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  4. En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!

En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Herkesin karantinada olduğu günlerde en çok yaptığı aktivite kuşkusuz Netflix başında vakit geçirmek oluyor. Netflix'te birbirinden farklı kategorilerde diziler yer alıyor. Netflix dizileri IMDb'de de en üst sıralarda dolaşıyor. Peki ,en iyi Netflix dizileri hangileri? İşte komedi türünden gerilim türüne kadar en iyi Netflix dizileri...

En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!

Hazırsanız başlıyoruz! İşte en iyi Netflix dizileri:

7. YOU, 2018 (IMDb 7,8)

YOU

You, stalk yapmadan duramayan takıntılı biri olan Joe'nun kadınlara olan hastalıklı arzusunu anlatıyor. Bir kitapçıda çalışan Joe'nun çalıştığı yere bir gün Beck adlı biri gelir. İkilinin arasında asla tahmin edemeyeceğiniz şekilde olaylar gelişiyor ve diziyi heyecanla izliyorsunuz.

6. THE END OF THE F...ING WORLD, 2017 (IMDb 8,1)

the-end-of-the-fucking-world

The End of the F...ing World, kesinlikle basit bir gençlik dizisi değil. Kara mizah dizilerini izlemeyi seviyorsanız bu diziyi kaçırmayın. Alex, sorunlu bir çocuktur. Annesi o daha çok küçükken yanında intihar ederek yaşamına son vermiştir. Alex, babasıyla yaşamaktadır ve oldukça içine kapanık bir çocuktur. Bir gün Jessica adlı deli dolu bir kızla tanışır ve ikili maceradan maceraya atılmaya başlar.

5. UNORTHODOX, 2020 (IMDb 8,1)

UNORTHODOX

Unorthodox tek sezonluk bir mini dizi. Dizi, New York'ta bulunan Hasidik Yahudi cemaati içerisinde yaşayan Esty adlı 19 yaşında bir genç kızın Berlin'e kaçışını anlatıyor. Dizi aslında Deborah Feldman'ın Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots adlı kitabının uyarlanmış hali.

4. SEX EDUCATION, 2019 (IMDb 8,3)

SEX EDUCATION

Sex Education bir gençlik dizisi. Otis, ergenlik çağında olan bir gençtir. Annesi ise bir seks terapistidir. Annesinden seks ile alakalı öğrendiklerini arkadaşlarına ücretli şekilde terapi yapmak için kullanan Otis'in yaşamını izliyorsunuz. Dizide her bir karakterin kendi dünyasını görüyorsunuz.

3. BOJACK HORSEMAN, 2014-2020 (IMDb 8,7)

BOJACK HORSEMAN

Bir yetişkin animasyonu olan bu dizide Bojack, 90'lı yıllarda televizyon yıldızı olan ve daha sonra yaşlanıp kendini alkole veren bir attır. Dizide Bojack'in çocukluğu, aşk hayatı ve yaşamına dair birçok konu anlatılıyor. Seslendirme ekibinde ise oldukça tanıdık bir isim olan Aaron Paul yer alıyor.

2. DARK, 2017 (IMDb 8,7)

DARK

Dark'ın konusu oldukça karmaşık. Dizi, Winden adlı bir kasabada geçiyor. Bir gün iki genç insan kayıplara karışıyor ve garip olaylar tam da o gün başlıyor. Olağanüstü güçler, zaman makinesi ve olağan dışı pek çok deneyle baş başa kalıyorsunuz.

1. WHEN THEY SEE US, 2019 (IMDb 8,9)

WHEN THEY SEE US

When They See Us, konusunu gerçekte yaşanmış bir olaydan alıyor. Genç bir kadın Central Park'ta spor yaparken cinsel saldırıya uğruyor. Harlemli beş kişi ise bu saldırıyı gerçekleştiren kişiler olarak suçlanıyorlar. Olay 1989 senesinde yaşanıyor ve çeşitli kayıtlara The Central Park Five adıyla geçiyor. Olay yaşandıktan sonra bu 5 kişi aslında hiç işlemedikleri bir cinsel saldırı suçu nedeniyle hapse atılıyor.

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