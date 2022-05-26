HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Endişe yaratan sözler! Elon Musk: Böyle devam ederse orada insan kalmayacak

Endişe yaratan sözler! Elon Musk: Böyle devam ederse orada insan kalmayacak

26.05.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü milyarder Elon Musk'ın attığı bir tweet takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. İtalyan halkına çarpıcı bir mesaj veren Musk, düşen doğum oranlarına dikkat çekerek "Bu eğilimler devam ederse İtalya'da insan kalmayacak" dedi.

Endişe yaratan sözler! Elon Musk: Böyle devam ederse orada insan kalmayacak

Attığı tweet'ler ile gündem olmayı sürdüren ünlü milyarder Elon Musk bu kez İtalyan halkına bir uyarıda bulundu. Musk'ın attığı tweet takipçilerinin dikkatini çekerken, kullandığı ifadeler sosyal medyada ses getirdi.

MUSK'TAN İLGİNÇ UYARI

Elon Musk, İtalya'daki doğum oranlarının düştüğünü gösteren bir grafiği tweet'leyen siber güvenlik araştırmacısı Andrea Stroppa'nın tweetine yanıt verdi. Musk attığı tweet'te "Bu eğilimler devam ederse İtalya'da insan kalmayacak" dedi.

Elon Musk tweet

Cinsel taciz iddiası Elon Musk'ı bitirdi! Tek günde serveti eridiCinsel taciz iddiası Elon Musk'ı bitirdi! Tek günde serveti eridi

EN BÜYÜK TEHDİT OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Ünlü iş insanı daha önce düşen doğum oranlarının insanlığı bekleyen en büyük tehdit olduğunu öne sürmüş ve "Medeniyet için en büyük risklerden biri düşük doğum oranıdır" demişti.

Öte yandan Musk, doğum oranlarının düşmesiyle ilgili mart ayında da ilginç bir açıklama yapmıştı. Een büyük korkusunu açıklaması istendiğinde Musk, insanlığın düşen doğum oranının yıllardır onu rahatsız ettiğini söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan tehdit! 'Bir kez daha tekrarlanırsa...'Rusya'dan tehdit! 'Bir kez daha tekrarlanırsa...'
Sosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüyle ilgili açıklamaSosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüyle ilgili açıklama
Gelen kurşunla yere böyle yığıldıGelen kurşunla yere böyle yığıldı
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

İYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurdu

İYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurdu

Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'

Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'

İlginizi Çekebilir

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sosyal medyayı salladı! "Behlüller ölmez..."

Sosyal medyayı salladı! "Behlüller ölmez..."

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.