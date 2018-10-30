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Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.10.2018 09:22 | Son Güncelleme

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, yeni bir yarışma programıyla ekranlarda olacak. Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesinin adı 3'te 3 Tarih...

Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu

'Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, yarışma programı ile sevenlerinin karşısına çıkacak.

Düzyatan'ın sunacağı program, tarih temalı bir bilgi yarışması olacak.

Yarışmacılar 15 adet 4 seçenekli soruyu cevaplamak için yarışacak. 15 soruyu doğru yanıtlamayı başaran kişi, büyük ödüle kavuşacak.

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Katılımcılar, ihtiyaç halinde Prof. Dr. Tufan Gündüz’e başvurabilecek.

Engin Altan Düzyatan, TRT 1’de çarşamba ve perşembe akşamları ‘3’te 3 Tarih’ yarışmasıyla seyirci karşısında olacak...


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yine iktidarın osmanlı sevdasını yanlış yollardan pompalayacağı planlı bir proje. diriliş ertuğrul projesinin bir nevi yan kolu.
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