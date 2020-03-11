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Enes Batur'a şok! YouTube yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 09:33 | Son Güncelleme

Sosyal medya videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran ve YouTube'da 12.2 milyonla en çok takipçisi bulunan isimler arasında bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı.

Enes Batur'a şok! YouTube yasağı

YouTuber Enes Batur, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla, eski bir videosu nedeniyle YouTube'dan ceza aldığını duyurdu. YouTube'da 12.2 milyon ile en çok takipçisi bulunan fenomenler arasında olan Batur, beklemede olduğunu ve platforma video yükleyemediğini açıkladı.

Batur, yaptığı açıklamada YouTube yönetiminin vermiş olduğu 'video yükleme engeli' cezasını haksız bulduğunu da ifade etti.

2018 ve 2019 yıllarında Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? ve Enes Batur Gerçek Kahraman filmleriyle beyazperdeye de çıkan Batur cezaya, "Emeklerimiz çöp oluyor" diyerek isyan etti.

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enes batur, Enes Batur youtube,

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