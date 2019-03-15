En İyi Aksiyon Kameraları

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte büyük çantalarda taşınan devasa kameralar yerlerini daha küçük boyutlardaki işlevsel kameralara bırakmaya başladı. Bu devrimin yaşanmasında önemli rol oynayan aksiyon kameralar ise kullanıcıların işini iyiden iyiye kolaylaştırdı. Neredeyse hissedilmeyecek kadar hafif olmaları, onlarca aparat sayesinde her yerde kullanılabilmeleri, su altı çekimlerine olanak tanımaları gibi özellikleri sayesinde aksiyon kameralar, pek çok alanda tercih edilir hale geldi. Çeşitlerin çoğalmasıyla birlikte en iyi aksiyon kamerayı seçmek de zor bir hal aldı. Eğer bir aksiyon kamerası sahibi olmaya niyetliyseniz, sizin için listelediğimiz kameraları inceleyebilir ve karar sürecinizi hızlandırabilirsiniz.
Son derece kullanıcı dostu bir ürün olan ve 1080p kalitede harika çekimler gerçekleştiren, markanın diğer modellerine kıyasla bütçe dostu olan bu ürün, en iyi aksiyon kameralardan birisi. Düşük bütçeyle GoPro marka aksiyon kamera almak isteyenler için en doğru tercihlerden birisi olan GoPro Hero, kendi serisinin üst modellerinde yer alan pek çok özelliğe de sahip. Wi-Fi ve Bluetooth ile GoPro uygulamanıza bağlanıp kameranızı uzaktan seyredebilir, fotoğraflarınızı ve videolarınızı otomatik olarak telefonunuzdan GoPro uygulamasına taşıyarak yaşadığınız her anı hızlı bir şekilde kaydedip paylaşabilirsiniz. Su geçirmez özelliği sayesinde su altında güzel videolar çekebilmenize olanak tanıyan ve gerek harika ses kontrolü gerek diğer tüm GoPro aksesuarları ile uyum göstermesi sayesinde uygun fiyata en iyi aksiyon kamerayı arayanların tercihleri arasında yer almayı başaran bu ürün, vaat ettiği görüntü kalitesi ile kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor.
Şüphesiz ki GoPro Hero, diğer modellere kıyasla ucuz bir ürün olduğu için bazı dezavantajlara da sahip. Ürünün herhangi bir çözünürlükte stabilizasyon sunmaması ve 4K çekim desteği sağlamaması en büyük eksi noktaları olarak görülüyor. Fakat 1080p kalitede videolar çekmek sizin için yeterliyse ve 4K bir ekrana sahip değilseniz pek çok kullanıcı gibi siz de bu üründen memnun kalacaksınız.
En uygun fiyatla GoPro Hero 2018 Amazon'da!
GoPro Hero 7 Black, koruyucu kaba gerek duymadan her türlü macerada dayanıklı bir şekilde yanınızda duran ve 10 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip başarılı bir aksiyon kamera olarak karşımıza çıkıyor. Telefonla yakalanamayan her türlü deneyimi kolay bir şekilde yakalayıp paylaşmanıza olanak tanıyan en iyi ürünlerden birisi olan GoPro Hero7 Black ile canlı videolarınızı sosyal platformlarda paylaşabilir ve yüksek çözünürlük ile SD kartınıza bu videoları kaydedebilirsiniz. Gimbale ihtiyaç duymadan GoPro Hero 7 Black ile sarsıntısız görüntüler elde edebilirsiniz. Aksiyon kameranın içindeki yazılım sayesinde hareketleriniz önceden analiz edilir ve kameranın titreyen bir görüntü sunmasını engellemek için görüntü otomatik olarak düzeltilir. Bu sayede çok hareketli bir macerayı kaydetseniz dahi videonuzu izlerken titreşimler yüzünden görüntü kalitesinin düşmediğine şahitlik edebilirsiniz.
