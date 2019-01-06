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Engin Öztürk ile Hande Doğandemir'in yeni dizisinde sürpriz değişiklik

DİZİ HABERLERİ  | 06.01.2019 22:08 | Son Güncelleme

Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı dizisi Masal Çiçeği'nin ismi değişti.

Engin Öztürk ile Hande Doğandemir'in yeni dizisinde sürpriz değişiklik

T Company şirketinin kurucularından Bülent Turgut'un yapımcılığını üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisinde sürpriz bir değişiklik yaşandı. Daha önce adı Masal Çiçeği olarak belirlenen dizinin adı Yüzleşme olarak değiştirildi.

Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planan dizide Engin Öztürk, Hande Doğandemir, Uğur Yücel, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Mesut Akusta, Gözde Çığacı, Yeşim Gül, Cansu Dağdelen, Cihat Süvarioğlu ve Macit Koper rol alıyor.

Hande Doğandemir kriminal drama türündeki dizide 'Masal', Engin Öztürk de ona büyük aşkla bağlı 'Ömer' rolüne hayat verecek.

Antalya Alanya'da müthiş bir platonun kurulduğu diziyi Ömer Faruk Sorak çekecek, dizinin senaryosu ise güçlü kalem Altuğ Küçük imzası taşıyor. İntikam hikâyesi üzerine kurulan dizinin cast direktörlüğünü ise Gülden Avşaroğlu yaptı.

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