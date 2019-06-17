En İyi OLED TV'ler

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte televizyonlarda, çok daha başarılı bir görüntü performansı yakalamak mümkün hale geldi. OLED televizyonların yaygınlaşması ile birlikte bulanıklıktan uzak, daha net ve renk dolgunluğunun güçlü olduğu görüntüler, seyir keyfini daha da üst noktalara taşıdı. Aynı zamanda akıllı televizyon özelliklerine sahip olan bu OLED ürünler ile daha başarılı ses ve görüntü deneyimi elde etmek, 4K olmayan görüntülerde bile ultra HD’ye yakın bir görüntü kalitesine ulaşmak çok kolay. Bir evin vazgeçilmezlerinden biri olan televizyonu seçerken en iyi ürünler arasında nasıl tercih yapacağınıza karar veremediyseniz sizin için bir liste hazırladık. Editörün Tercihi: Sony KD-65AF8 Sony'nin KD-65AF8 model OLED televizyonu, Android işletim sistemi ve 16 GB'lık dahili depolama alanı ile kullanıcılarına farklı bir deneyim sunuyor. LED televizyonlara kıyasla çok daha gerçekçi bir görüntü vaadinde bulunan ürün, HDR Processor X1 Extreme teknolojisi ile izleyenlerin kendilerini ekrandaki görüntünün içerisinde gibi hissetmesini sağlıyor. Derin siyahları ve doğal renkleri ile güçlü bir gerçeklik deneyimi vaat eden Sony'nin bu OLED televizyonu akustik yüzey teknolojisi ile en iyi ses deneyimlerinden birini sunuyor. Televizyonun arkasındaki aktüatörler, ekranı titretip daha gerçekçi bir deneyim yaratıyor ve bu sayede görüntüler ile sesler güzel bir uyum yakalıyor.

Son derece ince bir panele sahip olan televizyonu duvara kolayca monte etmek mümkün olduğu için ürünle ilgili dekoratif kaygılar ortadan kalkıyor. Ayrıca Motionflow XR özelliği ile çok hızlı ve hareketli sahnelerde bile keskin ve akıcı bir görüntü yakalamanız mümkün. Televizyonun sunduğu net ve parlak görüntüleri her açıdan kaliteli şekilde deneyimleyebilir ve ürünü diğer cihazlarınızla uyumlu şekilde çalıştırabilirsiniz. Sony KD-65AF8 Fiyat/Performans Ürünü: Philips 55POS9002/12 Philips'in 55POS9002/12 model süper ince OLED televizyonu, 4K görüntü kalitesi ve etkileyici performansı ile alanındaki en iyi ürünlerden birisi. Üç taraflı Ambilight teknolojisi sayesinde evinizin dekorasyonuna da önemli bir kalite katan ürün, Android işletim sistemiyle çalışıyor. Ambilight teknolojisi ile televizyon ekranının iki tarafından arka duvara doğru yayılan ışıklar, ekranı daha geniş gösteriyor ve televizyon izleme deneyiminiz daha etkileyici bir hal alıyor. Her bir pikselin kendi rengini ve ışığını oluşturduğu bu OLED televizyonda renkler çarpıcı bir kontrast elde ederek başarılı bir görüntü kalitesi oluşturur.

Saf ve gerçekçi bir görüntü vaat eden Philips'in bu ürünü, P5 perfect görüntü motoru teknolojisiyle görüntülediğiniz her şeyi son teknolojiyle çalışan algoritmasını kullanarak dijital olarak optimize eder. P5 motorunun gerçekleştirdiği bu optimizasyon ile görsel kalite performansı %50 oranında artmış olur ve her görüntüde en iyi deneyimi yaşarsınız. Ürünün Android işletim sistemiyle çalışması Philips uygulama galerisine ek olarak Google Play Store desteğini de getirdiği için size en uygun uygulamalara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca 16 GB'a kadar genişletilebilir bir belleğe sahip olan bu televizyonda, favori içeriklerinizi kaydedebilir ve uygulamalarınız için boş alan bulabilirsiniz. DTS HD Premium ile başarılı bir ses deneyimi sunan bu televizyon, fiyat/performans oranıyla en iyi ürünlerden birisi olarak göze çarpıyor. Philips 55POS9002/12 En Yüksek Performans: LG 65RW961H Sınıfının en iyi ürünlerinden birisi olan LG'nin 65EW961H model OLED televizyonu, 165 ekranlık dev görüntüsü ile büyük ekran seven kullanıcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca Pro: Centric akıllı uygulama teknolojisi sayesinde genişletilmiş özelleştirilebilir araçlar sunan bu televizyon, HTML, Java ve Flash gibi uygulamaları destekliyor. Ticari kullanıcılar için de uygun bir model olan LG 65EW961H, faaliyet alanı içerisindeki hizmet tasarımlarını düzenlemek ve geliştirmek için optimize edilebildiğinden ticari işletme sahiplerine de çeşitli avantajlar sağlıyor. Pro: Centric sunucu uygulaması sayesinde özelleştirilebilen şablonlar ve arayüzler sunan televizyonda, her kullanıcı için özel bir profil oluşturulması mümkün.

OLED TV teknolojisinin sağlamış olduğu yoğun renk ayrıcalığı sayesinde çok canlı bir resim kalitesi vaat eden LG'nin bu ürününün kendinden aydınlatmalı pikselleri, televizyona genişletilmiş bir renk kapsamı getirip görüntünün en ince ayrıntılarını hissedebilmenize olanak tanır. Sınırsız kontrast ve en koyu siyah özelliği sayesinde izleme deneyimine inanılmaz kalite katan bu televizyon, siyahın tekrar üretilmesi için kendiliğinden aydınlanan pikselleri tamamen kapatıp ışık sızıntısını engeller ve siyah arka planlı görüntülerde etkileyici bir performans sergiler. 4K çözünürlüğe sahip olan bu ürün, 8.3 milyon piksel kusursuz görsel kalitesine sahip olduğu için son derece canlı detayları size aktarmış olur. Ayrıca üründeki 4K Upscaler özelliği sayesinde altı kademeli çözünürlük yükseltme işlemi uygulayabilirsiniz. Full HD bir içeriğiniz varsa bunu Ultra HD'ye yükselterek daha kaliteli bir şekilde izleyebilirsiniz. Akıllı paylaşım teknolojisi sayesinde ise içeriklerinizi diğer ürünlere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde diğer cihazlarınızla paylaşabilirsiniz.