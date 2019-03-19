En İyi Gürültü Önleyici Kulaklıklar

Standart kulaklıklar, dışarıdan gelen sesleri bir ölçüde kesseler bile hiçbiri gürültü önleme özelliği olanlar kadar başarılı değil. Gürültü önleme yani noise cancelling sistemi olan kulaklıklar, dışarıdan gelen ses frekanslarını kendi ürettikleri ses frekansları ile yok eder ve böylece temiz bir ses oluşur. Bu kulaklıklar uçak yolculuklarında motor gürültüsünden, ofiste diş dünyanın rahatsız edici frekanslarından kurtulmanızı sağlarken, dinlenirken ve eğlenirken işitmek istemediğiniz seslerin size ulaşmasını engeller. Kulaç içi ve üstü modeller ile karşımıza çıkan kulaklıklar arasından sizler için belirli standartlara göre en iyi dört modeli belirledik. Yaşam tarzınız ve aktivitelerinizle birlikte bütçeniz için de uygun olan modeli belirleyerek daha iyi bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.
Gürültü önleyici kulaklıklar arasında açık ara en iyilerden birisi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Kulaklığın çalışma performansı dışında taşıma kolaylığı da büyük bir avantaj sağlıyor. Siyah ve altın sarısı renklerde tasarlanan kulaklık, sade çizgileri ile de dikkat çekiyor. Kendi özel kılıfında saklanan kulaklık, katlanarak daha az yer kaplıyor ve seyahatlerinizde de sizi yalnız bırakmıyor. Taşıma ünitesi ile birlikte biraz ağır olsa da gösterdiği performans bu küçük kusurunu örtmeye yetiyor. Gürültü önleme özelliği pek çok rakibinin ötesinde. 30 saate kadar ulaşan pil ömrü ile de dikkat çeken Sony Wh-1000Xm2B, çevresinde olan bitenleri duymak isteyenler için de tek bir tuşla gürültü önleme sistemini açma kapama şansı sunuyor. Kulaklığın en önemli özelliği ise doğal ve dengeli bir ses sunması. Sesi yükseltmeden yüksek ses kalitesine ulaşmanız, uzun süre müzik dinlerken bile rahatsız olmanızı önlüyor. Sony Wh-1000Xm2B, gürültü önleyici kulaklıklar içinde tasarım ve kullanım açısından kendisini ilk anda fark ettiren ürünlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu ürünü en iyiler listesine almamızın birçok nedeni var. Öncelikle sade ve şık tasarımı son derece göz alıcı, ele alındığı anda malzeme kalitesini belli ediyor ve kendisinden daha yüksek fiyatlı kulaklıklara göre performansı daha iyi. Gürültü önleyici kulaklıkların oluşturduğu ses problemlerinin bu kulaklıkla neredeyse tarihe karışmış olması da ilk tercihimiz olmasında etkili oldu.
Müzik keyfinden ödün vermek istemeyen ancak bütçesi sınırlı olanlara Bose 370511-0010 Qc3 gürültü önleyici kulaklık önerilebilir. Kablolu bağlantı kullanan bu ürün, dışarıdan gelen sesleri sıfır seviyesine çekerken hafifliği ile de uzun süreli kullanımlarda rahatsız olmanızın önüne geçer. Kendisine özel taşıma kılıfı ile nerede olursanız olun kulaklığınız da sizinle birlikte olur. Özellikle sık uçak yolculuğu yapanlar tarafından tercih edilebilecek bu kulaklık, uçak motorlarının rahatsız edici gürültüsünü önler. Daha az sese maruz kalmanız, uçaktan indikten sonra yaşamanız muhtemel uyum sorunlarını da azaltır. Tabii bu kulaklığı sadece seyahatlerde kullanmak büyük bir haksızlık olur. Spor yaparken, çalışırken, dinlenirken her zaman bu kulaklığı yüksek verimle kullanmanız mümkün. Lityum iyon pil ile şarjı 25 saate kadar dayanır ve defalarca şarj edilebilir. Ses kalitesine önem veriyor ve müziğin içinden gelen bütün tınıları duymak istiyorsanız, daha makul bir bütçe ile sahip olabileceğiniz en iyi kulaklığın bu olduğunu söyleyebiliriz.
Gürültü önleyici kulaklık denilince ilk akla gelen modellerden birisi olan Bose QuietComfort 35 serisinin ikinci nesli olan bu ürün, dışarıdan gelen tek bir sesi bile duymanızı engeller. Bluetooth ile cihazlarınız arasında rahatlıkla bağlantı kurabilirsiniz. Kablosuz kullanımda 20 saate varan pil ömrü ile uzun yolculuklarda bile sizi yarı yolda bırakmaz. Piliniz bittiğinde 15 dakikalık bir şarj ile 2.5 saat kullanım süresine ulaşabilirsiniz. Dışarıdan gelen gürültüleri sürekli ölçerek bunlardan etkilenmenizi önler. Gürültüden dolayı müziğin sesini açmak zorunda kalmazsınız, alçak ses seviyelerinde bile seslerin bütün ayrıntılarını hissedebilirsiniz. Dahası rüzgarlı havalarda telefon konuşmalarında ortaya çıkan gürültüleri de engeller, böylece konuşmanızın her kelimesi daha net hale gelir. Altyapısı destekleyen ülkelerde Alexa veya Google Assistant'a doğrudan bağlanabilirsiniz. Cam içerikli naylon ve paslanmaz çelikle üretilen kulaklık, son derece hafif olmasının yanında kafa bandında kullanılan özel malzeme ile de konforu üst sınırlarda yaşamanızı sağlar. Sentetik protein deri ile kaplanan kulaklık yastıkları ise neredeyse varla yok arasında bir hissiyat yaratır. Kaliteden vazgeçmem diyorsanız Bose QuietComfort 35 II kulaklık tam size göre.
Gürültü önleyici kaliteli bir kulaklık arayan ancak bütçe noktasında sıkıntı yaşayanlar için önerimiz Philips SHB8850NC/00 kablosuz kulaklık. Yumuşak ergonomik yastıklar ile uzun süreli kullanımlarda bile kulakların rahatsız olmasının önüne geçen bu ürün, gürültüyü %97'ye kadar keserek dış dünya ile aranızda bir bariyer oluşturur. ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisi ile çok düşük frekanstaki sesleri bile engeller. Aynı anda iki Bluetooth özellikli cihaza bağlanmanızı sağlayan çoklu bağlantı sistemi ile müzik dinlerken veya film izlerken çağrılarınızı bir başka cihaza yönlendirebilirsiniz. Sağ kulaklıkta bulunun düğmeler müzik ve aramaların kulaklık üzerinden kontrol edilmesini sağlar. iPhone kullananlar Siri'yi, Android cihaz sahipleri Google Now'ı tek bir düğmeye basarak kullanabilir. Kompakt yapısı kulaklığı daha rahat taşımanız için özel olarak tasarlanmıştır. Bluetooth ve aktif gürültü önleme özellikleri açık olduğunda 16 saate kadar uzanan pil ömrü vardır. Bir tek Bluetooth özelliği açık olduğunda 28 saat; Bluetooth kapalı, gürültü önleme özelliği açık olduğunda ise 33 saate kadar ulaşan pil ömrü ile kesintisiz iletişimin ve müzik dinlemenin keyfini çıkartabilirsiniz.
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