Sosyal medya fenomeni Julia Lynn Sandoval güzel havanın tadını köpeğiyle çıkarttı! O pozlara yorum yağdı... "Nasıl sevimli"

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte sosyal medya fenomeni Julia Lynn Sandoval bahçesinin tadını çıkarttığı anları hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak köpeğini kucağına alarak güneşin tadını çıkarttığı anları "Bir mevsimde kişiliğim: ilkbahar" notuyla paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

Sandoval'ın pembe pijamasıyla uyumlu olarak köpeğinin tasmasına pembe kurdele yerleştirmesi dikkatli gözlerden kaçmadı. Fenomen ismin paylaşımı çok beğenildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl sevimli" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok güzel" yorumunda bulundu.







