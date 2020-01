En iyi dövüş filmleri: Gaza gelme garantili!

1954 yapımı epik Japon filmi Yedi Samuray’ın yönetmen koltuğunda usta isim Akira Kurosawa oturuyor. Sinema tarihinin en önemli kült filmlerinden biri olan Yedi Samuray (Shichinin no Samurai - Seven Samurai), aynı zamanda dövüş filmleri arasında özel bir yere sahiptir. Batı sinemasında birçok dövüş filmine ilham kaynağı olan Yedi Samuray, 3 saati aşkın süresiyle izleyicilere soluksuz bir macera vadediyor. En iyi film ve en iyi erkek oyuncu dallarında da BAFTA ödüllerine aday gösterilen Yedi Samuray, Venedik Film Festivali'nde Gümüş Aslan ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Ronin olarak adlandırılan efendisiz bir samurayın hikâyesini konu alan Yojimbo’nun yönetmen koltuğunda da usta yönetmen Akira Kurusawa oturuyor. Yine Batı sinemasının çok bilinen dövüş ve kovboy filmlerine yol gösteren bu film, western türünün Uzakdoğu kültürüyle harmanlandığı bir başyapıt niteliğindedir. Sergio Leone yönetmenliğindeki Clint Eastwood'un başrolünü üstlendiği kovboy filmleri hayranlarının favorilerinden biri olan Bir Avuç Dolar da, Yojimbo’nun uyarlamasıdır. Ayrıca Bruce Willis'in oynadığı 1996 yapımı Last Man Standing filminin, Yojimbo'nun tekrar çekimi olduğu resmi olarak duyurulmuştur.

Dövüş filmleri hayranlarının favorilerinden biri olan Kill Bill, nevi şahsına münhasır yönetmen Quentin Tarantino imzasını taşıyor. Filmin çok konuşulan başkarakteri The Bride’ı, Tarantino’nun başka bir filmi Ucuz Roman’da da yer alan Uma Thurman canlandırırken, Kill Bill’in oyuncu kadrosunda Lucy Liu, David Carradine, Michael Madsen ve Daryl Hannah gibi isimler yer alıyor. Müthiş bir intikam hikayesi olan Kill Bill, dövüş filmleri türünün unutulmaz filmleri arasında yer almaktadır. Pek çok eleştirmen tarafından kusursuz olarak tarih edilen Kill Bill için dövüş filmlerinin yıldızı desek abartmış olmayız.

Dövüşçü (The Fighter) 2010 / IMDb puanı: 7,8

Christian Bale, Mark Wahlberg ve Amy Adams’lı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dövüşçü, adından da anlaşılacağı gibi dövüş filmleri kategorisinin başarılı yapımlarından biri. Film, bir boksörün, sıfırdan başlayıp, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen inancını ve azmini kaybetmeden zirveye çıkışını konu alıyor. Filmin başrol oyuncularından Christian Bale rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında, Melissa Leo ise En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülüne layık görüldü. Filmin yönetmen koltuğunda David O. Russell oturuyor.

Ejder Kalesi (Enter the Dragon) 1973 / IMDb puanı: 7,7

Dövüş filmleri deyince akla gelen ilk isim Bruce Lee’nin başrolü üstlendiği Ejder Kalesi, Türkiye'de "Ejder'in Üç Fedaisi" ismiyle 1980 yılı Ekim ayında gösterime girmiştir. Bir intikam hikayesi olan Ejder Kalesi’nde Bruce Lee’yi; gizli servisle işbirliği yaparak kız kardeşinin intikamını almaya çabalarken izliyoruz. Ejder Kalesi (Enter the Dragon), Bruce Lee’nin dünyaca en meşhur filmi olamasıyla beraber, Hollywood’daki dövüş sanatları filmleri furyasını tetiklemiş olması gibi bir özelliği vardır. Lee’nin bu filmin devamı kabul edilen Game of Death’in çekimleri sırasında ölmüş olmasını da üzücü bir detay olarak not düşmekte yarar var. Ejder Kalesi filmiyle ilgili dikkat çekici bir diğer anekdot ise; o yıllarda henüz meşhur olmayan Jackie Chan filmde figüran olarak yer almış ve Bruce Lee tarafından dövüş esnasında öldürülmüştür.