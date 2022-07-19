Enes Batur'un eski sevgilisi Ecenaz Üçer'den bikinili poz! "Fazla güzelsin"

YouTube, Instagram gibi sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanan Ecenaz Üçer'in yüz binlerce takipçisi bulunuyor. Pozlarıyla dikkat çeken Üçer, tatil pozuyla dikkat çekti.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Fenomen Ecenaz Üçer tatil paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Bikinili pozlarına bir yenisini daha ekleyen Üçer, "Fazla güzelsin", "Seni seviyorum" gibi yorumlar aldı.

Fenomen, birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyada binlerce beğeni alıyor.

10 Haziran 1998 Eskişehir doğumlu Üçer 24 yaşındadır.

Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümünde aldı.

'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda rol aldı.





