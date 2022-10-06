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Ender eş anlamlısı nedir? Ender kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Çok az, çok seyrek” anlamına gelen ender kelimesi hem yazılı hem de sözlü iletişime kullanılır. Arapça kökenli olan ender kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler de dilimizde mevcuttur. Peki, ender kelimesinin eş anlamı nedir?

Ender eş anlamlısı nedir? Ender kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı yazılan ancak benzer ya da aynı anlamda kullanılan sözcükler eş anlamlı (anlamdaş) sözcüklerdir. Bu kelimeler sayesinde bir cümle farklı şekillerde ifade edilebilir ve anlatım bozukluğu yaşanmaz. Ender kelimesi de anlamdaşı olan kelimelerden birisidir. Sahip olduğu üç anlamdaş cümlelerde kendi yerine kullanılabilir. Arapça bir sözcük olan enderin eş anlamlılarından ikisi de yine yabancı kökenlidir.

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Ender ne demek?

Ender kelimesi Arapça "andar" kelimesinden alıntıdır. Arapçada "daha nadir, en nadir" anlamında kullanılan kelime Türkçede de benzer bir anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre ender kelimesinin anlamı:

  • Çok az
  • Çok seyrek
  • Çok seyrek bir biçimde

Ender kelimesine ile örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bu hayvan türü doğada ender olarak bulunur.
  • Bu bölgedeki bazı ender bitkiler istilacılar tarafından yok edildi.
  • Onun bu tarz konuşmalarına ender olarak rastlıyoruz.
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Ender kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Ender eş anlamlısı kelime tam olarak aynı anlamı karşılamasa da benzer anlamlarda kullanılır. Bu bağlamda enderin eş anlamlısı "nadir"dir. Ender kelimesinin eş anlamı olan nadir kelimesi enderle benzer anlama gelir.

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Enderin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Enderin eş anlamlısı kelime olan "nadir"le örnek cümleler:

  • Böylesine nadir bir tablonun çöplerden toplanması hiç hoş değil.
  • Arkadaşlarıyla daha nadir görüşmesi onu depresif bir insan hâline getirdi.
  • Böylesine dürüst insanlara günümüzde nadir rastlanır.
  • Bazı inciler ve elmaslar o kadar nadirdir ki sadece saltanat tacı olabilir.
  • İzmir'e nadir görülür bir kar yağmıştı.
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