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Engin Benli Kanıt dizisinin neden final yaptığını yıllar sonra açıkladı! "Her şey çok iyi gidiyorken..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 09:41
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2010 yılında yaz dönemi için çekilen Kanıt dizisi şimdilerde bile tekrar bölümleriyle izleniyor. Dizide başkomiser Orhan'a hayat veren Engin Benli, katıldığı bir programda dizinin neden final yaptığını açıkladı.

Engin Benli Kanıt dizisinin neden final yaptığını yıllar sonra açıkladı! "Her şey çok iyi gidiyorken..."

Temmuz 2010'da bir yaz dizisi olarak hayatımıza giren Kanıt halen daha tekrar bölümleriyle izlenmeye devam ediyor.

Engin Benli ve Deniz Celiloğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Kanıt' dizisi, 100. bölümüyle final yapmıştı.

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Dizide başkomiser Orhan'a hayat veren oyuncu Engin Benli 'Kanıt'ın neden final yaptığını açıkladı.

Keşif Ekranı YouTube kanalına konuk olan Engin Benli, durumu "Tüm ekip çöktük" diyerek açıklarken, bu konuda üzüntü yaşadığının da altını çizdi.

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"TEKRAR TEKRAR ÇEKİLMEK İSTENDİ"

Benli yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Çok güzel bir işti aslında, çok da keyifli bir işti. Üç sene boyunca sürdü, aslında yazlık bir proje olarak başlamıştı. Çok sevildi. 100 bölüm çektik ve 100 bölümden sonra ansızın bitti. Yapımcıların belki de anlaşamamazlığı, belki ekonomik sorunlardan dolayı, belki yapımcıların inatlaşması yüzünden belki... Her şey o kadar güzel giderken 'Arkadaşlar, maalesef 100'üncü bölümde bitiriyoruz' dendiğinde bütün ekipçe çökmüştük. Oturduk böyle 'Niye bitiyor, neden bitiyor?' diye bütün ekipçe üzülmüştük."

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Benli son olarak, "Tekrar tekrar çekilmek istendi. Olmadı bir türlü" ifadelerini kullandı.

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