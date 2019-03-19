En İyi Gürültü Önleyici Kulaklıklar

Standart kulaklıklar, dışarıdan gelen sesleri bir ölçüde kesseler bile hiçbiri gürültü önleme özelliği olanlar kadar başarılı değil. Gürültü önleme yani noise cancelling sistemi olan kulaklıklar, dışarıdan gelen ses frekanslarını kendi ürettikleri ses frekansları ile yok eder ve böylece temiz bir ses oluşur. Bu kulaklıklar uçak yolculuklarında motor gürültüsünden, ofiste diş dünyanın rahatsız edici frekanslarından kurtulmanızı sağlarken, dinlenirken ve eğlenirken işitmek istemediğiniz seslerin size ulaşmasını engeller. Kulaç içi ve üstü modeller ile karşımıza çıkan kulaklıklar arasından sizler için belirli standartlara göre en iyi dört modeli belirledik. Yaşam tarzınız ve aktivitelerinizle birlikte bütçeniz için de uygun olan modeli belirleyerek daha iyi bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

Gürültü önleyici kulaklıklar arasında açık ara en iyilerden birisi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Kulaklığın çalışma performansı dışında taşıma kolaylığı da büyük bir avantaj sağlıyor. Siyah ve altın sarısı renklerde tasarlanan kulaklık, sade çizgileri ile de dikkat çekiyor. Kendi özel kılıfında saklanan kulaklık, katlanarak daha az yer kaplıyor ve seyahatlerinizde de sizi yalnız bırakmıyor. Taşıma ünitesi ile birlikte biraz ağır olsa da gösterdiği performans bu küçük kusurunu örtmeye yetiyor. Gürültü önleme özelliği pek çok rakibinin ötesinde. 30 saate kadar ulaşan pil ömrü ile de dikkat çeken Sony Wh-1000Xm2B, çevresinde olan bitenleri duymak isteyenler için de tek bir tuşla gürültü önleme sistemini açma kapama şansı sunuyor. Kulaklığın en önemli özelliği ise doğal ve dengeli bir ses sunması. Sesi yükseltmeden yüksek ses kalitesine ulaşmanız, uzun süre müzik dinlerken bile rahatsız olmanızı önlüyor. Sony Wh-1000Xm2B, gürültü önleyici kulaklıklar içinde tasarım ve kullanım açısından kendisini ilk anda fark ettiren ürünlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu ürünü en iyiler listesine almamızın birçok nedeni var. Öncelikle sade ve şık tasarımı son derece göz alıcı, ele alındığı anda malzeme kalitesini belli ediyor ve kendisinden daha yüksek fiyatlı kulaklıklara göre performansı daha iyi. Gürültü önleyici kulaklıkların oluşturduğu ses problemlerinin bu kulaklıkla neredeyse tarihe karışmış olması da ilk tercihimiz olmasında etkili oldu.