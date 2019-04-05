En İyi Kablosuz Kulaklıklar

Akıllı telefonlardan bilgisayarlara kadar günümüzde her şey taşınabilir hale geldi. Üstelik bu ürünler, lüksten standarda dönmeleri sebebiyle oldukça makul fiyatlarda alınabiliyor. Ne yazık ki bu portatiflikten etkilenmeyen ve hala kablo karmaşasının kurbanı olan bir teknoloji alanı var: kulaklıklar. "En iyi ses kalitesi için kablolu kulaklık kullanılması gerekli" ön yargısını çöpe atan ve düğümlenen kablo çılgınlığını ortadan kaldıran yüksek ses kalitesine sahip kablosuz kulaklıklar da mevcut. Hafiflik, esneklik, konfor gibi vaatlerde bulunan kulaklıklar arasından seçim yaparak oluşturduğumuz en iyi kablosuz kulaklıklar listemizde, kulaklıkların kullanım amaçlarına ve şekillerine göre 4 farklı başlığa yer verdik.
Farklı alanlardaki teknoloji ürünleriyle tanıdığımız Sony’nin WH-H900N model kulaklığı, kablolardan kurtulmak ve yüksek ses kalitesinde müzik keyfi yaşamak isteyenler için tasarlanmış. WH-H900N, kafa üstü kulaklık olmasına rağmen, hafif ve süngerli tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda bile rahatsız etmiyor. Kulaklığın en büyük artısı, basları temiz ve hissedilir verirken tiz seslerde patlamaması. Ses kalitesinin çok daha pahalı kulaklıklardan bile daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Bu da, pahalı her zaman iyidir önermesini çöpe atıyor. Ayrıca kristal berraklığında telefon görüşmeleri yapılabilmesi de bu kulaklığı günlük kullanımın yanı sıra ofis kullanımında da tercih edilebilir kılıyor. Kulaklıkta ayrıca gürültü önleme özelliği de var. Bu özellik sayesinde çalışırken veya oyun oynarken tam bir izolasyon sağlıyor. Aktif gürültü önleme özelliği, bu alanda uzmanlaşmış diğer kulaklıklara göre yetersiz kalsa da günlük ihtiyaçları karşılamaya fazlasıyla yetiyor. Siz yine de bu kulaklıkla karşıdan karşıya geçerken dikkat edin. WH-H900N’in bir diğer artısı da kullanıma bağlı olarak değişmekle birlikte 28 saate varan pil ömrü. Bluetooth 4.2 ile kesintisiz kablosuz bağlantı sunmayı başaran Sony WH-H900N, alabileceğiniz en iyi kablosuz kafa üstü kulaklık.
Kafa üstü kulaklıklara bir türlü alışamayanlar için Jabra Elite 65T, ses kalitesinden ödün vermeden kusursuz ses deneyimi sunan kulak içi kulaklıkların başında geliyor. Yüksek ses kalitesi, taşınabilirliği ve kontrol tuşları sayesinde 65T, genel kullanım için mükemmel bir kulaklık olduğunu kanıtlıyor. Kulaklıkların üzerine yerleştirilmiş dört mikrofon sayesinde telefon görüşmelerinde de harika bir performans sergiliyor. Ayrıca bu mikrofonlar, telefonunuza bağladığınız kulaklıklarınızla dijital asistanınızı aktive etmenize de imkan tanıyor. Turuncu, altın, titanyum ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olan Jabra Elite 65T ayrıca suya ve toza karşı da dayanıklı. Kulaklığın eksi yanlarına gelecek olursak 5 saatlik pil ömrü kulak içi kulaklıklar için genel olarak yeterli sayılsa da bu süre, özellikle belli bir saat boyunca kulaklıkların kulağında kalması gereken bir işte çalışanlar için çok da tatmin edici değil. Ayrıca, çeşitli video uygulamalarında da ses aktarımında, belli belirsiz bir gecikmeden de bahsetmek mümkün. Ancak bu eksiklikleri, sunduğu üstün ses ve görüşme kalitesine kıyasla devede kulak kalıyor. En iyi kablosuz kulaklıklar listemizin kulak içi seçeneğinin kazananı açık ara Jabra Elite 65T.
