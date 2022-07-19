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Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz! "Fazla güzelsin"

19.07.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer hem güzelliği hem de sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor. Üçer, bikinili pozuyla nefes kesti.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz! "Fazla güzelsin"

YouTube, Instagram gibi sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanan Ecenaz Üçer'in yüz binlerce takipçisi bulunuyor. Pozlarıyla dikkat çeken Üçer, tatil pozuyla dikkat çekti.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Fenomen Ecenaz Üçer tatil paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Bikinili pozlarına bir yenisini daha ekleyen Üçer, "Fazla güzelsin", "Seni seviyorum" gibi yorumlar aldı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Fenomen, birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyada binlerce beğeni alıyor.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

10 Haziran 1998 Eskişehir doğumlu Üçer 24 yaşındadır.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümünde aldı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda rol aldı.

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz!

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Anahtar Kelimeler:
Enes Batur
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