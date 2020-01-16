En iyi dövüş filmleri: Gaza gelme garantili!

Dövüş filmleri deyince akla genelde ilk olarak Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris ve Steven Seagal gibi isimler gelse de bu aktörlerin yer aldığı filmler genelde pop corn yapımlar olarak geride kaldı. Özellikle Uzak doğu sinemasının yapı taşı olarak görülen dövüş filmleri, tüm dünyaya esin kaynağı oldu. Asya’dan gelen filmlerde Samuray, Ronin, Kung Fu temalı dövüş filmleri yer alırken Batı da ise kovboy ve boksör temalı dövüş filmlerine rastlıyoruz. Aksiyonun hiç düşmediği bu filmlerde uzak doğu dövüş sanatları ve boks filmleri ön plana çıksa da zaman zaman samuray temalı Hollywood filmlerine veya boks temalı uzak doğu filmleri de denenmiştir. Uzakdoğu sinemasında dünyanın tanıdığı Bruce Lee, Jackie Chan gibi isimler yerlerini Jet Li ve Donnie Yen gibi isimler aldı. Uzakdoğu dövüş filmlerinden modern sinemaya, Amerikan filmlerinden Çin dövüş filmlerine kadar birbirinden başarılı yapımların yer aldığı listemize bakmadan dövüş filmi seyretmeyin. İyi seyirler! Yedi Samuray (Shichinin no Samurai - Seven Samurai) 1954 / IMDb puanı: 8,7 1954 yapımı epik Japon filmi Yedi Samuray’ın yönetmen koltuğunda usta isim Akira Kurosawa oturuyor. Sinema tarihinin en önemli kült filmlerinden biri olan Yedi Samuray (Shichinin no Samurai - Seven Samurai), aynı zamanda dövüş filmleri arasında özel bir yere sahiptir. Batı sinemasında birçok dövüş filmine ilham kaynağı olan Yedi Samuray, 3 saati aşkın süresiyle izleyicilere soluksuz bir macera vadediyor. En iyi film ve en iyi erkek oyuncu dallarında da BAFTA ödüllerine aday gösterilen Yedi Samuray, Venedik Film Festivali'nde Gümüş Aslan ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Dangal – 2016 / IMDb puanı: 8,4 Gerçek bir hikayeden filme uyarlanan Dangal, güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini anlatıyor. Filme konu olan Mahavir Singh adlı güreşçiyi, Hint sinemasının dünya çapındaki yıldız oyuncusu Aamir Khan canlandırıyor. Ülkemizde de kemik bir hayran kitlesi olan Amir Khan’ın başrolü üstlendiği film, Hindistan'da gişe rekortmeni, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olmuştur. Yojimbo – 1961 / IMDb puanı: 8,3 Ronin olarak adlandırılan efendisiz bir samurayın hikâyesini konu alan Yojimbo’nun yönetmen koltuğunda da usta yönetmen Akira Kurusawa oturuyor. Yine Batı sinemasının çok bilinen dövüş ve kovboy filmlerine yol gösteren bu film, western türünün Uzakdoğu kültürüyle harmanlandığı bir başyapıt niteliğindedir. Sergio Leone yönetmenliğindeki Clint Eastwood'un başrolünü üstlendiği kovboy filmleri hayranlarının favorilerinden biri olan Bir Avuç Dolar da, Yojimbo’nun uyarlamasıdır. Ayrıca Bruce Willis'in oynadığı 1996 yapımı Last Man Standing filminin, Yojimbo'nun tekrar çekimi olduğu resmi olarak duyurulmuştur.

