Melisa Aslı Pamuk ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolleri paylaştığı “Sen Büyümeye Bak” filminin fragmanı yayınlandı

Netflix'in sevilen projesi 'Sen Büyümeye Bak' filminin devma niteliğindeki "Sen Büyümeye Bak” filminin fragmanı paylaşıldı. Fragman Netflix'in resmi X hesabından, "Patron! Hadi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen Büyümeye Bak 23 Mayıs’ta sadece Netflix’te" notuyla paylaşıldı.

Patron! Hadi kaldığımız yerden devam ediyoruz.#SenBüyümeyeBak 23 Mayıs’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/zjQ56Qv8Mx — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 25, 2024

Vizyon tarihi 23 Mayıs olarak açıklanan filmin oyuncu kadrosunda Melisa Aslı Pamuk ve Kaan Urgancıoğlu'na Mert Ege Ak, Ezgi Şenler, Çağdaş Onur Öztürk, Asaf Baydar, Milane Eren, Alper Baytekin ve Perihan Savaş gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda 'Ketche' olarak tanınan Hakan Kırvavaç oturuyor. Filmin senaryosu ise Hakan Bonomo imzası taşıyor.

SEN BÜYÜMEYE BAK FİLMİNİN KONUSU

Fırat ve Can, Melisa'yı kaybettikten sonra onu asla unutmamaya söz verirken, kendileri için küçük bir dünya yaratmaya çalışırlar. Ortak bir acıyla bağlanan bu ikili, hem iki taze ev arkadaşı hem de bir baba ve oğul olurlar. Her ikisi için de zor geçen bir yılın ardından Fırat, aşkı yeniden bulmasına yol açacak tesadüfler ile karşılaşır ve hayatlarına yeni biri girer.







