buradan satın alabilirsiniz.

3. Fiyat performans ürünü: ASUS Prime A320M-F AMD

Listemizin ikinci sırasında ASUS Prime A320M-F AMD yer alıyor. AMD ile uyumlu en iyi anakart önerilerinden biri olan ürün, kısıtlı bütçeye sahip olanların hemen hemen tüm beklentilerini karşılayacak özellikte. Küçük kasalar için uygun boyutlara sahip olan anakart, Micro ATX boyutunda. 2 adet USB 2.0 ve 4 adet USB 3.0 girişine sahip. Ürün ayrıca 3200 MHz ve 32 GB’a kadar RAM desteği sunuyor. VGA girişi bulunan anakartta 1 adet ekran kartı slotu ve 2 adet RAM slotu da mevcut.

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4. Yüksek performans ürünü: Gigabyte X570 Aorus Ultra

Gigabyte X570 Aorus Ultra, AMD ile uyumlu anakartlar arasında en başarılı ürünlerden biri. Soğutucu bloklara sahip olan anakart, bu bloklar sayesinde her zaman düşük sıcaklıkta çalışıyor. Bu da sürekli yüksek performans göstermesini sağlıyor. Ürün 4400MHz ve 128GB RAM desteği sağlıyor. Ayrıca kartta Wi-Fi 6 desteği de mevcut. Bu sayede 4 kat daha üstün ağ kapasitesi ve 5.5 kat daha hızlı ağ performansı sergiliyor. RGB Fusion 2.0 yazılımı olan ürün; RGB aydınlatmalar, fan, RAM ve kasa gibi donanımlarla uyumlu çalışıyor.

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5. Sıvı soğutma özelliği var: MSI B550-A Pro

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En iyi anakart markası denince akla ilk gelenlerden olan MSI, B550-A Pro modeli ile rakiplerine meydan okuyor. Anakart üzerinde yer alan Flash BIOS düğmesi, saniyeler içinde BIOS yazılımını güncellemenizi sağlıyor. Termal blokları olan kart serin bir şekilde çalışıyor. AMD uyumlu olan üründe sıvı soğutma özelliği de bulunuyor. M.2 SSD desteği termal bir blokla desteklenen anakartta EZ Debug LED teknolojisi mevcut. Bu sayede anakartta meydana gelen bir hatanın nerede olduğunu LED ışıklarla rahatça görebilirsiniz. 4400MHz ve 128 GB'a kadar destek veren üründe 2 adet M.2 SSD yuvası ve 6 adet SATA girişi var. Üstelik ürün AMD CrossFire teknolojisine de sahip. Yani 2 adet ekran kartı yuvası olduğu için dilerseniz ikisini de kullanarak daha yüksek performans elde edebilirsiniz.

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6. Ne ararsanız var: MSI Meg X570 Godlike

Üst segment bir ürün olan MSI Meg X570 Godlike, AMD uyumlu anakartlar arasında yer alıyor. Ürünün boyutları büyük olduğu için büyük boy kasalarda çalışıyor. Anakart üzerinde bulunan 4 adet slot 4800MHz'e kadar hız ve 128 GB'a kadar arttırılabilen RAM desteği sağlıyor. Çoklu ekran kartı özelliği ve yeterli USB portuna sahip. Tüm bunların yanı sıra kartta 4 yollu AMD CrossFire Technology ve 2 yollu Nvidia SLI Technology imkanları da mevcut.

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7. Giriş segmentinde bir ürün: ASUS Tuf H310M-Plus

Intel uyumlu olan ASUS Tuf H310M-Plus, giriş segmentinde bir ürün. Sade bir tasarıma sahip olan kartın üzerinde küçük bir RGB paneli mevcut. Ürün m-ATX formatında olduğu için kasada fazla yer de kaplamıyor. 2 adet RAM slotu 32 GB’a ve 2666 MHz’e kadar destek veriyor. Ayrıca üründe 1 adet ekran kartı slotu bulunuyor. M.2 SSD desteğine sahip olan anakartta soğutucu blok yok. 1 adet HDMI girişi olan üründe 4 adet USB 2.0 ve 2 adet USB 3.1 girişi var. LGA 1151 sokete sahip olduğu için Intel 8 ve 9. nesil işlemcilerini çalıştırıyor.

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8. Soğutucu blokları var: MSI Mag B460 Tomahawk

Orta segment bir ürün isterseniz, sıradaki önerimiz MSI Mag B460 Tomahawk. RGB aydınlatmaları bulunan kartta soğutucu bloklar da mevcut. Bu sayede yüksek bir performans sergileyen anakartta 4 adet RAM slotu var. 2933MHz’e kadar hız ve 128 GB RAM desteği sağlayan ürün, 1200 soket yapısı ile Intel 10. nesil işlemcileri çalıştırıyor. Ayrıca üründe 1 adet USB 3.2 Gen2 Type-C, 4 adet USB 3.2 Gen1 Type-A ve 2 adet USB 2.0 girişi bulunuyor.

