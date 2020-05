En iyi Netflix dizileri belirlendi! İşte o sıralama... İzlemedikleriniz olabilir!

Hazırsanız başlıyoruz! İşte en iyi Netflix dizileri:

7. YOU, 2018 (IMDb 7,8)

You, stalk yapmadan duramayan takıntılı biri olan Joe'nun kadınlara olan hastalıklı arzusunu anlatıyor. Bir kitapçıda çalışan Joe'nun çalıştığı yere bir gün Beck adlı biri gelir. İkilinin arasında asla tahmin edemeyeceğiniz şekilde olaylar gelişiyor ve diziyi heyecanla izliyorsunuz.

6. THE END OF THE F...ING WORLD, 2017 (IMDb 8,1)

The End of the F...ing World, kesinlikle basit bir gençlik dizisi değil. Kara mizah dizilerini izlemeyi seviyorsanız bu diziyi kaçırmayın. Alex, sorunlu bir çocuktur. Annesi o daha çok küçükken yanında intihar ederek yaşamına son vermiştir. Alex, babasıyla yaşamaktadır ve oldukça içine kapanık bir çocuktur. Bir gün Jessica adlı deli dolu bir kızla tanışır ve ikili maceradan maceraya atılmaya başlar.

5. UNORTHODOX, 2020 (IMDb 8,1)

Unorthodox tek sezonluk bir mini dizi. Dizi, New York'ta bulunan Hasidik Yahudi cemaati içerisinde yaşayan Esty adlı 19 yaşında bir genç kızın Berlin'e kaçışını anlatıyor. Dizi aslında Deborah Feldman'ın Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots adlı kitabının uyarlanmış hali.