En İyi Aksiyon Kameraları

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte büyük çantalarda taşınan devasa kameralar yerlerini daha küçük boyutlardaki işlevsel kameralara bırakmaya başladı. Bu devrimin yaşanmasında önemli rol oynayan aksiyon kameralar ise kullanıcıların işini iyiden iyiye kolaylaştırdı. Neredeyse hissedilmeyecek kadar hafif olmaları, onlarca aparat sayesinde her yerde kullanılabilmeleri, su altı çekimlerine olanak tanımaları gibi özellikleri sayesinde aksiyon kameralar, pek çok alanda tercih edilir hale geldi. Çeşitlerin çoğalmasıyla birlikte en iyi aksiyon kamerayı seçmek de zor bir hal aldı. Eğer bir aksiyon kamerası sahibi olmaya niyetliyseniz, sizin için listelediğimiz kameraları inceleyebilir ve karar sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Editörün Tercihi: GoPro Hero 2018 Son derece kullanıcı dostu bir ürün olan ve 1080p kalitede harika çekimler gerçekleştiren, markanın diğer modellerine kıyasla bütçe dostu olan bu ürün, en iyi aksiyon kameralardan birisi. Düşük bütçeyle GoPro marka aksiyon kamera almak isteyenler için en doğru tercihlerden birisi olan GoPro Hero, kendi serisinin üst modellerinde yer alan pek çok özelliğe de sahip. Wi-Fi ve Bluetooth ile GoPro uygulamanıza bağlanıp kameranızı uzaktan seyredebilir, fotoğraflarınızı ve videolarınızı otomatik olarak telefonunuzdan GoPro uygulamasına taşıyarak yaşadığınız her anı hızlı bir şekilde kaydedip paylaşabilirsiniz. Su geçirmez özelliği sayesinde su altında güzel videolar çekebilmenize olanak tanıyan ve gerek harika ses kontrolü gerek diğer tüm GoPro aksesuarları ile uyum göstermesi sayesinde uygun fiyata en iyi aksiyon kamerayı arayanların tercihleri arasında yer almayı başaran bu ürün, vaat ettiği görüntü kalitesi ile kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor.

Şüphesiz ki GoPro Hero, diğer modellere kıyasla ucuz bir ürün olduğu için bazı dezavantajlara da sahip. Ürünün herhangi bir çözünürlükte stabilizasyon sunmaması ve 4K çekim desteği sağlamaması en büyük eksi noktaları olarak görülüyor. Fakat 1080p kalitede videolar çekmek sizin için yeterliyse ve 4K bir ekrana sahip değilseniz pek çok kullanıcı gibi siz de bu üründen memnun kalacaksınız. En uygun fiyatla GoPro Hero 2018 Amazon'da! Fiyat/Performans Ürünü: GoPro 5GPR/CHDHX-701 Hero7 Black GoPro Hero 7 Black, koruyucu kaba gerek duymadan her türlü macerada dayanıklı bir şekilde yanınızda duran ve 10 metreye kadar su geçirmez özelliğe sahip başarılı bir aksiyon kamera olarak karşımıza çıkıyor. Telefonla yakalanamayan her türlü deneyimi kolay bir şekilde yakalayıp paylaşmanıza olanak tanıyan en iyi ürünlerden birisi olan GoPro Hero7 Black ile canlı videolarınızı sosyal platformlarda paylaşabilir ve yüksek çözünürlük ile SD kartınıza bu videoları kaydedebilirsiniz. Gimbale ihtiyaç duymadan GoPro Hero 7 Black ile sarsıntısız görüntüler elde edebilirsiniz. Aksiyon kameranın içindeki yazılım sayesinde hareketleriniz önceden analiz edilir ve kameranın titreyen bir görüntü sunmasını engellemek için görüntü otomatik olarak düzeltilir. Bu sayede çok hareketli bir macerayı kaydetseniz dahi videonuzu izlerken titreşimler yüzünden görüntü kalitesinin düşmediğine şahitlik edebilirsiniz.

Diğer taraftan sesli komut özelliği sayesinde ellerinizi kullanmadan "GoPro, fotoğraf çek" ya da "GoPro kayda başla" gibi komutlar vererek aksiyon kameranızı kontrol edebilirsiniz. Saniyede 60 kare yakalayan ve harika 4K videolar kaydeden bu ürün kesinlikle fiyatını hak eden ve harika bir deneyim sunan aksiyon kameralardan birisi. En uygun fiyatla GoPro 5GPR/CHDHX-701 Hero7 Black Amazon'da! En Yüksek Performans: GoPro Fusion 360 derece video çekebilme özelliğine sahip olan GoPro Fusion, 5.2K çözünürlükte çekim yapabiliyor. Günümüzün en iyi aksiyon kameralarından birisi olan ve su geçirmez özelliğinin yanı sıra sağlam yapısıyla da dikkat çeken GoPro Fusion'ı ön plana çıkaran özelliklerinden birisi 360 derece video çekebilmesi sayesinde sanal gerçeklik uygulamalarında görüntülenebilir kayıtlar yapabilmesi. Ayrıca yalnızca GoPro'ya ait bir özellik olan OverCapture özelliği ile 360 derece çekilen içerik düzeltildikten sonra yeniden çerçevelendirilerek 1080p video oluşturulabiliyor. Bu özellik ise GoPro Fusion'ın diğer tüm rakiplerinden sıyrılmasını sağlıyor.