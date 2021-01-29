En iyi PUBG taktikleri ile tüm çorba paralarını siz toplayacaksınız!

PUBG ya da tam adıyla PlayerUnknown's Battlegrounds oyunu Battle Royale oyunlarına yeni bir soluk getirdi. Oyun ile birlikte deyim yerindeyse herkes paraşütle atlamanın inceliklerini öğrendi. Hatta birçok oyunsever, düşen droplara koşmanın sevincini yaşadı. PUBG, daha sonra PUBG Mobile ve PUBG Lite ile iOS ve Android telefonlara da geldi. Böylece battle royale macerası x Ghz işlemcili ve y GB RAM'li akıllı telefonlara da taşındı. PUBG'nin ününü bu kadar duyurması, oyuna giren oyuncuların PUBG taktikleri oluşturmalarını da sağladı. PUBG taktikleri olarak oyuncular, hem PUBG Mobile taktiklerini hem de PUBG Lite taktiklerini geliştirdiler. Sonuç olarak çorba parası çıkartmanın en kolay yollarını böyle buldular. Böylece PUBG Mobile'da nasıl 1. olunur? sorusuna en iyi cevabı PUBG taktikleri ile vermiş oldular. Sizlere daha fazla bekletmenin lüzumu yok; İşte sizi zafere götürecek en değerli PUBG oynama taktikleri! OYUNCULARI ZİRVEYE TAŞIYAN PUBG TAKTİKLERİ 2021'in PUBG taktiklerini aslında PUBG, PUBG Mobile ve PUBG Lite taktikleri olarak ayırmak gerekiyor. Çünkü PUBG taktikleri PC tarafında geniş bir ekranın da etkisiyle uygulanabilecek daha çok alan buluyor. Yani görüş açısı taktiksel açıdan önemli bir etken. İsterseniz lafı fazla uzatmadan PC tarafındaki taktikleri sıralamaya başlayalım.

DÜRBÜNÜ İYİ KULLANIN PUBG'de birçok dürbün var. Fakat bu dürbünlerin var olması tek başına yeterli değil. Önemli olan nokta, bu dürbünleri nasıl kullanabiliyor olduğunuz. PUBG taktiklerinin en kritiği de aslında bu. Zira dürbünleri iyi bir şekilde kullanıyorsanız ve PUBG keskin nişancı taktiklerine de hakimseniz ne kadar uzakta olursanız olun düşmanlarınızı avlayabilirsiniz. HAREKETLİ HEDEFLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİN Bu maddeyle, PUBG adam vurma taktiklerine gelmiş bulunduk. PUBG'de hedefi vurmak kadar, hareketli hedefi vurmak da önem arz eder. Burada silahların etki alanından da bahsetmek gerekir. Zira her silah aynı menzile sahip değildir veya bazı silahlar fazlasıyla seker. Örneğin; 7,62 mm mermili bir silah, merminizin düz gitmesini ve daha uzaktaki bir hedefi vurmanızı sağlayacaktır. İlk atışınız hedefinize ulaşmadıysa, hedefinizin hareketine göre ikinci atışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bunları PUBG yakın temas taktikleri olarak da kullanmanız mümkün. İYİ NİŞAN ALIN PUBG iyi oynama taktiklerinden biri de mouse'unuz DPI ayarıyla doğrudan doğruya bağlantılıdır. düşük DPI, bir keskin nişancı taktiği olarak dürbün açtığınızda düşmanınızı nokta atışıyla vurabilmenizi sağlar. Ufak bir tüyo da verelim; dürbünü açıp aynı zamanda Shift tuşuna basılı tutarsanız daha iyi bir atış yapabilirsiniz. Tabi bu noktada PUBG pusu taktiklerine uyarak pusmanız da gerek. Pustuğunuz yerin kolay bulunmayacak ancak her tarafı görebilecek, görece kamufle olabilecek bir yer olması oldukça önemli. Giysilerinizi de buna göre ayarlayabilirsiniz.

KULAĞINIZ AÇIK OLSUN PUBG'de sadece el becerilerinizin iyi olması yetmiyor. Aynı zamanda kulağınızın da her sese duyarlı olması gerek. Bunun için PUBG ses kasma taktiklerine 'kulak vermelisiniz.' Bu taktikler aslında oldukça basit ve etkili. Oyunu stereo bir kulaklıkla oynamanız, seslerin geldiği yönü fark etmenizde etkili olacaktır. Böylece size doğru yaklaşan bir düşmanın ayak sesini fark edebilirsiniz ve o daha gelmeden siz ona karşı hazır olursunuz. Bu PUBG pro olma taktiklerinin en bilinenidir. SANHOK'TA BU TAKTİKLERİ UYGULAYIN PUBG'nin bilinmeyen taktikleri sadece bunlarla sınırlı değil. Haritalara da dikkat etmelisiniz ve haritaların yapısını iyi bilmelisiniz. Bir haritada ne kadar çok oynarsanız, o haritada o kadar çok tecrübeli olursunuz. Örneğin; Sanhok. PUBG'nin en bilinen haritalarından biri olan Sanhok'ta yapabileceğiniz bazı şeyler var ve bunlar PUBG Sanhok taktikleri oluşturmakta. Sanhok haritasında nehirler var. Oyuncuların bir noktadan sonra bu nehirleri aşması gerekiyor. Böyle bir durumda nehrin kenarına pusu kurarak onları karşıdan karşıya geçerken gafil avlayabilirsiniz. Ayrıca Sanhok çok küçük olduğundan düşen air drop'ları herkes kolaylıkla görebilir. Bu yüzden loot yaparken etrafınızı kontrol etmeyi unutmayın.

