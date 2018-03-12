Engin Akyürek, Çocuklar Sana Emanet çekimleri için Dubrovnik'te

Türk Sineması’nın önemli yönetmenlerinden Çağan Irmak, yeni filmi ‘Çocuklar Sana Emanet’ ile sinemaseverleri iç dünyalarında gizemli bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Tüm zincirlerimizden kurtulmanın mümkün olduğunu gösteren ve sürprizli kurgusu, etkileyici oyunculukları, göz alıcı görsel efektleriyle çok konuşulacak filmin bazı sahneleri Hırvatistan’ın büyüleyici şehri Dubrovnik’te çekildi.

Dünyanın en çok turist alan, en güzel kıyılarına sahip tatil bölgelerinden biri olan Dubrovnik’te üç gün süren çekimlerde, dünyaca ünlü fenomen dizi ‘Game of Thrones’un da çekimlerinin yapıldığı bazı mekanlar kullanıldı. ‘Game of Thrones’un aynı zamanda doğal platosu olan Dubrovnik’te barok merdivenler, Dubrovnik Kalesi ve sahilde gerçekleşen çekimlerde uluslararası pek çok başarıya sahip görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki eşsiz anlar yakaladı.

Engin Akyürek’in hayat verdiği Kerem adlı karakterin başından geçen travmatik kaza sonrasında geldiği kasabada karşı karşıya kaldığı sıra dışı olayların anlatıldığı ‘Çocuklar Sana Emanet’te Akyürek’e, Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Ogün Kaptanoğlu ve Osman Alkaş gibi isimler eşlik ediyor. ‘Çocuklar Sana Emanet’, 23 Mart’ta tüm sinemalarda!