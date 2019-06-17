En İyi Oyuncu Klavyeleri

Oyuncuların en temel savaş teçhizatlarından biri olan oyuncu klavyeleri, son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde oyuncular arasında ciddi farklar yaratmaya başladı. Hassas, estetik ve ergonomik yapıları sayesinde oyuncuların dilinden anlayan oyuncu klavyeleri, diğer klasik klavyelerle kıyaslanamayacak kadar oyuncu odaklı. Bilgisayar donanım uzmanlarının testleri ve online oyuncuların görüşleri sonucunda belirlenen en iyi oyuncu klavyelerini listeledik. Editörün Tercihi: MSI Vigor Gk80 Bilgisayar donanımları ve ekipmanları alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan MSI, piyasaya sürdüğü Vigor Gk80 mekanik oyuncu klavyesi ile kalitesini konuşturmaya devam ediyor. Sahip olduğu özelliklerle akıcı bir oyun performansı sunan Vigor Gk80'in en önemli özelliği, oyuncular için özenle üretilmiş olan tuş kapakları. Belirli sayıda üretilen metal ve kauçuk tuş kapaklarını oyun oynarken en çok kullandığınız tuşlara takabilir, böylece hatasız ve hisse dayalı oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Vigor Gk80'in çeşitli tuşlara değişik atamalar yapmanızı sağlayan mikro tuşları sayesinde de farklı oyunlarda farklı stiller yaratabilir, oyunlar değişse de performansınızı yüksek seviyede tutabilirsiniz. Oyun anında her tuşun önemli olduğu prensibinden hareket eden Vigor Gk80'in anti-ghosting ve hızlı tepkime süresi özellikleri ile klasik klavyelerde sıkça karşılaşılan basılan tuşları geç algılama ve aynı anda basılan tuşları kavrayamama gibi sorunların önüne rahatlıkla geçebilirsiniz. Ayrıca MSI'ın Vigor Gk80 için oluşturduğu Mystic Light yazılımı ile klavyenizin görünümünü sayısız renk ve efekt ile değiştirebilir, bulunduğunuz alanda görsel şölenler yaratabilirsiniz. Vigor Gk80, bilek destek ünitesinde sunmuş olduğu ekstra tuş ve kablo saklama alanıyla da alandan tasarruf etmenizi sağlayarak hem masanızın hem de oyun performansınızın dağınık olmasını engelleyebilir.

Estetik görünümü, oyunlar için özelleştirilmiş tuş yapısı ve oyun performansına katkısıyla Vigor Gk80, her ne kadar en iyi oyuncu klavyeleri arasında gösterilse de küçük bir problemi bulunuyor. Multimedya tuşlarının diğer tuşlara nazaran küçük olması, bu tuşları kullanırken yanlış tuşlara basmanıza neden olabiliyor. Dolayısıyla hem oyun oynayıp hem de müzik dinlemeyi tercih eden oyuncular için Vigor Gk80, bu alanda beklentileri karşılamıyor olabilir. Fakat Vigor Gk80, gerek MSI'ın bu alandaki kalitesi gerekse üst düzey özellikleri sebebiyle alınabilecek en iyi oyuncu klavyeleri arasında başı çekiyor. MSI Vigor GK80 Fiyat/Performans Ürünü: Logitech G213 Prodigy Günümüzün en önemli bilgisayar parçası üreticilerinden biri olan Logitech, oyuncu klavyesi olarak çıkarttığı G213 Prodigy, en iyi oyuncu klavyeleri listemize fiyat/performans ürünü olarak giriş yapıyor. G213 Prodigy her ne kadar mekanik bir klavye olmasa da Logitech, bu klavyeyi 'Mech-Dome' adını verdiği tuşlarla donatmış ve böylece G213 Prodigy'yi yarı-mekanik bir klavye statüsüne koymuş. Bu tuşlar, mekanik bir klavyede bulunan tuşlarla benzer özelliklere sahip. Logitech'in oluşturmuş olduğu Logitech Gaming Software yazılımı ile G213 Prodigy'nin 16,8 milyona kadar ulaşan renklendirilebilir ışıklandırmasını dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve belirli tuşlara birden fazla işlev atayabilirsiniz. G213 Prodigy'de oyuncular için özel olarak üretilmiş tuş takımları yok fakat sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı özelliği ile bu farkı bir nebze olsun kapatabiliyor. G213 Prodigy'nin 60 mililitreye varan sıvı direnci sayesinde, büyük konsantre gerektiren çatışmalarda yaşanacak ufak talihsizlikleri ortadan kaldırabilirsiniz. G213 Prodigy, hem kullanışlı multimedya tuşları hem de klavyeye ek olarak sunulan avuç desteği sayesinde oyunculara konforlu bir düello imkanı veriyor.

G213 Prodigy'nin bir oyuncu klavyesi olarak tek eksisi ise tuşlarının gürültülü olması. Özellikle heyecanın tavan yaptığı oyun anlarında yüksek hararet ile basılan tuşlar, bir hayli gürültü çıkarıyor. Eğer gece yarısı herkesten habersiz bir oyun kaçamağı yapmak isterseniz G213 Prodigy size biraz zorluk çıkartabilir. Logitech G213 Prodigy En Yüksek Performans: Corsair K70 Rapidfire Corsair K70 Rapidfire mekanik oyuncu klavyesi, hem FPS hem de MOBA oyunları için tasarlanan ve en iyi oyuncu klavyeleri arasında gösterilen üst segment bir oyuncu klavyesi. K70 Rapidfire ile birlikte gelen Corsair ICUE yazılımı sayesinde fan hızından işlemci soğutucusuna, güç kaynağından klavyenize, neredeyse tüm donanımınızın ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Parmak izi bırakmayan fırçalanmış siyah alüminyum ile kaplanan K70 Rapidfire, yanında ek olarak gelen özel kaplamalı tuşlar sayesinde oyunlarda hakimiyetin sürekli parmaklarınızda olmasını sağlıyor. 1 milisaniyelik tepkime süresiyle bu alanda farkını konuşturan K70 Rapidfire, aynı zamanda anti-ghosting özelliği ile de oyunlarda aksiyonun bol olduğu zamanlarda aynı anda basılan birçok tuşun doğru bir şekilde algılanmasını sağlıyor. Ayrıca K70 Rapidfire oyuncu klavyesinin aydınlatmasını oynadığınız oyunla senkronize edebilir, oyun içinde gelişen çeşitli durumlara göre değişen renklerle oyunun atmosferine kendinizi kaptırabilirsiniz. K70 Rapidfire'ın üstünde yer alan kısayol profil tuşuyla oynayacağınız oyunla ilgili tuş ayarlarını içeren profiller oluşturabilir, oyun sırasında istediğiniz profili tek bir tuşla aktif edebilirsiniz.

Sahip olduğu benzersiz özellikleriyle en iyi oyuncu klavyeleri alanında zirveye oynayan K70 Rapidfire'ın tek olumsuz tarafı, bilek desteğinin yapısı. Pürüzlü ve sert plastikten oluşan bilek desteği, uzun süren savaşlarda ve bitmek bilmeyen mücadelelerde konfor açısından ufak sorunlar yaşatabilir. Corsair K70 Rapidfire Bütçe Dostu: Asus Cerberus Arctic Özellikle dizüstü bilgisayarlarıyla adından söz ettiren bilgisayar ve donanım üreticisi Asus, ürettiği Cerberus Arctic oyuncu klavyesi ile oyuncular dünyasında 'ben de varım!' diyor. Cerberus Arctic, hem çoklu renk aydınlatması hem de güçlendirilmiş metal plaka yüzeyi ile görselliği ve sağlamlığı bir arada sunuyor. Üzerine birden fazla görev atanabilen 12 makro tuşu bulunan Cerberus Arctic, sahip olduğu efektif multimedya tuşlarıyla da ses düzeyini basit ve kolay bir şekilde değiştirmenizi sağlıyor. Cerberus Arctic'in bütçe dostu bir klavye olarak kendini aştığı özelliği ise sıvıya karşı dayanıklı olması. Özellikle arkasındaki boşaltma delikleri sayesinde yarım litreyi aşan sıvı dökülmelerine karşı adeta meydan okuyor. Her ne kadar bilgisayarınızı ve klavyenizi kişiselleştirecek bir yazılımı bulunmasa da Cerberus Arctic, dayanıklı yapısıyla kullanıcılara uygun fiyat karşılığında iyi performans olanağı sunuyor.