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Enes Batur alkolü fazla kaçırdı! Ayakta durmakta zorlandı

18.10.2020 09:01 | Son Güncelleme:
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Enes Batur alkolü fazla kaçırdı! Ayakta durmakta zorlandı

Koronavirüs olmasıyla gündeme gelen YouTuber Enes Batur, önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. Aşırı alkollü olan Batur ayakta durmakta güçlük çekti.

Ünlü YouTuber Enes Batur gecelerde yakalandı.

ENES BATUR (1)

Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülenen Batur ayakta durmakta bile zorlandı. 22 yaşındaki Batur'a "Alkolü fazla kaçırmışsınız. Çocuklara böyle mi örnek oluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

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ENES BATUR’U KAÇIRTAN SORU! Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Enes Batur Nişantaşı'nda eğlence çıkışı arkadaşları ile birlikte UçanKuş TV ekibinin objektiflerine takıldı. Basın mensuplarının kapıda beklemesi üzerine Batur, bir süre daha mekandan çıkmadı. Daha sonra mekandan çıkan Batur telefon ile konuşurken aracına doğru yöneldi. Muhabirlerin “Ayakta duramıyorsunuz” sözlerine karşılık ise “Yoo duruyorum” cevabını verdi. Muhabirlerin “Çocuklara böyle mi örnek olacaksınız?” sorusunu yanıtsız bırakıp, hızlıca aracına binip oradan uzaklaştı. Muhabir- Onur Üçkarışoğlu Kameraman- Mustafa Demirtaş #Enesbatur #nişantaşı #youtuber #ucankus

UçanKuş TV (@ucankustv)'in paylaştığı bir gönderi ()

Batur, bu soruya sadece gülümsedi. Ayakta güçlükle duran Enes Batur'un yardımına mekan çalışanları koştu. Batur, çalışanların omzuna tutunarak yürüdü

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