Büyük Dövüş (Warrior) 2011 / IMDb puanı: 8,2 Gavin O'Connor imzalı Büyük Dövüş (Warrior) son dönem dövüş filmleri arasında en dikkat çeken yapımlardan biridir. Yıldız dolu oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Joel Edgerton, Jennifer Morrison ve Nick Nolte gibi isimler yer alır. Alkolik bir boksör eskisinin oğlu Tom Conlon evine döner ve çeşitli dövüş sporlarının bir arada bulunduğu bir turnuva için babası tarafından hazırlanmaya başlar. Bu turnuva onu abisiyle karşı karşıya getirecektir. Kızgın Boğa (Raging Bull) 1980 / IMDb puanı: 8,2 En İyi Film Akademi Ödülü dahil sekiz dalda Oscar'a aday olan, filmin başrol oyuncusu Robert De Niro’ya En İyi Erkek oyuncu ödülünü kazandıran Kızgın Boğa (Raging Bull), Boksör Jake LaMotta'nın hayatını konu alıyor. Hafızalardan silinmeyecek bir yapım olan Kızgın Boğa, "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmektedir. Agresif boksör Jake LaMotta, hikayesini filmde kendi sesiyle anlatmakta. Milyonluk Bebek (Million Dollar Baby) 2005 IMDb puanı: 8,1 Clint Eastwood’un hem başrolünü hem de yönetmenliğini üstlendiği film, "Ölmeden Önce İzlemeniz Gereken 1001 Film" listesinde yer almaktadır. Dövüş filmleri arasında bilinen erkek hikayesinden farklı olarak özel bir yere sahip olan Milyonluk Bebek’in başrollerini Eastwood ile beraber unutulmaz performansıyla Oscar kazanan Hilary Swank ve yine efsane performansıyla En İyi Yardımcı Aktör dalında Oscar ödülüne layık görülen Morgan Freeman paylaşıyor. Milyonluk Bebek filmi En İyi Film ve En İyi Yönetmen Oscar’ı ile ödüllendirilmiştir.

Kill Bill – 2003 / IMDb puanı: 8,1 Dövüş filmleri hayranlarının favorilerinden biri olan Kill Bill, nevi şahsına münhasır yönetmen Quentin Tarantino imzasını taşıyor. Filmin çok konuşulan başkarakteri The Bride’ı, Tarantino’nun başka bir filmi Ucuz Roman’da da yer alan Uma Thurman canlandırırken, Kill Bill’in oyuncu kadrosunda Lucy Liu, David Carradine, Michael Madsen ve Daryl Hannah gibi isimler yer alıyor. Müthiş bir intikam hikayesi olan Kill Bill, dövüş filmleri türünün unutulmaz filmleri arasında yer almaktadır. Pek çok eleştirmen tarafından kusursuz olarak tarih edilen Kill Bill için dövüş filmlerinin yıldızı desek abartmış olmayız. Rocky – 1976 / IMDb puanı: 8,1 Altı filmlik serinin ilk filmi olan Rocky, 1976 yapımı olsa da ülkemizde 1982 yılında vizyona girmiştir. Başrolde, senaryosunu da yazan Sylvester Stallone yer aldı. Dünya çapında büyük yankı uyandıran Rocky filminden sonra, Sylvester Stallone günümüzde bile ‘Rocky’ lakabıyla tanınmaktadır. Efsane dövüş filmi Stallone’a dünya çapında başarı ve şöhret kazandırmıştır. Filmde yoksul ve kimsesiz bir boksör olan Rocky Balboa'nın yaşam hikâyesi anlatılır. 1977'de aday olduğu 10 daldan en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kurgu dallarında 3 Oscar almıştı.

Külkedisi Adam (Cinderella Man) 2005 / IMDb puanı: 8 Cinderella Man lakabıyla tanınan ünlü boksör James J. Braddock'un gerçek yaşam öyküsüne dayanan film, Braddock ve ailesinin ABD'deki Büyük Ekonomik Kriz yıllarında yaşadıkları sıkıntılı yılları ve verdikleri büyük yaşam mücadelesini konu ediniyor. Ron Howard yönetmenliğindeki filmde, boksör Braddock’u Akademi Ödüllü oyuncu Russell Crowe canlandırdı. Ip Man – 2008 / IMDb puanı: 8 Çin dövüş filmleri arasında en iyilerinden biri olan Ip Man, Büyük Wing Chun ustası ve Bruce Lee'nin akıl hocası Yip Man'ın hayatını konu alan filmde büyük ustayı Donnie Yen canlandırıyor. Ip Man'ın en büyük oğlu Ip Chun, öğrencisi Leo Au-yeung ve Changquan dövüş stilinin altın madalyalı sporcusu Yu-hang, filmin öyküsü ve dövüş sanatları koreografisi hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere teknik danışman olarak görev yaptılar. 4 filmlik bir seri haline gelen Ip Man’in son filmi 2019 yılının son aylarında vizyondaki yerini aldı. Kaplan ve Ejderha (Wo Hu Zang Long - Crouching Tiger, Hidden Dragon) 2000 / IMDb puanı: 7,9 Çin dövüş filmi deyince akla gelecek olan ilk filmlerden biri olan "Wo Hu Zang Long - Crouching Tiger, Hidden Dragon - Kaplan Ve Ejderha" En İyi Yabancı Film Oscarı dahil, 4 Oscar ödülüne layık görülmüştür. Yönetmen Ang Lee’nin filmografisinin en önemli eserlerinden biri olan Kaplan ve Ejderha’nın oyuncu kadrosunda; Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li gibi gibi önemli isimler arasında adı geçen Chow-Yun Fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi ve Chang Chen gibi isimler yer alıyor.

