En İyi Kablosuz Kulaklıklar

Akıllı telefonlardan bilgisayarlara kadar günümüzde her şey taşınabilir hale geldi. Üstelik bu ürünler, lüksten standarda dönmeleri sebebiyle oldukça makul fiyatlarda alınabiliyor. Ne yazık ki bu portatiflikten etkilenmeyen ve hala kablo karmaşasının kurbanı olan bir teknoloji alanı var: kulaklıklar. "En iyi ses kalitesi için kablolu kulaklık kullanılması gerekli" ön yargısını çöpe atan ve düğümlenen kablo çılgınlığını ortadan kaldıran yüksek ses kalitesine sahip kablosuz kulaklıklar da mevcut. Hafiflik, esneklik, konfor gibi vaatlerde bulunan kulaklıklar arasından seçim yaparak oluşturduğumuz en iyi kablosuz kulaklıklar listemizde, kulaklıkların kullanım amaçlarına ve şekillerine göre 4 farklı başlığa yer verdik. En İyi Kafa Üstü Kulaklık: Sony WH-H900N Farklı alanlardaki teknoloji ürünleriyle tanıdığımız Sony’nin WH-H900N model kulaklığı, kablolardan kurtulmak ve yüksek ses kalitesinde müzik keyfi yaşamak isteyenler için tasarlanmış. WH-H900N, kafa üstü kulaklık olmasına rağmen, hafif ve süngerli tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda bile rahatsız etmiyor. Kulaklığın en büyük artısı, basları temiz ve hissedilir verirken tiz seslerde patlamaması. Ses kalitesinin çok daha pahalı kulaklıklardan bile daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Bu da, pahalı her zaman iyidir önermesini çöpe atıyor. Ayrıca kristal berraklığında telefon görüşmeleri yapılabilmesi de bu kulaklığı günlük kullanımın yanı sıra ofis kullanımında da tercih edilebilir kılıyor. Kulaklıkta ayrıca gürültü önleme özelliği de var. Bu özellik sayesinde çalışırken veya oyun oynarken tam bir izolasyon sağlıyor. Aktif gürültü önleme özelliği, bu alanda uzmanlaşmış diğer kulaklıklara göre yetersiz kalsa da günlük ihtiyaçları karşılamaya fazlasıyla yetiyor. Siz yine de bu kulaklıkla karşıdan karşıya geçerken dikkat edin. WH-H900N’in bir diğer artısı da kullanıma bağlı olarak değişmekle birlikte 28 saate varan pil ömrü. Bluetooth 4.2 ile kesintisiz kablosuz bağlantı sunmayı başaran Sony WH-H900N, alabileceğiniz en iyi kablosuz kafa üstü kulaklık.

Sony WH-H900N En İyi Kulak İçi Kulaklık: Jabra Elite 65T Kafa üstü kulaklıklara bir türlü alışamayanlar için Jabra Elite 65T, ses kalitesinden ödün vermeden kusursuz ses deneyimi sunan kulak içi kulaklıkların başında geliyor. Yüksek ses kalitesi, taşınabilirliği ve kontrol tuşları sayesinde 65T, genel kullanım için mükemmel bir kulaklık olduğunu kanıtlıyor. Kulaklıkların üzerine yerleştirilmiş dört mikrofon sayesinde telefon görüşmelerinde de harika bir performans sergiliyor. Ayrıca bu mikrofonlar, telefonunuza bağladığınız kulaklıklarınızla dijital asistanınızı aktive etmenize de imkan tanıyor. Turuncu, altın, titanyum ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olan Jabra Elite 65T ayrıca suya ve toza karşı da dayanıklı. Kulaklığın eksi yanlarına gelecek olursak 5 saatlik pil ömrü kulak içi kulaklıklar için genel olarak yeterli sayılsa da bu süre, özellikle belli bir saat boyunca kulaklıkların kulağında kalması gereken bir işte çalışanlar için çok da tatmin edici değil. Ayrıca, çeşitli video uygulamalarında da ses aktarımında, belli belirsiz bir gecikmeden de bahsetmek mümkün. Ancak bu eksiklikleri, sunduğu üstün ses ve görüşme kalitesine kıyasla devede kulak kalıyor. En iyi kablosuz kulaklıklar listemizin kulak içi seçeneğinin kazananı açık ara Jabra Elite 65T.