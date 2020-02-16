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Engin Altan Düzyatan'dan flaş karar: Ara vereceğim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 10:33 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisini bitirdikten sonra Kurşun adlı diziye başlayan ancak dizinin erken final yapmasıyla ekranlardan uzak kalan Engin Altan Düzyatan aldığı bir kararı açıkladı.

Engin Altan Düzyatan'dan flaş karar: Ara vereceğim!

Diriliş Ertuğrul dizisini bitirdikten sonra Kurşun adlı dizi ile sevenlerinin karşısına çıkan ancak ekran macerası kısa süren Engin Altan Düzyatan bir süredir ailesine vakit ayırıyordu. Düzyatan son olarak ise bir belgesel çekimiyle meşguldü. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve arkadaşları ile birlikte önceki akşam Yeniköy'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir akşam geçiren Düzyatan, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

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1 yıl boyunca Hindistan, Filipinler, Malezya, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde plastik atıklara dikkat çekmek için "Sen de fark et" adlı belgesel çeken Engin Altan Düzyatan, "Belgesel bitti. Plastik atıklara dikkat çekmek istedik. Dünyanın çeşitli ülkelerinde plastik atıkları topladık" ifadelerini kullandı.

Daha önce de vahşi doğa belgeseli çeken Engin Altan Düzyatan, muhabirlerin, "Bundan sonra hangi belgeseli çekeceksiniz?" sorusuna, "Belgesele ara vereceğim. Biraz kendime vakit ayıracağım" şeklinde konuştu.

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