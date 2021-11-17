En Son Babalar Duyar’ın efsane ismi Ali Erkazan çok sert konuştu: Levent Ülgen'i hayatım boyunca affetmeyeceğim!

Bir döneme damga vuran En Son Babalar Duyar dizisinin başrol oyuncusu Ali Erkazan cephesinden çok sert açıklamalar geldi. Ali Erkazan, tv8'de ekranlara gelen "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk oldu. Usta oyuncu, sunucuların "Bir daha asla çalışmam dediğiniz bir isim var mı?" sorusuna cevap verdi. Komedi türündeki ‘En Son Babalar Duyar’ dizisinde damadı rolünü canlandıran Levent Ülgen'in nankörlük ettiğini dile getiren 69 yaşındaki sanatçı, meslektaşı hakkında şu ifadeleri kullandı:

Nankörlüğünden ötürü, beni satmasından dolayı hayatım boyunca affetmeyeceğim Levent Ülgen vardır, bir daha hayat beni onunla hiçbir zaman karşı karşıya getiremez... En Son Babalar Duyar dizisi vardı. Onu diziye aldırdım, parasını da şartlarını da ben konuştum. Çünkü teklifi ben yaptım! Kendisini Ankara Sanat Tiyatrosu’ndan tanırım, aynı düşünceleri paylaşan insanlardık...

"BİROL GÜVEN KUYUMUZU KAZMIŞ"

Bir tesadüf karşılaşma sonucu proje dahil oldu. En Son Babalar Duyar dizisine bir damat aranıyordu. Levent’i lokantada gördüm, teklifte bulundum. ‘Abi sen tamam diyorsan ben hazırım’ dedi. Hemen yetkilileri aradım, her şeyi ben konuştum. Levent'e nasıl oynaması gerektiğine kadar anlattım. Role nasıl hazırlanması gerektiğini anlattım. Yöneticiler sözleşmemizde yazan maddeleri karşılıyordu ama çalışanlar paralarını almaktan zorlanıyorlardı. Biz devreye girdik, yapımcıyla biraz sıkıntılar yaşadık. Birol Güven kuyumuzu kazmış, Ayşegül ve beni ekarte etmenin yollarına başvurdu.

"BİZİ EKARTE ETTİLER"

Levent Ülgen ile Metin Coşkun, Birol’a hizmet etti. ‘Ayşegül Abla ile Ali Abi olmadan dizi olur mu?’ demediler. Birol ‘Biz Ali Abi ve Ayşegül Hanım’la anlaşamayabiliriz onlar olmadan devam eder misiniz?’ diye soruyor. Bunlar da yapımcıya ‘Biz devam ederiz’ karşılığını veriyorlar. Birol da hikâyeyi damadın üzerine çevirip bizi ekarte etti. Bunlar da ona hizmet ettiler."

