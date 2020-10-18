Enes Batur alkolü fazla kaçırdı! Ayakta durmakta zorlandı

Ünlü YouTuber Enes Batur gecelerde yakalandı.
Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülenen Batur ayakta durmakta bile zorlandı. 22 yaşındaki Batur'a "Alkolü fazla kaçırmışsınız. Çocuklara böyle mi örnek oluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
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ENES BATUR’U KAÇIRTAN SORU! Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Enes Batur Nişantaşı'nda eğlence çıkışı arkadaşları ile birlikte UçanKuş TV ekibinin objektiflerine takıldı. Basın mensuplarının kapıda beklemesi üzerine Batur, bir süre daha mekandan çıkmadı. Daha sonra mekandan çıkan Batur telefon ile konuşurken aracına doğru yöneldi. Muhabirlerin “Ayakta duramıyorsunuz” sözlerine karşılık ise “Yoo duruyorum” cevabını verdi. Muhabirlerin “Çocuklara böyle mi örnek olacaksınız?” sorusunu yanıtsız bırakıp, hızlıca aracına binip oradan uzaklaştı. Muhabir- Onur Üçkarışoğlu Kameraman- Mustafa Demirtaş #Enesbatur #nişantaşı #youtuber #ucankus
Batur, bu soruya sadece gülümsedi. Ayakta güçlükle duran Enes Batur'un yardımına mekan çalışanları koştu. Batur, çalışanların omzuna tutunarak yürüdü
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