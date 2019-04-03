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En İyi Araç Kameraları

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ALIŞVERİŞ  | 03.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

Araç kameraları artık sosyal medyada paylaşılan yol hikayelerine görsel destek sağlayan bir alet olmanın ötesinde, yol güvenliği için bir ihtiyaç halini aldı. Piyasada fiyatları 100 TL ile 1000 TL arasında değişen envaiçeşit araç kamerası bulmak mümkün. Peki en iyi araç kameraları arasından bir seçim yapabilmek için nelere dikkat etmemiz gerekir? En iyi araç kamerası hangi özelliklerine göre belirlenir?

En İyi Araç Kameraları

Yollardaki araç kalabalığı her geçen gün daha da artıyor. Trafik akıcı olsa bile, günümüzün büyük bölümünü yollarda geçiriyoruz. Hele bir de kazalarla ya da araç arızalarıyla trafiğin yavaşladığı hatta durduğu hallerde, bir yerden bir yere ulaşmaya çalışmak gerçek bir eziyete dönüşüyor. İrademiz dışında gelişen kaza ve arızaların önüne geçemeyiz belki ama sonrasında, olayların nasıl gerçekleştiğini objektif olarak gözlemleyen, tamamen tarafsız bir bakış açısına ve dolayısıyla bir araç kamerasına ihtiyacımız olabilir. Bu bize, olası adli süreçte bir güvence sağladığı gibi, hatalarımızı görmemiz ve tekrar etmememiz için de bir ders niteliği taşır. Sizin için hazırladığımız en iyi araç kameraları rehberinden yola çıkıp kendiniz için en uygun ürünü satın alarak daha sağlıklı bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Araç Kamerası Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi araç içi kameralar arasından tercih yapmak için dikkat edilmesi gereken özellikleri 4 başlıkta toplayabiliriz.

  1. Çözünürlük: Hem kameranın kendisi hem de çekim alanındaki nesnelerin sürekli hareket halinde olduğu düşünülecek olursa, bir araç kamerasında ilk dikkate alınması gereken özellik çözünürlük olmalı. Video ve fotoğraf çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa plaka, yol işareti gibi detayları yakalamak da o kadar mümkün olur.

  • Görüş açısı: Bugün piyasadaki bütün kameralar standart olarak en az 120 derece görüş açısına sahip. Bütçenize uygun olarak küçük miktarlarda fark ödeyerek görüş açısı 180 dereceye en iyi kameraya sahip olabilirsiniz. Böylece yolculuk sırasında dikkatinizden kaçan şahane doğa güzelliklerini ya da şehir trafiğinde meydana gelen şeyleri yolculuk bitiminde yakalamanız mümkün olur.

  • Kayıt kapasitesi: Kameranın sahip olduğu saklama alanı yani hafıza kartının kapasitesi, uzun bir yolculuk süresince kayıtlı görüntüleri silmek zorunda kalmadan kayda devam edebilecek büyüklükte olmalıdır. Özellikle park halindeyken de kayıt yapma özelliği olan kameralar için en iyi kapasite bugün için 256 GB. Bu kapasiteye sahip SD kartların fiyatları çok yüksek olduğu için tercih edilmese de, aldığınız kameranın bu kartları destekliyor olması, diğerleriyle arasında önemli bir fark yaratır.

  • Kayıt yöntemi: Eğer hafıza kartı yolculuk sırasında dolarsa araç kamerası kayıt yapamaz. Piyasadaki pek çok kamera böyle bir durum karşısında hafıza kartındaki eski görüntüleri silerek kayıt yapmaya devam eder. Kapasitesine göre hafıza kartını düzenli olarak boşaltmak gerekir.

