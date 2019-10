Engelsiz Filmler Festivali 7’nci kez perdelerini açıyor

Engelsiz Filmler Festivali, film gösterimlerinin yanı sıra tüm yan etkinliklerini de görme ve işitme engelli bireylerin erişimine uygun olarak sunarken ortopedik engelli sinemaseverlere uygun, erişilebilir mekanları tercih ediyor.

Festival yedinci yılında, 7-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu’nda (SineBu), 11-13Ekim tarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 16-20 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak.

FESTİVAL PROGRAMINDA BU YIL 48 ERİŞİLEBİLİR FİLM

Engelsiz Filmler Festlivali’nin bu yılki programı, her yıl olduğu gibi; Engelsiz Yarışma, Dünyadan, Çocuklar İçin, Uzun Lafın Kısası, Otizm Dostu Gösterim bölümlerinin yanı sıra bu sene eklenen Ayrıksı Otu, Rehber Köpekler, Be In!, Bizim için, Bizsiz Asla! ve Kim Demiş? olmak üzere toplamda 48 filmin yer alacağı 10 tematik başlıktan oluşuyor.

Engelsiz Filmler Festivali’nin programında yer alan tüm filmler göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösteriliyor.