En iyi Kemal Sunal filmleri listesi ve unutulmaz müzikleri

Kendine has oyunculuğu ve alametifarikası gülüşüyle gönüllerde taht kuran Kemal Sunal’ın filmleri genel olarak komedi türünde olsa da aslında filmlerinin genelinde toplumsal bir alt metin yer alır. Usta oyuncunun kapıyı açarak dahi düşmanları etkisiz hale getirdiği, kendince mutlu yaşantısıyla tüm mahallelinin sevgilisi olduğu, türlü tesadüflerle kahraman ilan edildiği ve aşık olduğu kıza bir şekilde kavuştuğu filmleri, bizlere güzel ve sevimli bir dünya vadediyor. Kemal Sunal Filmleri Kemal Sunal'ın gönlümüzde taht sahibi olmasına vesile olan 10 filmi, IMDb puanlarına göre sıraladık. Ayrıca bu filmler ile hafıza kazımış film müziklerini de yazımızın sonunda paylaştık. 10. Propaganda (Yapım Yılı: 1999 IMDb Puanı: 7,1) Kemal Sunal’ın son filmi olan 1999 tarihli Propaganda’da gümrük memuru olarak doğduğu kasabaya dönen Mehdi’nin hikayesini izliyoruz. Türkiye-Suriye sınırındaki bir kasabaya atanan Mehdi, iki ülke arasına sınır çektikten sonra bu sınırın yalnızca iki ülkeyi değil, aileleri, arkadaşları, aşıkları ve geçmişin anılarını da ayırdığını fark eder. Arkadaşlık ve görev aşkı arasında gidip gelen Mehdi’nin yaşadığı ikilem kimi zaman kahkahalarla kimi zaman duygusal sahnelerle aktarılırken filmde Kemal Sunal’a oğlu Ali Sunal ve bir başka büyük oyuncu Metin Akpınar eşlik ediyor. Kemal Sunal bu filmin çekimlerinin ardından, Balalayka adlı yapımın çekimleri için uçağa bindiğinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.

9. Öğretmen (Yapım Yılı: 1988 IMDb Puanı: 7,2) Kemal Sunal’ın filmografisinde çok fazla kişi tarafından bilinmeyen ancak izleyenlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Öğretmen’de, küçük bir kasabada öğrencileri tarafından çok sevilen, başarılı ve idealist öğretmen Hüsnü’nün hikayesini izliyoruz. Hüsnü bu kasabadaki başarılı öğretmenlik kariyeri sonucunda “ödül” olarak İstanbul’a tayin edilir. Maddi ve manevi açıdan küçük kasabadaki yaşantısına alışan Hüsnü, bu korkutucu metropole adapte olmaya çalışırken giderek hem öğretmenlik yeteneğini hem de akıl sağlığını yitirmeye başlar. Köyden kente göç ve yaşam koşullarının farklılığına adaptasyona farklı bir bakış açısı sunan Öğretmen, duygu dozu yüksek finaliyle akıllarda yer etmeyi başarıyor. 8. Köyden İndim Şehire (Yapım Yılı: 1974 IMDb Puanı: 8,4) Birbirinden yıldız isimlerle dolu kadrosuyla hafızalara kazınan Köyden İndim Şehire, aynı yıl gösterime giren Salak Milyoner’in devamı niteliğindedir. Salak Milyoner’de ölen babalarının kendilerine bıraktığı haritayla İstanbul’a hazine avına gelen birbirinden saf dört kardeşin macerası, Köyden İndim Şehire’de Ankara’ya taşınır. Filmde Zeki Alasya altın sayarken sürekli araya girerek “Himmet Ağabey altınları bozdurunca bana şehirli bi karı alacağız değil mi?” diye soran Halit Akçatepe’nin bu repliği dillere pelesenk olmuş ve günümüzde bile hala kullanılmaktadır. Kemal Sunal’ın kariyerinin ilk yıllarında çektiği bu filmdeki sevimli ve naif karakteri, onun beyaz perdede yıllarca sürecek komedi macerasının temsili gibidir.

7. Zübük (Yapım Yılı: 1980 IMDb Puanı: 8,5) İbrahim Zübükzade, çevirdiği dolaplar neticesinde üye olduğu partiden atılır. Yaşar adlı bir gazeteci İbrahim Zübükzade’nin başına gelenleri yazarak bir haber ortaya koymak ister ve bu nedenle yozlaşmış politikacıdan röportaj randevusu alır. İbrahim Zübükzade’yle geçirdiği zaman içerisinde partisinin bu dürüst adama oyun oynadığını fark etmeye başlayan idealist gazeteci, Zübük’ün partideki yerini geri alması için ona yardım etmeye karar verir. Ancak Yaşar’ın bilmediği şey, İbrahim Zübükzade’nin kendi çıkarları için onu parmağında oynattığıdır. Politik taşlama türündeki Zübük, üzerinden kaç yıl geçmiş olursa olsun politik dengelerin değişmeyeceğini gösteren bir yapım. Filmde Kemal Sunal’a gazeteci Yaşar rolüyle Metin Serezli eşlik ediyor. 6. Kibar Feyzo (Yapım Yılı: 1978 IMDb Puanı: 8,7) Yeşilçam'da oldukça sık ve başarıyla kullanılan ağalık sistemi eleştirilerinden biri olan Kibar Feyzo’da askerden dönen Feyzo’nun Gülo’yla evlenebilmek için giriştiği mücadeleyi izliyoruz. Feyzo bir yandan başlık parası olarak hayli yüksek rakamlar talep eden Gülo’nun babasıyla mücadele ederken diğer yandan gelin yerine öküz almaya niyetli anasını da Gülo’yu istemeye ikna etmeye çabalar. Feyzo’nun dertleri bununla da sınırlı değildir. Gülo’nun diğer talibi Bilo ve toprak ağası Maho da karşısına çıkan engeller arasındadır. Sonunda isteğine kavuşan Feyzo, düğün gününde Maho tarafından köyden kovulur. Büyük şehre göç eden Feyzo, dönüşünde hem Maho hem de diğer köylüler için çok daha büyük dertleri beraberinde getirir. Kemal Sunal ve Şener Şen’in oyunculuklarıyla yıldızlaştıkları Kibar Feyzo'da, Adile Naşit ve İlyas Salman gibi Yeşilçam’ın efsaneleri de yer alıyor.