    • Editörün Tercihi: Akaso DL7 Mirror Dash Camera

    Görsel 1

    Akaso DL7, arabanın dikiz aynası üzerine son derece kolay bir şekilde monte ediliyor ve dikiz aynasını 7" bir dokunmatik ekrana dönüştürüyor. Çift kamerası sayesinde ister yolculuk sırasında ister park ederken, aracın arkasında olan biteni de görebiliyorsunuz. Geri vitese takıldığında, 4 adet gece görüş lambasıyla aydınlatması sağlanan arka kamera devreye giriyor ve ekranda arka görüntü ile birlikte park için kılavuz çizgisi beliriyor. Eğer aracınızın park sensörü yoksa bu özellik sayesinde daha güvenli bir şekilde geri dönüş yapabilir, aracınızı daha kolay park edebilirsiniz. Ön kamerası ise 1080p görüntü kalitesi ve 170 derece mercek açısıyla, hareket halindeyken en iyi görüntüyü verir.

    Kaza sırasında G-sensörü videoyu otomatik olarak kilitler. Böylece kaza görüntüsünün üzerine başka bir kayıt yapılamaz. Arabanın çalışmadığı zamanlarda da darbeleri algılayan ön kamera otomatik olarak açılır ve kayda başlar. Böylece siz evde ya da işteyken dışarıda aracınıza zarar verenleri tespit edebilirsiniz.

    Akaso DL7 Mirror Dash Camera ve bütçenize uygun tüm araç kameraları Amazon'da!

    Fiyat/Performans Ürünü: Xiaomi Yi

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    Xiaomi'nin MiHome uygulaması ile entegre çalışan bu modelin (89006-GM) bütün kontrollerini akıllı telefonunuz üzerinden yapabilirsiniz. GPS olmadığı için aracın hızını videoya yazmaz ve dahili pilleri olmadığı için de araç kapalıyken kayıt yapamaz. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen SONY IMX323 F/1.8 sensörü, sayesinde gece ya da gündüz fark etmeksizin mükemmel bir görüş kalitesi sunar. Geniş açılı full HD görüntü kalitesi, 2,7" dokunmatik ekranı, görüntülerin akıllı telefonlara aktarılabilmesi gibi özellikleriyle, bu fiyata alabileceğiniz en iyi araç kamerası olduğunu söyleyebiliriz.

    Xiaomi Yi ve bütçenize uygun tüm araç kameraları Amazon'da!

    En Yüksek Performans: Viofo A129 Duo

    Görsel 3

    Ön ve arka cama kolayca takılan 2 ayrı kamerayla, hem ön hem de arka görüntü kaydı yapabilen Viofo'nun A129 Duo modeli, çok başarılı bir kayıt kalitesine sahip. Araba çalıştığında otomatik olarak kayda başlayan kamera, araba kapandığında da otomatik olarak kapanıyor. Park modunu devreye sokarak isterseniz araç kapalıyken de kayıt yapmasını sağlayabilirsiniz. Hafıza kartı dolduğu zaman otomatik olarak eski kayıtların üzerine kayıt yapmaya başlıyor. 256 GB'a kadar hafıza kartı desteği var. Viofo A129'u diğerlerinden üstün kılan ve en iyi araç kamerası sınıfına yükselten özelliklerinden biri abonelik gerektirmeyen GPS desteği. Böylece aracın hızı ve koordinatları belirlenerek videonun altına kaydedilebiliyor. Fakat bu, araç takip sistemi olduğu anlamına gelmiyor tabii. Sadece olay anında nerede bulunduğunuzun ve hızınızın kayda geçmiş olması bakımından önemli.

    VIOFO A129 ve bütçenize uygun tüm araç kameraları Amazon'da!

    Bütçe Dostu: Piranha Spycam 1301

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    Piranha Spycam 1301, bir araç kamerasından beklentisi minimal düzeyde olanların, HD görüntü kalitesinden taviz vermek zorunda kalmadan sahip olabilecekleri en iyi model. Enerjisini kutu içeriğine dahil olan şarj kablosuyla çakmak girişinden alan kamera, vakumlu düzeneğiyle ön cama kolayca takılabilir. Türkçe dil desteği de olan menüsünün kullanımı da oldukça kolay. Gece görüş sensörü, 120 derece görüş açısına sahip kamerası, 2 USB girişi, dahili hoparlör ve mikrofonu, ses kayıt özelliği, 32 GB'a kadar SD kart desteği ile Piranha Spycam 1301, birçok pahalı seçeneğe rahatlıkla alternatif olabilecek bir kamera.

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