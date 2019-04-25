En Ucuz Oyuncu Laptopları

Eskiden bilgisayarın en ucuz bileşenlerinden biri olan RAM’lerin üretiminin talebi karşılayamaması, kripto para madenciliğine hevesli birçok kişinin son nesil ekran kartlarının neredeyse tamamını piyasadan çekmesi ve döviz kurlarının bir anda yükselmesi hem gaming hem de günlük kullanım için ihtiyaç duyulan bilgisayar fiyatlarını oldukça artırdı. Bu fiyatlarda, performanstan fazla ödün vermeden bütçenize uygun en iyi oyuncu laptopunu bulmak giderek zorlaşsa da hazırladığımız rehberden faydalanarak seçeneklerinizi daraltabilirsiniz.
Hem masaüstü hem de laptop ürünlerinde oyun performansını göz önünde tutarak çıkardığı ürünlerle dikkat çeken MSI’ın GL73 modeli, performanstan fazla ödün vermeden alabileceğiniz en iyi gaming laptoplardan biri. Genel olarak 15.6 inçlik monitöre sahip cihazlardan 17.3 inçlik ekranıyla ayrılan GL73’ün performansının arkasında Nvidia GTX 1050 ekran kartı yatıyor. GTX 1050 ekran kartlarının birkaç nesil geride kaldığı herkesçe malum ancak bu modeller üretildiği dönemin ilerisinde bir güce sahip olduğu için 2019 yılında çıkan oyunları bile yüksek grafik ayarlarında olmasa bile orta-yüksek klasmanda sorunsuz biçimde çalıştırabiliyor. Kaldı ki son nesil ekran kartlarına sahip laptopları bu başlık altında incelememiz fiyat etiketlerinden dolayı mümkün değil. İşlemci olarak 8. nesil Intel i5’i kullanan GL73, 8 GB DDR4 RAM’e sahip. Cihazın fiyatının uygun olmasını sağlayan etkenlerden biri de FreeDOS olarak gelmesi. Yani, herhangi bir işletim sistemi kurulu değil. Yeni nesil oyunların boyutları 40-50 GB’ı bulabildiğinden bu ihtiyacı karşılamak için GL73’te 1 TB’lık sabit disk tercih edilmiş. MSI GL73’te sabit disk haricinde maliyeti düşük tutabilmek için SSD kullanılmamış ancak bütçeniz elverdiğinde kendiniz takabilmeniz için cihazda sabit disk haricinde SSD yuvası da bulunuyor. Aydınlatmalı klavyesi sayesinde MSI GL73, gece kuşu oyuncularının da gecenin geç saatlerinde karanlıktayken bile hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerini sağlıyor. Eğer “bütçem zorlanmasın ama son nesil oyunlardan da geri kalmayayım” diyorsanız MSI GL73’ü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.
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MSI GL73 gibi, oyun performansı için Nvidia GTX 1050 4 GB’lık ekran kartını tercih eden Legion Y520, Lenovo’nun oyuncular için geliştirdiği Y5 serisi ürünlerinin amiral gemisi olarak sayılabilir. 15.6 inç ekrana sahip cihaz, Full HD özelliği sayesinde oyuncuların tüm detayları görebilmesini sağlıyor. Cihazda 1 TB’lık sabit diskin yanı sıra, performansı oldukça yukarıya taşıyan 256 GB’lık SSD de dahili olarak bulunuyor. 7. nesil i7 işlemci kullanılan Legion L520’de işlemci hızı 2.8 GHz olarak tercih edilmiş. Ayrıca 16 GB’lık harici bellek kullanımı da hem günlük kullanımda hem de oyun performansında Legion Y520’yi ileri taşıyor. Windows 10 kurulu halde gelen cihaz kutudan çıkarıldıktan sonra birkaç güncellemeden sonra kullanıma hazır hale geliyor. Geçirgen soğutma sistemi sayesinde Y520, yüksek performans gerektiren oyunlarda biraz gürültü yapsa da donanım kaybı yaşamak yerine biraz fan gürültüsüne tahammül etmeyi olağan kılıyor. Ürün tüm bu özelliklerini 2.5 kilogram ağırlıkta barındırıyor ve hatırı sayılır donanım özelliklerine rağmen portatif olmayı da başarıyor. Yeni nesil Triple A oyunları orta/yüksek segmentte oynamanıza olanak veren Lenovo Legion Y520, fiyatının çok üzerinde donanım özellikleri sayesinde tam bir fiyat performans canavarı.
