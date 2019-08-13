Engin Altan Düzyatan imaj yeniledi! 5 Yıl sonra bakın ne yaptı

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran herkesin beğenerek izlediği dizi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, 5 yılın ardından imaj yeniledi. Düzyatan, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı yeni imajıyla beğeni topladı.
Dizisinin final yapmasının ardından imaj yenileyen Engin Altan Düzyatan, sakallarını kesti. 5 Yıl boyunca sakallı görmeye alıştığımız Düzyatan, FOX Tv'de yayımlanacak olan yeni dizisi Kurşun için sakallarından vazgeçti.
Düzyatan'ın yeni sakalsız imajı herkes tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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