5. Çöpçüler Kralı (Yapım Yılı: 1977 IMDb Puanı: 8,7) Özdemir Erdoğan’ın Gurbet isimli şarkısıyla hafızalara kazınan Çöpçüler Kralı’nda Kemal Sunal’ı, işine aşık bir temizlik görevlisi olan Apti rolünde izliyoruz. Apti, emir komuta zincirinin en alt basamağında çalışan bir çöpçüdür. Çalıştığı mahallede oturan Hacer’e aşık olan Apti’nin talihsizliğine bakın ki patronu olan Şakir de Hacer’e aşıktır. Normalde amirine asla baş kaldırmayı düşünmeyecek olan Apti, aşk ateşiyle zincirlerini kırar ve Şakir’le bir güç mücadelesine girişir. Türkiye’de özellikle 70’li yılların sonuna doğru artan şehirleşme ve buna bağlı olarak belirginleşen sınıf ayrımcılığına vurgu yapan Çöpçüler Kralı da müzikleri ve “Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği” gibi replikleriyle Kemal Sunal filmografisinin unutulmazları arasında. 4. Şaban Oğlu Şaban (Yapım Yılı: 1977 IMDb Puanı: 8,8) Kemal Sunal’ın “Şaban” karakterinin bir filmin adında geçtiği ilk yapım olan Şaban Oğlu Şaban’da, 19. yüzyılın sonlarında orduda görevli Şaban ve Ramazan karakterlerinin hikayesini izliyoruz. Salaklıkları ve saflıklarıyla komutanları Hüsamettin’i çileden çıkaran Şaban ve Ramazan, ordudan atıldıktan sonra bir pavyonda çalışmaya başlarlar. Her şey, eski komutanları Hüsamettin’in bir gün pavyona gelmesiyle karışır. Aile yadigarı bir elmasın çalınmasının ardından, kayıp elması bulmak üzere iki kafadar görevlendirilir. Kemal Sunal’ın rol aldığı dönem filmlerinden biri olan Şaban Oğlu Şaban’da Kemal Sunal’la sayısız filmde rol alan Halit Akçatepe’nin yanı sıra, Şener Şen, Ayşen Gruda ve Sıtkı Akçatepe gibi Yeşilçam’ın efsane isimlerini de izlemek mümkün.

3. Süt Kardeşler (Yapım Yılı: 1976 IMDb Puanı: 9,0) Çocukken izleyenlerin kabuslarını süsleyen “Gulyabani”nin yer aldığı Süt Kardeşler, kaostan doğan komedinin eşsiz örneklerinden biri. Karışıklık hikayesi filmde Hüsamettin’in çileden çıktığı sahnede olduğu gibi gerçekten tam bir keşmekeş. Şaban Oğlu Şaban’dan bir yıl önce çekilen Süt Kardeşler’de yine ailenin başında bir bela var ve bu belayı çözmek Şaban ve Ramazan’a kalır. İki film de aynı isimli karakterlere sahip olduğu için Şevket Altuğ’un isim hikayesi olan “Hızır idi Yunus idi” çoğu zaman bu filmde zannedilse de aslında Şaban Oğlu Şaban filmine aittir. 2. Tosun Paşa (Yapım Yılı: 1976 IMDb Puanı: 9,0) Yalnızca Kemal Sunal filmleri içinde değil, Türk sinemasının en iyi komedi filmlerinden biri olan Tosun Paşa’yı ülkemizde izlemeyen birini bulmak imkansıza yakındır. Ancak izlemeyenler için konusunu kısaca özet geçmek gerekirse, Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşil Vadi için rekabete girmiş iki soylu ailedir. İskenderiye Valisi Daver Bey, Yeşil Vadi’yi Seferoğulları’na verme niyetindedir. Bu yüzden Tellioğulları bir oyun oynamaya karar verir ve Mısır kumandanı Tosun Paşa’nın akrabaları olduğunu söyleyerek Daver Bey’i bu kararından caydırmak ister. Nam salmış haşmetli Tosun Paşa rolü ise, Tellioğullarının saf uşağı Şaban’a kalır. Bu filmden hafızalarda yer etmiş sahneleri ve replikleri anlatmaya kalksak ayrı bir yazı yazmamız gerekir. Bu nedenle eğer hala izlemediyseniz bir an önce izlemenizde fayda var.