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9. Tam bir oyun kartı: ASUS Rog Strıx B560-A Gaming

Oyun kartı olan ASUS Rog Strıx B560-A Gaming, çok çekirdekli işlemcileri destekliyor. ProCool güç konnektörü olan kart, 1200 soket yapısına sahip. Bu sayede 10. ve 11. nesil Intel Core, Celeron ve Pentium Gold işlemcilerine uyumlu. Sağlam güç dağılımı sağlayan ürün, oyunlar için yüksek kalitede ses özelliğine sahip. Ayrıca 2 yönlü AI gürültü önleme özelliği ile mikrofondan gelen arka plan seslerini azaltıyor. Wi-Fi 6 desteğine sahip olan kartta DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, 2 adet M.2 yuvası, USB Type-C ve USB 3.2 Gen girişi bulunuyor.

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10. Intel için ideal: MSI Mpg Z490 Gaming Edge

Sıradaki önerimiz olan MSI Mpg Z490 Gaming Edge, Intel için en değerli anakartlardan biri. Z490 tabanlı olan ürün, ROG Strix ve tam boyutlu ATX düzeni gibi bağlantı yapılarına sahip. Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 ve 7.1 ses kartı bulunan anakartın alüminyum soğutucusunun altında yer alan RGB arka aydınlatmaları da var. Üründe bulunan M.2 ısı bloğu hem SSD sıcaklıklarını düşürüyor ve yavaşlamayı engelliyor hem de okuma ve yazma hızının yüksek seviyede kalmasına yardım ediyor.

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11. Mükemmel netlikte ses veriyor: ASUS Tuf Gaming B550-Plus

Güçlü bir anakart isteyenler için sıradaki önerimiz olan ASUS Tuf Gaming B550-Plus, B450'nin yükseltilmiş sürümü. Üstün bir soğutma sistemi olan anakartta 4 adet DIMM soketi var ve 128 GB'a kadar destek sağlıyor. 2 yollu CrossFireX teknolojisine sahip olan kartta aynı zamanda Al gürültü önleyici mikrofon yazılımı da mevcut. Bu sayede oyun sırasında maksimum netlikte ses ve iletişim olanağı sunuyor. RGN aydınlatması da olan anakart, USB 3.2 Gen 2 Tip A, PCIe 4.0 M.2 ve Type-C desteğine de sahip. Wi-Fi 6, TUF LANGuard, TurboLAN ve 2,5 GB Ethernet özellikleri ile çevrim içi oyunları rahatça oynamanızı sağlıyor.

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12. Yeni bir sistem toplayanlar için: ASUS Rog Strix B550-e Gaming

Rahat bir şekilde oyun oynamak isteyenlere sıradaki tavsiyemiz ASUS Rog Strix B550-e Gaming. Çoklu GPU desteği ile AMD 3 yollu CrossFire ve Nvidia 2 yollu GPU SLI imkanlarına sahip olan anakartın AMD 3. nesil Ryzen yongası var. Bu sayede 128 GB'a kadar destek veriyor. Mükemmel güç dağılımı sağlayan üründe aynı zamanda güçlü bir soğutma sistemi de mevcut. Hemen her başlık ve bağlantı noktası bulunan üründe neredeyse isteyebileceğiniz tüm özellikler bulunuyor.

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13. Basit ama etkili: ASUS Prime B365M-K

Orta segmentte yer alan ASUS Prime B365M-K, Intel için en ucuz anakart modellerinden biri. LGA 1151 Micro ATX anakart, B365 yonga setine sahip. Bu sayede 8. ve 9. nesil Intel Coffee Lake işlemcileri destekliyor. NVMe SSD’ler için 2 adet M.2 yuvası ve 1 adet USB Type-C bağlantı noktası mevcut. Maksimum 64 GB’a kadar DDR4 RAM’i ve 2666 MHz'i destekleyen ürün, güçlü Core i5 8400 sayesinde orta sınıf bir oyun yapısı için oldukça başarılı.

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14. ASUS Rog Crosshair VIII Dark Hero

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Sizin için seçtiğimiz son ürün olan ASUS Rog Crosshair VIII Dark Hero, en iyi AMD anakartlardan biri. Üründe X570 yonga seti bulunuyor. AMD platformu, önceki PCIe 3’ün iki katı bant genişliğine sahip. AM4 soketi sayesinde Ryzen 5000 serisi CPU’ları destekleyen üründe şık bir siyah soğutucu ve RGB arka aydınlatması da bulunuyor. 2 adet M.2 yuvası olan ürün, 4600 MHz ve 128 GB DDR4 RAM desteği sağlıyor.

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