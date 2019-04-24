En güzelini siz yapın: Tadına doyum olmayan 6 leziz pizza tarifi

Milföy hamurundan pizz

Canınız pizza çektiyse hiç üşenmeden mutfağın yolunu tutun. Çünkü bu tarif son derece pratik ve bir o kadar leziz! Detayları için tıklayın.

Tavada kolay pizza



Bu tarifle belki de o çok sevdiğiniz pizzanın o kadar kolay bir hazırlanışa sahip olduğunu görünce şaşıracaksınız. Üstelik tarifte 1-2 temel nokta hariç malzemeleri istediğiniz gibi özelleştirerek damak tadınıza uygun tarifler uygulayabilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kapalı pizza

İtalya'da calzone olarak bilinen bu pizza türünü çok seveceksiniz. Pamuk gibi hamuru, damak çatlatan bir iç harcı var. İşte akşam yemeğinizi kurtaracak kapalı pizza tarifi için tıklayın.

Bazlama pizza

Tabanı bazlamadan hazırladığımız bu pizzayı küçük büyük herkes çok sevecek. Malzemele listesini isteğinize göre şekillendirebilirsiniz. Paşa gönlünüz nasıl istiyorsa öyle hazırlayın efendim :) Tarifin detayları için tıklayın.

Mantarlı pizza

Çeşitleri arasında en çok tercih edilen mantarlı pizzayı evinizde hazırlamak ister misiniz? Öyleyse buyursunlar...

Domates ve soğanlı yufka pizza

Yemek yapmaya üşeniyorsanız domatesli ve soğanlı yufka pizza sizin kurtarıcınız olacak. Son derece hafif ve kolay. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

