En İyi Araç Kameraları

Yollardaki araç kalabalığı her geçen gün daha da artıyor. Trafik akıcı olsa bile, günümüzün büyük bölümünü yollarda geçiriyoruz. Hele bir de kazalarla ya da araç arızalarıyla trafiğin yavaşladığı hatta durduğu hallerde, bir yerden bir yere ulaşmaya çalışmak gerçek bir eziyete dönüşüyor. İrademiz dışında gelişen kaza ve arızaların önüne geçemeyiz belki ama sonrasında, olayların nasıl gerçekleştiğini objektif olarak gözlemleyen, tamamen tarafsız bir bakış açısına ve dolayısıyla bir araç kamerasına ihtiyacımız olabilir. Bu bize, olası adli süreçte bir güvence sağladığı gibi, hatalarımızı görmemiz ve tekrar etmememiz için de bir ders niteliği taşır. Sizin için hazırladığımız en iyi araç kameraları rehberinden yola çıkıp kendiniz için en uygun ürünü satın alarak daha sağlıklı bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Araç Kamerası Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz? En iyi araç içi kameralar arasından tercih yapmak için dikkat edilmesi gereken özellikleri 4 başlıkta toplayabiliriz. Çözünürlük: Hem kameranın kendisi hem de çekim alanındaki nesnelerin sürekli hareket halinde olduğu düşünülecek olursa, bir araç kamerasında ilk dikkate alınması gereken özellik çözünürlük olmalı. Video ve fotoğraf çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa plaka, yol işareti gibi detayları yakalamak da o kadar mümkün olur.

Görüş açısı: Bugün piyasadaki bütün kameralar standart olarak en az 120 derece görüş açısına sahip. Bütçenize uygun olarak küçük miktarlarda fark ödeyerek görüş açısı 180 dereceye en iyi kameraya sahip olabilirsiniz. Böylece yolculuk sırasında dikkatinizden kaçan şahane doğa güzelliklerini ya da şehir trafiğinde meydana gelen şeyleri yolculuk bitiminde yakalamanız mümkün olur. Kayıt kapasitesi: Kameranın sahip olduğu saklama alanı yani hafıza kartının kapasitesi, uzun bir yolculuk süresince kayıtlı görüntüleri silmek zorunda kalmadan kayda devam edebilecek büyüklükte olmalıdır. Özellikle park halindeyken de kayıt yapma özelliği olan kameralar için en iyi kapasite bugün için 256 GB. Bu kapasiteye sahip SD kartların fiyatları çok yüksek olduğu için tercih edilmese de, aldığınız kameranın bu kartları destekliyor olması, diğerleriyle arasında önemli bir fark yaratır. Kayıt yöntemi: Eğer hafıza kartı yolculuk sırasında dolarsa araç kamerası kayıt yapamaz. Piyasadaki pek çok kamera böyle bir durum karşısında hafıza kartındaki eski görüntüleri silerek kayıt yapmaya devam eder. Kapasitesine göre hafıza kartını düzenli olarak boşaltmak gerekir. Editörün Tercihi: Akaso DL7 Mirror Dash Camera Akaso DL7, arabanın dikiz aynası üzerine son derece kolay bir şekilde monte ediliyor ve dikiz aynasını 7" bir dokunmatik ekrana dönüştürüyor. Çift kamerası sayesinde ister yolculuk sırasında ister park ederken, aracın arkasında olan biteni de görebiliyorsunuz. Geri vitese takıldığında, 4 adet gece görüş lambasıyla aydınlatması sağlanan arka kamera devreye giriyor ve ekranda arka görüntü ile birlikte park için kılavuz çizgisi beliriyor. Eğer aracınızın park sensörü yoksa bu özellik sayesinde daha güvenli bir şekilde geri dönüş yapabilir, aracınızı daha kolay park edebilirsiniz. Ön kamerası ise 1080p görüntü kalitesi ve 170 derece mercek açısıyla, hareket halindeyken en iyi görüntüyü verir.