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Eğer ağabeyi Y520 bütçenizi aşıyorsa Legion Y530’la bazı özelliklerden feragat ederek, oldukça yakın bir performans elde edebilirsiniz. Legion Y530, Y520 ile aynı ekran kartını kullanıyor ve bu bağlamda grafiksel anlamda performanstan çok fazla ödün vermemeyi tercih ediyor. Ayrıca yine aynı şekilde 16 GB RAM kullanılan Y530’da ilk fark, hard disk kapasitesinde karşımıza çıkıyor. Hibrit sabit disk kullanılan Y530’da 1 TB’lık sabit diskin yanı sıra 128 GB SSD mevcut. SSD kapasitesi haricinde burada da performansa dair fazla bir kayıp yaşanmadığının altını çizmek gerekli. İki model arasındaki en belirgin farka gelecek olursak, işlemci tercihi olduğunu söyleyebiliriz. MSI GL73’teki gibi 8. nesil i5 işlemci tercih edilen modelin işlemci hızı 2.3 GHz. Belirgin bir fark yaratmayacak gibi görünse de sağlam gamer’lar iki model arasındaki işlemciden kaynaklı performans farkını rahatlıkla görebilirler. 15.6 inç Full HD ekrana sahip Y530, yalnızca Lenovo’nun değil, genel oyuncu laptopları içerisinde fiyatına bağlı olarak en çok satan modellerin başında geliyor. 2.3 kilogram ağırlığıyla Lenovo Legion Y530, oyun performansı ve taşınabilirlik arasında oldukça başarılı bir denge yakalıyor.
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Eğer oyun dünyasına yabancıysanız fakat bir şekilde giriş yapmak istiyorsanız GTX 1050 ekran kartı yerine MX150 kullanan makinelerden birini tercih edebilirsiniz. Acer’ın ürettiği E5 modeli, 2 GB’lık Nvidia Geforce MX150 ekran kartı ile profesyonel oyuncuları memnun etmese de oyun dünyasına adım atmak isteyen fakat yüksek bütçeli makineleri görünce tereddüte düşen kullanıcıları memnun edebilir. 1 TB’lık sabit diskle gelen Acer E5’te herhangi bir SSD takviyesi bulunmuyor. Bu nedenle sonradan laptopuna SSD taktırıp performansını artırmak isteyen kullanıcılar hayal kırıklığına uğrayabilir. Dört çekirdekli Intel i5 işlemci tercih edilen makinenin işlemci hızı 1.6 GHz. Bu, genel olarak düşük bir hız olsa da yakın dönemde çıkan birkaç yüksek grafikli oyun haricinde çoğu oyunu orta/düşük grafik ayarlarında çalıştırmaya yetecektir. 8 GB’lık RAM’e sahip Acer E5, kullandığı RAM’lerde DDR3 tercihinde bulunmasından dolayı da bir eksi puan daha alıyor. Eğer PC oyunculuğuna başlamaya niyetliyseniz ancak belli bir rakamın üzerine çıkmak istemiyorsanız, performanstan büyük oranda fedakarlık ederek Acer E5’le bu adımı atabilirsiniz. Oyun dünyasına yeni adım atacak biri olarak belirttiğimiz noktalar gözünüzü korkutmasın. Daha önceden kıyaslama yapabileceğiniz bir tecrübeniz bulunmadığından muhtemelen bu detayları fark etmeyeceksiniz bile.
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