Eğer kulaklıklarınızı taktığınızda bulunduğunuz ortamdan tamamen uzaklaşmak istiyorsanız tereddüt etmeden Bose’un Quitecomfort 35 II modelini tercih edebilirsiniz. Ofis gürültüsünü tamamen yok etmesinin haricinde Quitecomfort 35 II, açık alanda da tam bir sessizlik sağlayarak dinlediğiniz şeyle bütünleşmenizi sağlıyor. Kulakları tamamen kapatan ve mutlak bir ses yalıtımı sağlayan Quitecomfort 35 II tüm bunları, uzun süreli kullanımda bile ağrı ve rahatsızlık hissi yaratmadan başarıyor. Hem kulak çevresinde hem de kafa üstü aparatında yüksek rahatlıklı sünger bulunan Quietcomfor 35 II, alcantara adı verilen ve iz bırakmayan bir kumaşla kaplı. Ayrıca üzerindeki tuş sayesinde dijital asistanınıza bağlanarak mesajlarınızı ve maillerinizi telefonunuza dokunmadan dinlemenize imkan tanıyor. Kablosuz kullanımda 20 saatlik batarya ömrüne sahip Bose Quietcomfort 35 II’yi kablolu olarak kullanmak isterseniz bu süre tam iki katına çıkıyor. Tüm bu artı özelliklerinin yanında kulaklığın birkaç eksiği de var. Aktif gürültü önlemeyi çalıştırdığınızda kulaklarınız emiliyormuş gibi bir his yaratıyor ve bu kulak içlerinde basınca neden oluyor. Esneseniz de bu basıncı dengeleyemiyorsunuz. Bu duruma zamanla alışılabildiği için çok büyük bir sorundan bahsedemeyiz fakat kulaklığın asıl problemi, özellikle Sony ile kıyaslandığında tizlerde ve baslarda yaşadığı sıkıntı. Bu sebeple eğer gürültü önleme özelliği sizin için önemli değilse Sony WH-H900N, olmazsa olmaz ise Bose Quietcomfort 35 II’yi öneriyoruz.
İster kafa üstü olsun ister kulak içi, kulaklıkların hemen hepsi spor yaparken kulaktan fırlama eğilimindedirler. Başınızın tepesinden aldıkları destekten dolayı kafa üstü kulaklıklarda bu durum daha az yaşansa da kulak içi kulaklıklarla spor yapmak neredeyse imkansız gibidir. Meksika menşeili kulaklık firması Plantronics’in ürettiği BackBeat FIT 2, tüm koşu ve egzersiz hareketlerine dayanması ve kulaktan çıkmaması için tasarlanmış. Tüm bunları yaparken yüksek ses kalitesinden de ödün vermeyen BackBeat FIT 2, ter, yağmur, toz gibi dış etkenlere karşı da dayanıklı. Tasarımı itibarıyla kulaklarınızı tamamen saran BackBeat FIT2, ensenizden dolaşarak birleşiyor ve kafa bölgenize tam oturarak yoğun hareket anında bile stabil kalıyor. Pembe, mavi, gri, yeşil ve siyah renkleri bulunan Plantronics BackBeat FIT 2’nin bu renklerinin daha sporcu tarzda uçuk tonlar olduğunu belirtmek gerekli. Kulaklığın ses kalitesi haricinde belki de en büyük artısı 24 gramlık ağırlığı. Adeta tüy kadar hafif olan bu kulaklığı spor yaparken unutmanız bile mümkün. Ayrıca 7 saatlik batarya ömrüyle bu kulaklık, yalnızca spor yaparken değil günlük kullanımda bile yeterli kullanım süresini vaat ediyor.
Büyük panik yaşadılar! Deprem anı kamerada
CHP'li Mahmut Tanal, A Haber muhabiriyle tartıştı
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
Ve detaylar belli oldu! Başlıyor...
5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Neden kan içtikleri ortaya çıktı!