Dövüşçü (The Fighter) 2010 / IMDb puanı: 7,8 Christian Bale, Mark Wahlberg ve Amy Adams’lı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dövüşçü, adından da anlaşılacağı gibi dövüş filmleri kategorisinin başarılı yapımlarından biri. Film, bir boksörün, sıfırdan başlayıp, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen inancını ve azmini kaybetmeden zirveye çıkışını konu alıyor. Filmin başrol oyuncularından Christian Bale rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında, Melissa Leo ise En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülüne layık görüldü. Filmin yönetmen koltuğunda David O. Russell oturuyor. Ejder Kalesi (Enter the Dragon) 1973 / IMDb puanı: 7,7 Dövüş filmleri deyince akla gelen ilk isim Bruce Lee’nin başrolü üstlendiği Ejder Kalesi, Türkiye'de "Ejder'in Üç Fedaisi" ismiyle 1980 yılı Ekim ayında gösterime girmiştir. Bir intikam hikayesi olan Ejder Kalesi’nde Bruce Lee’yi; gizli servisle işbirliği yaparak kız kardeşinin intikamını almaya çabalarken izliyoruz. Ejder Kalesi (Enter the Dragon), Bruce Lee’nin dünyaca en meşhur filmi olamasıyla beraber, Hollywood’daki dövüş sanatları filmleri furyasını tetiklemiş olması gibi bir özelliği vardır. Lee’nin bu filmin devamı kabul edilen Game of Death’in çekimleri sırasında ölmüş olmasını da üzücü bir detay olarak not düşmekte yarar var. Ejder Kalesi filmiyle ilgili dikkat çekici bir diğer anekdot ise; o yıllarda henüz meşhur olmayan Jackie Chan filmde figüran olarak yer almış ve Bruce Lee tarafından dövüş esnasında öldürülmüştür.

13 Suikastçı (13 Assassins) 2010 / IMDb puanı: 7,6 Takashi Miike imzalı samuray filmi 13 Suikastçı, Eiichi Kudo'nun 1963 Japon draması 3 Assassins'in bir versiyonudur. Film, Eski Shogun'un oğlu, yeni Shogun'un kardeşi Lord Naritsugu’nun, zalim ve kural tanımaz davranışlarda bulunmasıyla, Sadık Samuray Shinzaemon ve adamlarının, bu duruma son vermek için giriştiği epik mücadeleyi anlatmaktadır. Korkusuz (Huo Yuan jia) 2006 / IMDb puanı: 7,6 Son dönem Çin dövüş filmlerinin tanınan ismi Jet Li’nin başrolünü üstlendiği film, ülkemizde Korkusuz adıyla vizyondaki yerini almıştır. Ronny Yu yönetmenliğindeki film, Çin Savaş Sanatları Ustası olan Huo Yuanja’nın hayatını mercek altına alan başarılı bir biyografi yapımıdır. Etkileyici dövüş sahneleriyle ön plana çıkan filmin dövüş sahnelerinin koreografisini Yuen Wo Ping yapmıştır. Efsanenin Doğuşu: Creed (Creed) 2015 / IMDb puanı: 7,6 Efsane Rocky serisinin yedinci filmi olarak tanıtılan Creed, son dönem dövüş filmleri arasında en başarılı olanlardan biridir. Rocky efsanesinin başkahramanı Sylvester Stallone da filmde rol almaktadır. Rocky efsanesini sürdüren isim olan Adonis Johnson’ı genç aktör Michael B. Jordan canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Tony Bellew gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Ryan Coogler otururken, senaryo ise Aaron Covington'a ait.