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En güzelini siz yapın: Tadına doyum olmayan 6 leziz pizza tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

Bu pizzalar İtalyanları bile kıskandıracak lezzette sevgili okur. İşte birbirinden enfes ev yapımı 6 pizza!

En güzelini siz yapın: Tadına doyum olmayan 6 leziz pizza tarifi

Milföy hamurundan pizz

milföy

Canınız pizza çektiyse hiç üşenmeden mutfağın yolunu tutun. Çünkü bu tarif son derece pratik ve bir o kadar leziz! Detayları için tıklayın.

Tavada kolay pizza

kolay
Bu tarifle belki de o çok sevdiğiniz pizzanın o kadar kolay bir hazırlanışa sahip olduğunu görünce şaşıracaksınız. Üstelik tarifte 1-2 temel nokta hariç malzemeleri istediğiniz gibi özelleştirerek damak tadınıza uygun tarifler uygulayabilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kapalı pizza

kapalı

İtalya'da calzone olarak bilinen bu pizza türünü çok seveceksiniz. Pamuk gibi hamuru, damak çatlatan bir iç harcı var. İşte akşam yemeğinizi kurtaracak kapalı pizza tarifi için tıklayın.

Bazlama pizza

bazlama

Tabanı bazlamadan hazırladığımız bu pizzayı küçük büyük herkes çok sevecek. Malzemele listesini isteğinize göre şekillendirebilirsiniz. Paşa gönlünüz nasıl istiyorsa öyle hazırlayın efendim :) Tarifin detayları için tıklayın.

Mantarlı pizza

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Çeşitleri arasında en çok tercih edilen mantarlı pizzayı evinizde hazırlamak ister misiniz? Öyleyse buyursunlar...

Domates ve soğanlı yufka pizza

yufka

Yemek yapmaya üşeniyorsanız domatesli ve soğanlı yufka pizza sizin kurtarıcınız olacak. Son derece hafif ve kolay. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

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