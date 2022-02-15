En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle şoke etti! Artık evli ve çocuklu

2002-2006 yılları arasında yayınlanan En Son Babalar dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Dizide, Kadir ve Hülya çiftinin kızı Ceren'e hayat veren çocuk yıldız Jale Azaklı, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.
Jale Azaklı, TRT 1 ekranlarının unutulmaz dizisinde sergilediği oyunculuk performansıyla gönüllere taht kurmuştu.
Dizide, ailenin iştahlı çocuğu Ceren'e hayat veren Jale Azaklı, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
Şimdilerde 27 yaşında olan Jale Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu.
Bir çocuk sahibi Jale Azaklı, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Jale Azaklı, hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.
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