ARENA MODUNDA BUNLARI YAPMAYIN PUBG'de kazanma taktiklerinin bir parçası olarak şu ana dek size genellikle yapmanız gereken şeyleri söyledik. Fakat yapmamanız gereken şeyler de var. Bunlar ise PUBG arena taktiklerini oluşturuyor. Arena modunda kesinlikle ama kesinlikle karşı tarafın doğduğu yeri basmamalısınız. Çünkü hızlı doğacaklar ve sizi kolayca öldüreceklerdir. Sadece haritanın genelindeki düşmanları öldürmeye odaklanmanız daha iyi olacaktır. Bu modda 4x dürbünü de tercihen kullanabilir ve böylece düşmanınızı görece daha uzak bir noktadan vurabilirsiniz. Ancak sizi avlamalarına da engellemelisiniz. PUBG MOBİLE TAKTİKLERİ Pubg Mobile: daha iyi oynamak, PUBG keyfini mobil tarafa taşımak isteyenlerin tercihi. Aynı zamanda bu keyfi daha düşük özelliklere sahip mobil cihazlarda yaşamak isteyenler de PUBG Lite'ı indiriyor. Fakat mobil taraftaki PUBG oyuncularını birleştiren bir nokta var; O da PUBG taktikleri. PUBG'nin PC sürümünde olduğu gibi PUBG Mobile taktikleri de birkaç dikkat çeken tüyodan oluşuyor. Üstelik aşağıda sıralayacağımız taktikleri PUBG Lite taktikleri olarak da kullanabilirsiniz. Oyun içinde bu tüyolara dikkat ettikten sonra şampiyon olma ihtimaliniz fazlasıyla yüksek.

İNTERNET BAĞLANTINIZA DİKKAT EDİN PUBG Mobile ve PUBG Lite taktiklerinden belki de en önemlisi internettir. Çünkü oyunun yaşam bağı internettir ve bu bağ koparsa oyun da kopabilir. Üstelik kablosuz bir bağlantıya sahip değilseniz mobil faturanızda limiti aştığınızı da görebilirsiniz. Bu yüzden varsa stabil ve hızlı kablosuz bir bağlantıya bağlı olarak oyunu oynamalı yoksa da hücresel bağlantınızın stabil ve hızlı kalmasına dikkat etmelisiniz. Şu söz kulağınıza küpe olsun; internet yoksa, taktik de yok! KULAKLIK, KULAKLIK VE KULAKLIK Üç kere üst üste yazmamızın elbette bir nedeni var. Çünkü PUBG taktiklerinde olduğu gibi, PUBG Mobile tarafında da kulaklık kullanmak oldukça önemli. Kulaklık kullanırsanız rakibinizin ayak sesini dinleyebilir, silahların ateş edildiğini yönü tahmin edebilirsiniz. DİKİZ VE ATEŞ'İ KULLANIN Biraz da PUBG Mobile'ın ayarlarındaki taktiklere odaklanalım. Dikiz ve Ateş seçeneği, rakibinizin sizi avlanamasına engel olabilecek bir kombinasyon olarak öne çıkıyor. Bu seçenek ile pustuğunuz bir yerde sadece gövdenizin belirli bir kısmını çıkartıp ateş edebilirsiniz. Böylece canınız fazla azalmadan PUBG Mobile rank kasma taktiklerini de uygulayabilirsiniz.

ATLAYACAĞINIZ NOKTAYI İYİ SEÇİN Oyuna girmek üzeresiniz, bekleme alanındaki süre doldu ve uçağa geçtiniz. Nereye atlayacaksınız? Burada yapmanız gereken şey, yine PUBG taktiklerini uygulamaktır. Bu taktiklerin en önemli noktası, uzak bir yere iniş yapmanın, kalabalıktan kaçmanın iyi bir yol olacağını söylemesidir. Bu yüzden paraşütten atlarken atlayacağınız noktayı iyi seçin. Silah ve cephane konusunda daha az rakiple karşılacağınız, kalabalıktan uzak bir yere iniş yapmaya çalışın. ALANA ARAÇLA GİRMEYİN PUBG oyunlarındaki araçlar oyuna boşu boşuna yerleştirilmedi elbet. Bu araçlar, oyuncuların bir yerden bir yere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor; tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi. Ancak iş güvenli alana gelince durumlar biraz değişiyor. Çünkü güvenli alana araçla girmek, sizler gibi ses kasan PUBG oyuncularının dikkatini çekiyor. Onların dikkatini çekmemek adına PUBG Mobile rush taktiklerinden biri olarak güvenli alana girmeden aracınızı bırakmanız, daha sonra alanın içine yürüyerek ilerlemeniz gerek. FPS MODUNDA BUNLARI YAPIN Geldik PUBG Mobile 1. şahıs taktiklerine. FPS modu olarak da adlandırılan 1. şahıs, aslında oyundaki görüş açısını olumsuz etkiliyor. Klasik modda görüş açısı 180 dereceye kadar çıkarken, bu modda görüş açısı 80-90 derecelere kadar düşebiliyor. Bu yüzden size vereceğimiz taktik, kamera açınızı oldukça hareketli ve çok sık kullanmanız gerektiğidir. Her noktayı oldukça detaylı bir şekilde incelemelisiniz.