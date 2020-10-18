Enes Batur alkolü fazla kaçırdı! Ayakta durmakta zorlandı

Ünlü YouTuber Enes Batur gecelerde yakalandı.

Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülenen Batur ayakta durmakta bile zorlandı. 22 yaşındaki Batur'a "Alkolü fazla kaçırmışsınız. Çocuklara böyle mi örnek oluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Batur, bu soruya sadece gülümsedi. Ayakta güçlükle duran Enes Batur'un yardımına mekan çalışanları koştu. Batur, çalışanların omzuna tutunarak yürüdü

