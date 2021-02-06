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Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı: Hayatımın en garip günüydü

06.02.2021 00:45 | Son Güncelleme:
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Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı: Hayatımın en garip günüydü

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, bir takipçisinin isteğini kırmadı ve onunla birlikte kız isteme törenine katıldı. Çiftin söz yüzüklerini de takan Enes Batur o anları "Hayatımın en garip günüydü" notuyla paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, takipçisinden gelen istek üzerine kendisini kız isteme töreninde buldu.

"HAYATIMIN EN GARİP GÜNÜYDÜ"

Instagram üzerinden gelen, "Eğer kız istemeye benimle gelir, kurdelemizi de kesersen beni çok mutlu edersin. Aşırı mutlu olurum." mesajı üzerine şaşkınlık yaşayan Batur, takipçisinin isteğini kırmadı. Takım elbisesini giyip, kız isteme törenine katılan fenomen isim, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum alan Enes Batur, paylaşımına "Hayatımın en garip günüydü" notunu düştü.

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