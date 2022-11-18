Hep aynı şeyi yapıyor! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’nın tangalı pozuna beğeni yağdı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova, Instagram’dna yine cesur bir paylaşım yaptı. Genellikle sosyal medyada takipçilerinin karşısına dekolteli kıyafetler ve iç çamaşırı takımlarıyla çıkan Malkova, yine tarzında bir değişiklik yapmadı. Siyah deri bir ceket giyen Malkova, tanga iç çamaşırıyla tamamladığı kombininden yaptığı paylaşımla hayal gücüne pek bir şey bırakmadı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sarışın güzelin sosyal medyadan yaptığı paylaşım kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı. Paylaşımından hayranlarına seslenen Malkova gönderisine, “Merhaba demeden öylece geçip gidecek misin?” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu Malkova’nın gönderisi yoğun ilgiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları Malkova’nın güzelliğini öven yorumlarda birleşirken bir sosyal medya kullanıcısı fenomen isme “Kraliçe” diyerek seslendi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu güzellik karşısında insanın nutku tutulur” yorumunu ekledi.