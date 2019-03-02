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Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Düzyatan'ın fotoğraftaki ellerini gören takipçileri ise o detayı gözden kaçırmayarak "Yaşlandınız" yorumunu yaptı.

Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu

Şimdilerde Diriliş Ertuğrul adlı dizide izlediğimiz Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken yaşlı görünen elleriyle de yorumlar aldı.

İMAJIYLA TAKİPÇİLERİNİ HAYRAN BIRAKTI

Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı. Uzun sakalı ve toplu saçlarıyla takipçilerini kendine hayran bırakan oyuncunun fotoğrafındaki bir detay da gözlerden kaçmadı.

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"ADAM DİZİDE YAŞLANDI"

Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri 39 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulunarak yaşlılık yorumları yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul yaşlandı

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