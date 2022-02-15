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En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle şoke etti! Artık evli ve çocuklu

15.02.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Ayşegül Atik, Levent Ülgen, Ali Sunal ve Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı En Son Babalar Duyar dizisi, Türk televizyonlarının efsane yapımları arasında yerini koruyor. En Son Babalar Duyar'ın yönetmenliğini Sibel Kocataş, senaristliğini Necmi Yapıcı üstleniyordu. Dizide hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Jale Azaklı, son haliyle şaşırttı.

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle şoke etti! Artık evli ve çocuklu

2002-2006 yılları arasında yayınlanan En Son Babalar dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Dizide, Kadir ve Hülya çiftinin kızı Ceren'e hayat veren çocuk yıldız Jale Azaklı, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Jale Azaklı, TRT 1 ekranlarının unutulmaz dizisinde sergilediği oyunculuk performansıyla gönüllere taht kurmuştu.

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle şoke etti! Artık evli ve çocuklu

Dizide, ailenin iştahlı çocuğu Ceren'e hayat veren Jale Azaklı, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle şoke etti! Artık evli ve çocuklu

Şimdilerde 27 yaşında olan Jale Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu.

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle şoke etti! Artık evli ve çocuklu

Bir çocuk sahibi Jale Azaklı, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle şoke etti! Artık evli ve çocuklu

Sosyal medyayı aktif kullanan Jale Azaklı, hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle şoke etti! Artık evli ve çocuklu

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle şoke etti! Artık evli ve çocuklu

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle şoke etti! Artık evli ve çocuklu

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle şoke etti! Artık evli ve çocuklu

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle şoke etti! Artık evli ve çocuklu

En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i son haliyle şoke etti! Artık evli ve çocuklu


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