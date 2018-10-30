Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu

'Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, yarışma programı ile sevenlerinin karşısına çıkacak.
Düzyatan'ın sunacağı program, tarih temalı bir bilgi yarışması olacak.
Yarışmacılar 15 adet 4 seçenekli soruyu cevaplamak için yarışacak. 15 soruyu doğru yanıtlamayı başaran kişi, büyük ödüle kavuşacak.
Katılımcılar, ihtiyaç halinde Prof. Dr. Tufan Gündüz’e başvurabilecek.
Engin Altan Düzyatan, TRT 1’de çarşamba ve perşembe akşamları ‘3’te 3 Tarih’ yarışmasıyla seyirci karşısında olacak...
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