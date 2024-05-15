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    4. Sosyal medya fenomeni Julia Lynn Sandoval güzel havanın tadını köpeğiyle çıkarttı! O pozlara yorum yağdı... "Nasıl sevimli"

    Sosyal medya fenomeni Julia Lynn Sandoval güzel havanın tadını köpeğiyle çıkarttı! O pozlara yorum yağdı... "Nasıl sevimli"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.05.2024 13:51
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde popülerliğe ulaşan Julia Lynn Sandoval son olarak köpeğiyle birlikte güzel havanın tadını çıkarttığı anları paylaştı. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

    Bahar aylarının gelmesiyle birlikte sosyal medya fenomeni Julia Lynn Sandoval bahçesinin tadını çıkarttığı anları hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak köpeğini kucağına alarak güneşin tadını çıkarttığı anları "Bir mevsimde kişiliğim: ilkbahar" notuyla paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

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    Sandoval'ın pembe pijamasıyla uyumlu olarak köpeğinin tasmasına pembe kurdele yerleştirmesi dikkatli gözlerden kaçmadı. Fenomen ismin paylaşımı çok beğenildi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl sevimli" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok güzel" yorumunda bulundu.

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