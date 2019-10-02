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Engelsiz Filmler Festivali 7’nci kez perdelerini açıyor

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SİNEMA TV  | 02.10.2019 14:23 | Son Güncelleme

Engelsiz Filmler Festivali, Türkiye ve Dünya sinemasının en iyi örneklerinin yer aldığı programıyla sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Engelsiz Filmler Festivali 7’nci kez perdelerini açıyor

Engelsiz Filmler Festivali, film gösterimlerinin yanı sıra tüm yan etkinliklerini de görme ve işitme engelli bireylerin erişimine uygun olarak sunarken ortopedik engelli sinemaseverlere uygun, erişilebilir mekanları tercih ediyor.

Festival yedinci yılında, 7-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu’nda (SineBu), 11-13Ekim tarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 16-20 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak.

FESTİVAL PROGRAMINDA BU YIL 48 ERİŞİLEBİLİR FİLM

Engelsiz Filmler Festlivali’nin bu yılki programı, her yıl olduğu gibi; Engelsiz Yarışma, Dünyadan, Çocuklar İçin, Uzun Lafın Kısası, Otizm Dostu Gösterim bölümlerinin yanı sıra bu sene eklenen Ayrıksı Otu, Rehber Köpekler, Be In!, Bizim için, Bizsiz Asla! ve Kim Demiş? olmak üzere toplamda 48 filmin yer alacağı 10 tematik başlıktan oluşuyor.

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Engelsiz Filmler Festivali’nin programında yer alan tüm filmler göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösteriliyor.

Festival’de gösterimlerin yanı sıra, gösterim sonrası film ekipleriyle yapılan söyleşiler ve atölye çalışmaları da işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleşiyor. 19 Ekim tarihinde düzenlenecek olan festivalin Ödül Töreni’nde de işaret dili çevirisi ve sesli betimleme yapılacak. Böylelikle engeli olan, olmayan tüm sinemaseverler Festival’i bir arada takip edebilecekler.

5 ULUSAL UZUN FİLM ENGELSİZ YARIŞMA’DA

Son dönemlerde ulusal ve uluslararası birçok festivalde ses getiren yapımların yer aldığı Engelsiz Yarışma’da bu yıl; Mahmut Fazıl Coşkun’un Anons, Banu Sıvacı’nın Güvercin, Ali Vatansever’in Saf, Guillaume Giovanetti ve Çağla Zencirci’nin Sibel ve Emre Yeksan’ın Yuva filmleri yer alıyor.

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Engelsiz Yarışma’nın bu yılki jürisinde ise sanat yönetmeni Natali Yeres, yapımcı Yonca Ertürk ve sinema yazarı Burak Göral bulunuyor.

Sinema sektöründen değerli isimlerin belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri ve Braille alfabesi ile de basılan pusulalarla seyirciler tarafından oylanarak belirlenen Seyirci Özel Ödülü, 19 Ekim Cumartesiakşamı Goethe-Institut Ankara’da düzenlenecek Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

REHBER KÖPEKLER

Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yılki programında dikkat çeken başlıklar arasında “Rehber Köpekler” seçkisi yer alıyor. Seçki, özel olarak eğitilen akıllı dostlarımızın hayatlarımızı nasıl kolaylaştırdığını ve onlarla kurduğumuz özel ilişkiyi anlatan filmlerden oluşuyor.

Yönetmen Heddy Honigmann’ın Badi Buddy, Bruno Simões’in Pip, Bill Plympton’un Rehber Köpek Guide Dog, Annelies Kruk’ın Scott ve Julia Scott & Julia, Don Hardy ve Dana Nachman’ın Yavru Seçimi Pick Of The Litteradlı filmleri Rehber Köpekler seçkisi başlığında gösterilecek.

Festivalin İstanbul ayağında seçkide yer alan filmlerden birinin gösteriminden sonra, Rehber Köpekler Derneği’nin katılımıyla rehber köpeklerin hayatımızdaki önemi üzerine bir söyleşi düzenlenecek.

OTİZM DOSTU GÖSTERİM

Otizmli çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmelerine imkân sağlayan “Otizm Dostu Gösterim”de Japon animasyonunun başarılı yönetmeni Mamoru Hosoda’nın Küçük Kardeşim Mirai adlı filmi gösterilecek. Film, loş bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak gösterilirken, seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek ve içecek bulundurabilecek ve diledikleri gibi hareket edebilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Engelsiz Filmler Festivali anons güvercin Saf Sibel Yuva

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