En iyi Xbox One oyunları

Microsoft’un bu nesilde Sony’nin hayli gerisinde kalmasının birkaç temel nedeni bulunuyor. Nitekim bu nedenlerde birisi de Xbox One için elle tutulur özel bir oyun çıkmamış olması. Genele baktığımızda PS4 aldıracak pek çok yapım bulunurken, oyuncuları Xbox One almaya sevk edecek bir oyun ise yok. Çünkü Microsoft hali hazırda Xbox One için duyurduğu oyunları PC

için de satışa sunuyor.

Doğal olarak oyun severler PC üzerinde oynayabilecekleri oyunlar için Xbox One’a para vermek istemiyorlar. Kısaca özetlememiz gerekirse Microsoft bu nesilde Xbox One oyunlarını PC’ye getirerek büyük bir hata yaptı.

Resident Evil 2 Remake

https://www.youtube.com/watch?v=sH0rglIq6eA

Ortalama Puanı: 93

Çıkış Tarihi: 25 Ocak

Sekiro Shadows Die Twice

https://www.youtube.com/watch?v=_N8n8T1E9gg

Ortalama Puanı: 91

Çıkış Tarihi: 22 Mart

Monster Hunter World Iceborne

https://www.youtube.com/watch?v=UbQuLRA7iKs

Ortalama Puanı: 90

Çıkış Tarihi: 6 Eylül

Formula 1 2019

https://www.youtube.com/watch?v=QWEsszGKw-U

Ortalama Puanı: 89

Çıkış Tarihi: 25 Haziran