MAGAZİN

Engin Altan Düzyatan imaj yeniledi! 5 Yıl sonra bakın ne yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2019 09:36 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan, dizinin bitmesiyle 5 yılın ardından imaj yeniledi. Düzyatan'ın yeni imajı büyük beğeni topladı.

Engin Altan Düzyatan imaj yeniledi! 5 Yıl sonra bakın ne yaptı

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran herkesin beğenerek izlediği dizi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, 5 yılın ardından imaj yeniledi. Düzyatan, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı yeni imajıyla beğeni topladı.

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Dizisinin final yapmasının ardından imaj yenileyen Engin Altan Düzyatan, sakallarını kesti. 5 Yıl boyunca sakallı görmeye alıştığımız Düzyatan, FOX Tv'de yayımlanacak olan yeni dizisi Kurşun için sakallarından vazgeçti.
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Düzyatan'ın yeni sakalsız imajı herkes tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Engin Altan Düzyatan yeni dizi

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