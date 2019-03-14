En İyi Laptoplar

Günümüzün vazgeçilmez teknolojik ürünlerinden birisi de şüphesiz ki dizüstü bilgisayarlar. Piyasada ihtiyaca göre yüzlerce farklı modelde laptop bulunuyor. Ama en iyi laptopları seçerken bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. Herkesin bir laptoptan beklentisinin farklı olduğunu düşünürsek laptopları da farklı sınıflarda değerlendirmeye tabi tutmakta fayda var. En yüksek performans vaat edenden bütçe dostu olanına kadar farklı sınıflardaki en kaliteli ürünleri sizin için değerlendirdik. Editörün Tercihi: Lenovo Legion Y530 Ortalama üstü bir fiyata sahip olan Lenovo'nun Legion Y530 modeli, Intel Core i7 işlemciyle çalışıyor. Gayet güçlü bir işlemciye sahip olan bu bilgisayar, 16 GB kapasiteli RAM'i ile de göz dolduruyor. Bu özellikleri ile en iyi laptoplardan beklenen pek çok işlemi sorunsuz bir şekilde yerine getirebilen Lenovo Legion Y530 ile her türlü günlük işinizi halledebileceğiniz gibi video ve fotoğrafları sorunsuzca editleyebilir, pek çok oyunu yüksek performansla oynayabilirsiniz. Full HD ekrana sahip olan bu bilgisayar, hem dizi ve filmlerde hem de oyunlarda kaliteli bir seyir keyfi vaat ediyor.

6 işlemci ile gelen ve Windows 10 Home işletim sistemine sahip olan bilgisayarın ortalama pil ömrü ise 2-3 saat aralığında. 2 TB boyutunda geniş bir dahili hard diske sahip olan bilgisayar, sunduğu dev depolama alanı sayesinde hem işinizi kolaylaştırıyor hem de güçlü bir performans sunuyor. Sadece sosyal medya, ofis programları ve dizi-film uygulamalarını kullanmıyorsanız ve en iyi laptoptan beklentiniz güçlü performansı ile birçok uygulamayı başarılı bir şekilde çalıştırması ise Lenovo Legion Y530, tercih edilebilir modellerden birisidir. Lenovo Legion Y530 ve aradığınız tüm laptop modelleri en uygun fiyatlarla Amazon'da Fiyat/Performans Ürünü: ASUS X542UR-DM399 İyi bir dizüstü bilgisayar almak isteyen fakat fazla para harcamak yerine fiyatına oranla iyi bir performans sunan laptop arayanlar için Asus’un X542UR-DM399 modeli birebir. Intel Core i7 işlemciyle gelen bu ürün, fiyatına göre son derece güçlü bir hacme sahip ve bu sayede bilgisayardaki işlerinizi hallederken herhangi bir sıkıntı yaşamamanızı sağlıyor. Güçlü işlemcisi ve 8 GB boyutundaki RAM'i ile işlemlerinizi bilgisayarınız kasılmadan halledebilir, 1 TB'a kadar varan geniş depolama alanını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ürün satın alındığında FreeDos olarak geliyor, yani ürünü satın alırken içerisinde herhangi bir işletim sistemi yer almıyor. Dolayısıyla bilgisayardan anlayan ve işletim sistemini kendi başına yükleyebilen biriyseniz bu bilgisayarı daha cazip bir fiyata satın alıp evinize getirdikten sonra Windows’un kullanımda olan herhangi bir versiyonunu yükleyebilirsiniz.

15.6 inçlik standart bir ekrana sahip olan bu dizüstü bilgisayarın ortalama pil ömrü ise yaklaşık 6 saat. Yani bilgisayarınızı şarj ettikten sonra 6 saate kadar priz ihtiyacı duymadan kullanmanız mümkün. Fiyatı ve sunduğu özelliklerle alınabilecek en iyi laptoplardan birisi olan ASUS X542UR-DM399 i7-8550'nin ağırlığı ise 1,6 kilogram. Dolayısıyla kendi sınıfındaki laptoplarla benzer bir ağırlığa sahip olan bu laptopu çantanızda kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Güçlü işlemcisi, geniş depolama alanı gibi detayları göz önüne aldığımızda Asus’un bu ürünü fiyat/performans olarak iyi bir deneyim sunacaktır. Ürünün en büyük dezavantajı FreeDos olarak, yani işletim sistemi yüklü olmadan geliyor olması olsa da yukarıda da anlatıldığı gibi bir fiyat/performans ürünü satın almak isteyenler için bu göz ardı edilebilecek bir durum. Zaten ürünü teslim aldıktan sonra işletim sistemini kolaylıkla kendiniz yükleyebilirsiniz. ASUS X542UR-DM399 ve aradığınız tüm laptop modelleri en uygun fiyatlarla Amazon'da! En Yüksek Performans: Apple 15" MacBook Pro Bir dizüstü bilgisayardan son derece yüksek performans bekleyenler için şüphesiz ki en iyi alternatiflerden birisi Apple Macbook ürünleri olacaktır. Apple'ın 15" MacBook Pro with Touch Bar: 2.6 GHz modeli, yüksek performans gerektiren tüm işleri kolaylıkla halledebileceğiniz bir ürün. 8 GB RAM kapasitesine ve 2.6 GHZ işlemci hızına sahip olan bu bilgisayar sayesinde video kurgu ve montaj programları ile diğer pek çok uygulamayı sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Intel Core i7 işlemciyle birlikte gelen Apple'ın bu ürünü HD grafiklere sahip ve harika bir görsel seyir keyfi sunuyor. Ürünün malzeme kalitesi de bir o kadar muazzam. Klavyesi ve touchpad'inin vermiş olduğu dokunma hissi, yüksek performansa ek olarak ürünün sunmuş olduğu bir diğer pozitif detay.