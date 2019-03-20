En İyi Projeksiyonlar

Projeksiyon cihazları gelişen özellikleri ile günümüzde oldukça kaliteli performans sergileyerek hem iş yerlerinde hem de evlerde kullanılmaya devam ediyor. Bağlantı olanakları her geçen gün daha da ilerleyen ve bluetooth ya da Wi-Fi seçenekleriyle kablosuz bağlantıya olanak tanıyan projeksiyonlar ile dizi ve film keyfini daha büyük bir ekranda yaşayabilir, sunumlarınızı daha etkili hale getirebilirsiniz. En iyi projeksiyon cihazları günümüzde, gün ışığında bile son derece kaliteli bir görüntü sundukları için geçmişte olduğu gibi karanlık odalara ihtiyaç duyulmadığından kullanılmaya imkan tanıyor. Eğer projeksiyon seçimi konusunda kararsız kaldıysanız aşağıdaki listeden en iyi projeksiyonları inceleyebilirsiniz. Editörün Tercihi: ACER X118H Acer'in X118H model projeksiyon cihazı, Essential serisi projektörlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. İş yerinde ya da evde günlük kullanım için ideal en iyi projektörlerden birisi olan Acer Acer X118H, yüksek parlaklık ve yüksek kontrastı ile eğlencenin kalitesini artırıyor. DLP 3D Ready ile sunumların daha ilgi çekici hale gelmesini sağlayan bu projektör, "Acer Renk Teknolojisi" özelliği ile sunumlarınızı uzaktan dahi olsa keskin metinler ve canlı görüntüler ile eşliğinde sunmaya olanak tanıyor. Ayrıca DLP 3D Ready ile beraber tiyatro benzeri bir üç boyutlu eğlence keyfi de yaşayabilirsiniz.

Her projeksiyon cihazıyla ilgili en büyük endişe toz birikmesidir. Toz birikmesi halinde projektör düzgün çalışmayabilir ve orijinal parlaklığını kaybedebilir. Acer'in toz kalkanı özelliği ile bu projektör, tozun zararlı etkilerine karşı kendisini koruyabiliyor ve daha uzun süre çalışıp en az bakım ihtiyacı ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. HDMI girişi olan bu üründe 9 adet tuş kontrol paneli ve 40 derecelik anahtar taşı düzeltmesi gibi kullanımı daha kolay hale getiren özellikler de bulunuyor. Çevre dostu teknolojilerin kullanıldığı Acer'in bu ürününde bekleme modunda güç tüketimi yüzde 90 oranında azaltılabilir ve lambaların ömrü 10.000 saate kadar uzatılabilir. ACER X118H Fiyat / Performans Ürünü: EPSON EB-X05 EPSON EB-X05 projeksiyon cihazı, fiyat/performans açısından en iyi deneyimi sunan ürünlerden birisi olarak göze çarpıyor. Dizi ya da film keyfinden iş sunumlarına kadar çeşitli amaçlar için kullanabileceğiniz Epson'un EB-X05 model projektörü, aydınlık ortamlarda bile parlak görüntü veriyor. 3300 ANSI lumene kadar eşit seviyede yüksek beyaz ve renkli ışık çıkışı sağlayan bu ürün, kolay taşınabilir ve hızlı kurulabilir olmasıyla da dikkat çekiyor. Kendi sınıfındaki rakip ürünlere kıyasla üç kat daha parlak olmasını sağlayan 3LCD teknolojisine sahip olan bu ürünün, uzun bir lamba ömrü de bulunuyor.

Uzun ömürlü bir ürün olan Epson'un EB-X05 model projeksiyon cihazı ile 15 sene boyunca her gün bir filmi sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz. HDMI girişi ile her türlü cihaza kolayca bağlanabilen ürün, ELPAP10 adaptörü sayesinde iProjection uygulamasını kullanarak akıllı cihazdan paylaşım yapılmasına olanak tanıyan Wi-Fi özelliğine de sahip. Trapezoid kaydırıcı ile kolay bir şekilde konumlandırılabilen bu projektör, parlak ve canlı renklere ek olarak 15000:1 kontrast oranıyla derin siyahlar ve belirgin gölgeler de üreterek seyir keyfine ayrı bir tat katıyor. Bu sayede sunumlarınızda müşterilerinizi daha kolay etki altına alabilir ya da dizi veya film izlerken sevdiklerinizle daha kaliteli zaman geçirebilirsiniz. EPSON EB-X05 En Yüksek Performans: LG PF1500G Yedi senedir dünyanın en çok tercih edilen projektörü olan LG'nin PF1500G projektörü, alanındaki en iyi ürünlerden birisi. Küçük boyutları ve gelişmiş özellikleri sayesinde önemli bir fark yaratan LG PF1500G sayesinde sadece bilgisayarınızı değil, aynı zamanda akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi de dev ekrana yansıtabilirsiniz. Akıllı cihazınız ile LG PF1500G projektörü HDMI&MHL ya da dönüştürme kablosu ile birleştirmeniz, bu işlem için yeterli olacaktır.

Ayrıca LG'nin PF1500G model projeksiyon cihazı sayesinde görüntünüzü yansıtırken bilgisayar bağlantısına ihtiyaç duymazsınız. Cihazınızı fişe taktıktan sonra USB belleğinizi bağlayarak resim, müzik, film, PPT, Word ya da Excel gibi Office dosyalarını kolaylıkla çalıştırabilir ve izleyicilerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca senkronize kontrol edilebilen Bluetooth çıkışına sahip olan LG PF1500G ile son derece kaliteli bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz. Projektörünüzden bluetooth bileşeni sayesinde kulaklık, taşınabilir hoparlör ya da ses sitemine bağlanabilir ve doğrudan kablosuz ses akışı sağlayabilirsiniz. Kolay kurulum imkanına sahip olan ürün, 1x1 zoom ve 4 corner keystone ekran özelliklerine de sahiptir. Bu sayede bozuk ekran görüntüsü otomatik olarak düzeltilir ve en iyi izleme deneyimi yakalanmış olur. Oturma odası, parti alanı, toplantı odası ya da özel odanızda kolaylıkla kurup kullanabileceğiniz bu minik projeksiyonun lamba ömrü 300000 saate kadar ulaşabiliyor. 1400 lumen parlaklık değerine sahip olan projektör, full HD izleme keyfi sunuyor. Bu sayede en net görüntüler ve canlı renkler eşliğinde izleme deneyimi iyileştirebilirsiniz.