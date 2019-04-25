En Ucuz Oyuncu Laptopları

Eskiden bilgisayarın en ucuz bileşenlerinden biri olan RAM’lerin üretiminin talebi karşılayamaması, kripto para madenciliğine hevesli birçok kişinin son nesil ekran kartlarının neredeyse tamamını piyasadan çekmesi ve döviz kurlarının bir anda yükselmesi hem gaming hem de günlük kullanım için ihtiyaç duyulan bilgisayar fiyatlarını oldukça artırdı. Bu fiyatlarda, performanstan fazla ödün vermeden bütçenize uygun en iyi oyuncu laptopunu bulmak giderek zorlaşsa da hazırladığımız rehberden faydalanarak seçeneklerinizi daraltabilirsiniz.

Orta/Yüksek Grafik Ayarları İçin: MSI GL73

Hem masaüstü hem de laptop ürünlerinde oyun performansını göz önünde tutarak çıkardığı ürünlerle dikkat çeken MSI’ın GL73 modeli, performanstan fazla ödün vermeden alabileceğiniz en iyi gaming laptoplardan biri. Genel olarak 15.6 inçlik monitöre sahip cihazlardan 17.3 inçlik ekranıyla ayrılan GL73’ün performansının arkasında Nvidia GTX 1050 ekran kartı yatıyor. GTX 1050 ekran kartlarının birkaç nesil geride kaldığı herkesçe malum ancak bu modeller üretildiği dönemin ilerisinde bir güce sahip olduğu için 2019 yılında çıkan oyunları bile yüksek grafik ayarlarında olmasa bile orta-yüksek klasmanda sorunsuz biçimde çalıştırabiliyor. Kaldı ki son nesil ekran kartlarına sahip laptopları bu başlık altında incelememiz fiyat etiketlerinden dolayı mümkün değil. İşlemci olarak 8. nesil Intel i5’i kullanan GL73, 8 GB DDR4 RAM’e sahip. Cihazın fiyatının uygun olmasını sağlayan etkenlerden biri de FreeDOS olarak gelmesi. Yani, herhangi bir işletim sistemi kurulu değil. Yeni nesil oyunların boyutları 40-50 GB’ı bulabildiğinden bu ihtiyacı karşılamak için GL73’te 1 TB’lık sabit disk tercih edilmiş. MSI GL73’te sabit disk haricinde maliyeti düşük tutabilmek için SSD kullanılmamış ancak bütçeniz elverdiğinde kendiniz takabilmeniz için cihazda sabit disk haricinde SSD yuvası da bulunuyor. Aydınlatmalı klavyesi sayesinde MSI GL73, gece kuşu oyuncularının da gecenin geç saatlerinde karanlıktayken bile hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerini sağlıyor. Eğer “bütçem zorlanmasın ama son nesil oyunlardan da geri kalmayayım” diyorsanız MSI GL73’ü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.