Diğer taraftan sesli komut özelliği sayesinde ellerinizi kullanmadan "GoPro, fotoğraf çek" ya da "GoPro kayda başla" gibi komutlar vererek aksiyon kameranızı kontrol edebilirsiniz. Saniyede 60 kare yakalayan ve harika 4K videolar kaydeden bu ürün kesinlikle fiyatını hak eden ve harika bir deneyim sunan aksiyon kameralardan birisi.
En uygun fiyatla GoPro 5GPR/CHDHX-701 Hero7 Black Amazon'da!
360 derece video çekebilme özelliğine sahip olan GoPro Fusion, 5.2K çözünürlükte çekim yapabiliyor. Günümüzün en iyi aksiyon kameralarından birisi olan ve su geçirmez özelliğinin yanı sıra sağlam yapısıyla da dikkat çeken GoPro Fusion'ı ön plana çıkaran özelliklerinden birisi 360 derece video çekebilmesi sayesinde sanal gerçeklik uygulamalarında görüntülenebilir kayıtlar yapabilmesi. Ayrıca yalnızca GoPro'ya ait bir özellik olan OverCapture özelliği ile 360 derece çekilen içerik düzeltildikten sonra yeniden çerçevelendirilerek 1080p video oluşturulabiliyor. Bu özellik ise GoPro Fusion'ın diğer tüm rakiplerinden sıyrılmasını sağlıyor.
Elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahip olan ve titreşimleri engelleyip harika bir görüntü deneyimini ortaya çıkaran bu kamera, ivmeölçer, jiroskop ve GPS gibi ek özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca 360 derece ses yakalamak için aksiyon kameranın üç tane mikrofona sahip olduğunu da söylemeden geçmemek gerekir. Bu üç mikrofonla birlikte sanal gerçeklik deneyiminin zirvesine ulaşabilir, çektiğiniz videoları daha sonrasında oradaymış gibi hissederek izleyebilirsiniz. Bir diğer pozitif detay ise bu kameralar rüzgarın sesini bastırabiliyor ve rüzgar uğultusu yüzünden videolarınızdaki ses kalitesi mahvolmuyor. 5.2K küresel videolarda saniyede 30 kare yakalayan GoPro Fusion, 3K videolarda ise saniyede 60 kare yakalayabiliyor. Fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar için ise 18 megapiksel ile kare yakalama olanağı tanıyan kamera, saniyede 30 kareye kadar sürekli çekim desteği de sağlıyor.
En uygun fiyatla GoPro Fusion Amazon'da!
Uygun fiyata bir aksiyon kamera arıyorsanız düşük bütçeli ürünlerden birisi olan SJCAM SJ4000, son derece uygun bir tercih olacaktır. Dahili LCD ekrana sahip olan bu aksiyon kamera, 12 megapiksellik bir çekim kalitesi ve kutusundaki 23 aksesuarla ön plana çıkıyor. 170 derecelik bir görüş açısına sahip olan ve 1080 piksel çözünürlükte 30 FPS kayıt yapabilen bu aksiyon kamera, 720 piksel çözünürlükte ise hem 60 hem de 30 FPS kayıt yapabiliyor. Ayrıca 30 metreye kadar suya dayanıklı bir kasası bulunan kamera ile su altında da dilediğiniz gibi çekim yapabilirsiniz. SJCAM SJ4000'i Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda SJCAM HD ve SJCAM Zone uygulamalarını kullanarak kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz. 90 dakikaya varan pil ömrü sunan ve aparatları ile birçok alanda kolaylık sağlayan bu kamera, düşük bütçeye en iyi ürünü arayanlar için oldukça ideal.
Düşük bütçeli bir ürün olması sebebiyle elbette profesyonel çekimlerdeki kaliteyi yakalamanın pek mümkün olmadığı bu ürün, 360 derece çekim ya da titreme önleyici özellikler vaat etmiyor. Bu yönleri, ürünün eksik noktaları olarak görülse bile bazı rakiplerinin üçte biri, bazı rakiplerinin ise çeyreği fiyatında olması sebebiyle uygun fiyata bir aksiyon kamera arayan kullanıcıların işini göreceğini söyleyebiliriz.
'Misafir' baskını! 7 kadın, esnaf, memur...
Sosyal medyada 'We are Erdoğan' kampanyası!
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum