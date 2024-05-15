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  4. Dışişleri Bakanı Fidan: ABD kayıtsız şartsız İsrail'i destekliyor biz de Filistin'i destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: ABD kayıtsız şartsız İsrail'i destekliyor biz de Filistin'i destekliyoruz

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.05.2024 21:29
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV'de açıklamalarda bulunuyor. Bakan Fidan, "Önemli olan, hedefimiz, bölgemizde barışın ve güvenliğin sağlanması." ifadelerini kullandı. Gazze meselesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Fidan, "ABD kayıtsız şartsız İsrail'i destekliyor. Biz de Filistin'i destekliyoruz. Bu bir ayrım noktası." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan: ABD kayıtsız şartsız İsrail'i destekliyor biz de Filistin'i destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınına katıldı. Bakan Fidan, Türkiye'nin son derece büyük bir gündeme sahip olduğunu belirtti.

Bakan Fidan, "Önemli olan, hedefimiz, bölgemizde barışın ve güvenliğin sağlanması." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye son derece büyük bir gündeme sahip. Dış politika hedeflerimizi hem yöntem olarak, hem de hedef olarak bir tasvipe tabi tuttuk. Önemli olan, hedefimiz, bölgemizde barışın ve güvenliğin sağlanması.

Türkiye bölgesinde ekonomik ve siyasi olarak dev olan bir ülke. Barış konusunu güvenliğin en önemli aşaması olarak görüyoruz. Yeni yapılandırmada belli coğrafyaları mikroya aldık. Latin Amerika'yı ayrı bir genel müdürlük yaptık. Afrika'daki genel müdürlük sayımızı 3'e çıkarıyoruz. Türk devletleri ile ilgili genel müdürlük kuruyoruz. Bunlar coğrafya ile ilgili konular. Denkleme yeni disiplinler getirmek gerekiyor.

Konsolosluk ve Türk vatandaşları ile ilgili konular, onlar için de ayrı bir genel müdürlük yaptık. Amacımız, bizim için önemli konuları daha odaklı bir şekilde yönetmek.

TÜRKİYE VE ABD, GAZZE KONUSUNDA NEREDE UZLAŞIYOR VE AYRIŞIYOR?

Nerde ayrışıyoruz, onlar kayıtsız şartsız İsrail'i destekliyor. Biz de Filistin'i destekliyoruz. Bu bir ayrım noktası. Büyük devletlerin bir özelliği vardır, şuna bakmanız lazım. Konular arasında ayrım yapabiliyor mu? Kavga konularında kavga edip, iş birliği konusunda iş birlikleri devam ediyor mu? Bizim de ABD ile böyle anlaşamadığımız, konuşarak çözmeye çalıştığımız, iş birliği yaptığımız alanlar da var.

Gazze meselesinde şu anda ABD'nin askeri desteği olmadan İsrail'in bu denli cüret içerisinde soykırım yapması mümkün değil. ABD Başkanı kendisi de söyledi. Nerede uzlaşıyoruz? Geldiğimiz noktada ateşkes konusunda uzlaşımız var. O konuda bir çalışma var. Bugün de ABD'li mevkidaşımla bu konuyu konuştum. İki devletli çözümün olmadığı durumda bu sorunun sürekli kendini tekrarlayacak bir patoloji olduğu konusunda hem fikiriz.

ABD'deki siyasal anlayışın İsrail'in bu katliamların önüne geçmesini düşünmüyorum. Niyet olabilir. ABD'de üniversitelerde protestolar var. Bu da siyasilere belli mesajları gönderiyor. İsrail'in her geçen gün ABD'ye ve Batı'ya maliyeti artıyor.


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Hakan Fidan dışişleri bakanı
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