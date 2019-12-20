En iyi Xbox One oyunları

Microsoft’un bu nesilde Sony’nin hayli gerisinde kalmasının birkaç temel nedeni bulunuyor. Nitekim bu nedenlerde birisi de Xbox One için elle tutulur özel bir oyun çıkmamış olması. Genele baktığımızda PS4 aldıracak pek çok yapım bulunurken, oyuncuları Xbox One almaya sevk edecek bir oyun ise yok. Çünkü Microsoft hali hazırda Xbox One için duyurduğu oyunları PC
için de satışa sunuyor.
Doğal olarak oyun severler PC üzerinde oynayabilecekleri oyunlar için Xbox One’a para vermek istemiyorlar. Kısaca özetlememiz gerekirse Microsoft bu nesilde Xbox One oyunlarını PC’ye getirerek büyük bir hata yaptı.
Resident Evil 2 Remake
https://www.youtube.com/watch?v=sH0rglIq6eA
Ortalama Puanı: 93
Çıkış Tarihi: 25 Ocak
Sekiro Shadows Die Twice
https://www.youtube.com/watch?v=_N8n8T1E9gg
Ortalama Puanı: 91
Çıkış Tarihi: 22 Mart
Monster Hunter World Iceborne
https://www.youtube.com/watch?v=UbQuLRA7iKs
Ortalama Puanı: 90
Çıkış Tarihi: 6 Eylül
Formula 1 2019
https://www.youtube.com/watch?v=QWEsszGKw-U
Ortalama Puanı: 89
Çıkış Tarihi: 25 Haziran
Apex Legends
https://www.youtube.com/watch?v=UMJb_mkqynU
Ortalama Puanı: 88
Çıkış Tarihi: 4 Şubat
Devil May Cry 5
https://www.youtube.com/watch?v=hCHfQhDu2Nc
Ortalama Puanı: 87
Çıkış Tarihi: 8 Mart
Mortal Kombat 11
https://www.youtube.com/watch?v=vdK4_YHvhkk
Ortalama Puanı: 86
Çıkış Tarihi: 23 Nisan
Sid Meier’s Civilization VI
https://www.youtube.com/watch?v=lIFsj3J7cao
Ortalama Puanı: 86
Çıkış Tarihi: 22 Kasım
NHL 20
https://www.youtube.com/watch?v=iqsOeGUNGT4
Ortalama Puanı: 85
Çıkış Tarihi: 10 Eylül
Guacamelee! 2
https://www.youtube.com/watch?v=eaYeUFX5R10
Ortalama Puanı: 85
Çıkış Tarihi: 18 Ocak
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