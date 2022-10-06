Ender eş anlamlısı nedir? Ender kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı yazılan ancak benzer ya da aynı anlamda kullanılan sözcükler eş anlamlı (anlamdaş) sözcüklerdir. Bu kelimeler sayesinde bir cümle farklı şekillerde ifade edilebilir ve anlatım bozukluğu yaşanmaz. Ender kelimesi de anlamdaşı olan kelimelerden birisidir. Sahip olduğu üç anlamdaş cümlelerde kendi yerine kullanılabilir. Arapça bir sözcük olan enderin eş anlamlılarından ikisi de yine yabancı kökenlidir.
Ender kelimesi Arapça "andar" kelimesinden alıntıdır. Arapçada "daha nadir, en nadir" anlamında kullanılan kelime Türkçede de benzer bir anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre ender kelimesinin anlamı:
Ender kelimesine ile örnek cümleler kurmak gerekirse:
Ender eş anlamlısı kelime tam olarak aynı anlamı karşılamasa da benzer anlamlarda kullanılır. Bu bağlamda enderin eş anlamlısı "nadir"dir. Ender kelimesinin eş anlamı olan nadir kelimesi enderle benzer anlama gelir.
Enderin eş anlamlısı kelime olan "nadir"le örnek cümleler: