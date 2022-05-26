Endişe yaratan sözler! Elon Musk: Böyle devam ederse orada insan kalmayacak

Attığı tweet'ler ile gündem olmayı sürdüren ünlü milyarder Elon Musk bu kez İtalyan halkına bir uyarıda bulundu. Musk'ın attığı tweet takipçilerinin dikkatini çekerken, kullandığı ifadeler sosyal medyada ses getirdi.

MUSK'TAN İLGİNÇ UYARI

Elon Musk, İtalya'daki doğum oranlarının düştüğünü gösteren bir grafiği tweet'leyen siber güvenlik araştırmacısı Andrea Stroppa'nın tweetine yanıt verdi. Musk attığı tweet'te "Bu eğilimler devam ederse İtalya'da insan kalmayacak" dedi.

EN BÜYÜK TEHDİT OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Ünlü iş insanı daha önce düşen doğum oranlarının insanlığı bekleyen en büyük tehdit olduğunu öne sürmüş ve "Medeniyet için en büyük risklerden biri düşük doğum oranıdır" demişti.

Öte yandan Musk, doğum oranlarının düşmesiyle ilgili mart ayında da ilginç bir açıklama yapmıştı. Een büyük korkusunu açıklaması istendiğinde Musk, insanlığın düşen doğum oranının yıllardır onu rahatsız ettiğini söylemişti.

