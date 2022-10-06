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  4. 'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular... İçinden çıkanları görünce gözlerine inanamadılar

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular... İçinden çıkanları görünce gözlerine inanamadılar

06.10.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kömürcü ailesi bir buçuk ay önce tesadüfen karşılaştıkları olay sonrasında hayatlarının şokunu yaşadı. Yıllardır biriktirdikleri banka kasasındaki 1,5 milyonluk ziynetlerinin sahte olduğunu öğrenen aile ne yapacağını şaşırdı. İşte detaylar...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular... İçinden çıkanları görünce gözlerine inanamadılar

75 yaşındaki Kamile Kömürcü, torununun düğününde takı takmak için bankadaki kasasına gitti. Kendine de kasadan bir bileklik alan Kömürcü altını taktıktan sonra bileğinde yaralar çıktığını fark etti. Durumu gören oğlu altını alıp kuyumcuya gitti ve hayatının şokunu yaşadı. 10 yıl önce alınan ve kasada bekleyen altın sahte çıktı. Bu olaydan sonra ailenin içine kurt düştü ve kasadaki bütün altınlarını aldılar.

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KABUS BUNDAN SONRA BAŞLADI

Yıllarca didinip biriktirdikleri altınları kuyumcuya götüren ailenin korktuğu başına geldi. 2 altın diş ve 2 yüzük dışında bütün altınların sahte çıktığını öğrenen aile gözyaşlarına hakim olamadı. Direkt bankaya koşan aile banka bir kez daha sarsıldı. Banka çalışanları aileyi ciddiye almadı ve sorumluluğun kendilerinde olduğunu söyledi.

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OĞLU İSYAN ETTİ

Kamile Kömürcü'nün oğlu bankada yaşadıklarına isyan ederek, "Para çalınsa anlarım, evine hırsız gelse anlarım, bütün altın takılarını kaybetse anlarım... Ama en güvendiğimiz bankaya gidecek, kasasındaki altınlar yer değiştirecek... Aklım almıyor." diyerek isyan etti. Kömürcü ayrıca bankadaki yetkililerin, kasaların yer değiştirdiğini ve annesi sorduğunda kasanın kilitlerinin bozuk olduğunu söylediklerini iddia etti.

Kömürcü ailesine göre kasalarında 29 tane burma, çeşit çeşit bilezik, zincir, 55 çeyrek, 15-17 arası yüzük, 4 tane hasır kelepçe dahası vardı. Aile yaşadıkları kabusun ardından bankadan şikayetçi olacaklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Altın banka
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